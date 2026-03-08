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Під будівлею посольства США в Осло пролунав вибух

посольство сша в осло

У ніч на 8 березня в Норвегії стався вибух поблизу будівлі посольства США в Осло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вloomberg.

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Перші деталі

За наявною інформацією, вибух пролунав приблизно о першій годині ночі за місцевим часом. Осередок інциденту зафіксували в районі, де розташоване дипломатичне представництво США - об’єкт, що перебуває під посиленою охороною.

Свідки розповідають, що спершу почули потужний вибух. Уже за кілька хвилин на місце прибули численні патрулі поліції, підрозділи пожежної служби та бригади швидкої допомоги.

Інформації про постраждалих або загиблих наразі не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іранські дрони атакували посольство США в Саудівській Аравії

Територію навколо дипломатичної установи тимчасово перекрили — для пішоходів і транспорту обмежили доступ на значній ділянці. На місці працюють вибухотехніки та криміналісти, які ретельно обстежують район, збирають можливі докази та перевіряють, чи немає інших небезпечних предметів.

Інформація від правоохоронців

Правоохоронці Норвегії поки утримуються від детальних коментарів.

У поліції Осло підтвердили сам факт вибуху, однак поки що не уточнюють, що саме стало його причиною - вибуховий пристрій, технічна несправність чи інший фактор.

Зазначається, що інцидент стався на тлі підвищеної міжнародної напруженості, коли американські дипломатичні установи у різних країнах працюють у посиленому режимі безпеки.

Наразі поліція Осло продовжує опитувати очевидців та аналізувати записи з камер спостереження, щоб встановити обставини події і з’ясувати, чи міг вибух бути спланованим.

Також читайте: Посольство України в Ірані тимчасово закрилося через безпекову ситуацію

Що передувало?

Як повідомлялося, ввечері суботи, 7 березня, посольство США в столиці Іраку зазнало ракетного обстрілу. Для ударів використовували ракети "Катюша".

Автор: 

вибух (4740) Норвегія (915) посольство (977)
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Топ коментарі
+22
Нечисть іранську і кацапську треба нищити під корінь,воно інакше не заспокоїться.І буде просто вбивати всіх навколо
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08.03.2026 07:54 Відповісти
+14
Норвегія , ксаті , дуже підтримує Украаїну .
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08.03.2026 08:01 Відповісти
+13
Треба ще більше мігрантів з мусульманських країн прикликати...
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08.03.2026 08:05 Відповісти
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Нечисть іранську і кацапську треба нищити під корінь,воно інакше не заспокоїться.І буде просто вбивати всіх навколо
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08.03.2026 07:54 Відповісти
Про кацапскую согласен! Про иранскую, не очень!
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08.03.2026 14:49 Відповісти
Я мав на увазі верхівку Ірану
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09.03.2026 09:13 Відповісти
в посольстві черга в туалет
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08.03.2026 07:54 Відповісти
Норвегія , ксаті , дуже підтримує Украаїну .
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08.03.2026 08:01 Відповісти
Треба ще більше мігрантів з мусульманських країн прикликати...
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08.03.2026 08:05 Відповісти
А в Осло норвежці ще є?
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08.03.2026 08:07 Відповісти
...і рассія вже ніпрічьом...
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08.03.2026 08:56 Відповісти
Цікаво, скільки в Осло десяткив тисячь "біжінців" зі Сходу та понаєхавших з Параші?
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08.03.2026 08:20 Відповісти
Хтось прогулював уроки української мови. Не "під", а біля будівлі...
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08.03.2026 08:41 Відповісти
Итак будьте готовы на всякое время.. . (С)
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08.03.2026 09:00 Відповісти
Дык, аллах акбар, йолы-палы аднака...чьо нєясна
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08.03.2026 09:17 Відповісти
Чому у посольства Ірану у всьому світі хоча б коктейлі Молотова не летять?
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08.03.2026 09:32 Відповісти
"тут руки агента "краснова" .котрий розпочав війну в Ірані вчинили теракт."Чим дальше в ліс тим більше дров"
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08.03.2026 10:20 Відповісти
Так буває коли пускаєш ослойобів в Осло.
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08.03.2026 11:53 Відповісти
82 дивизию США, срочно в Осло, в командировку
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08.03.2026 12:18 Відповісти
 
 