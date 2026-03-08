Під будівлею посольства США в Осло пролунав вибух

У ніч на 8 березня в Норвегії стався вибух поблизу будівлі посольства США в Осло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вloomberg.

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Перші деталі

За наявною інформацією, вибух пролунав приблизно о першій годині ночі за місцевим часом. Осередок інциденту зафіксували в районі, де розташоване дипломатичне представництво США - об’єкт, що перебуває під посиленою охороною.

Свідки розповідають, що спершу почули потужний вибух. Уже за кілька хвилин на місце прибули численні патрулі поліції, підрозділи пожежної служби та бригади швидкої допомоги.

Інформації про постраждалих або загиблих наразі не надходило.

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Територію навколо дипломатичної установи тимчасово перекрили — для пішоходів і транспорту обмежили доступ на значній ділянці. На місці працюють вибухотехніки та криміналісти, які ретельно обстежують район, збирають можливі докази та перевіряють, чи немає інших небезпечних предметів.

Інформація від правоохоронців

Правоохоронці Норвегії поки утримуються від детальних коментарів.

У поліції Осло підтвердили сам факт вибуху, однак поки що не уточнюють, що саме стало його причиною - вибуховий пристрій, технічна несправність чи інший фактор.

Зазначається, що інцидент стався на тлі підвищеної міжнародної напруженості, коли американські дипломатичні установи у різних країнах працюють у посиленому режимі безпеки.

Наразі поліція Осло продовжує опитувати очевидців та аналізувати записи з камер спостереження, щоб встановити обставини події і з’ясувати, чи міг вибух бути спланованим.

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Що передувало?

Як повідомлялося, ввечері суботи, 7 березня, посольство США в столиці Іраку зазнало ракетного обстрілу. Для ударів використовували ракети "Катюша".