Под зданием посольства США в Осло прогремел взрыв
В ночь на 8 марта в Норвегии произошел взрыв возле здания посольства США в Осло.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вloomberg.
Первые подробности
По имеющейся информации, взрыв прогремел примерно в час ночи по местному времени. Очаг инцидента зафиксировали в районе, где расположено дипломатическое представительство США - объект, находящийся под усиленной охраной.
Свидетели рассказывают, что сначала услышали мощный взрыв. Уже через несколько минут на место прибыли многочисленные патрули полиции, подразделения пожарной службы и бригады скорой помощи.
Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.
Территория вокруг дипломатического учреждения временно перекрыта - для пешеходов и транспорта ограничен доступ на значительном участке. На месте работают взрывотехники и криминалисты, которые тщательно обследуют район, собирают возможные доказательства и проверяют, нет ли других опасных предметов.
Информация от правоохранителей
Правоохранители Норвегии пока воздерживаются от подробных комментариев.
В полиции Осло подтвердили сам факт взрыва, однако пока не уточняют, что именно стало его причиной - взрывное устройство, техническая неисправность или другой фактор.
Отмечается, что инцидент произошел на фоне повышенной международной напряженности, когда американские дипломатические учреждения в разных странах работают в усиленном режиме безопасности.
Сейчас полиция Осло продолжает опрашивать очевидцев и анализировать записи с камер наблюдения, чтобы установить обстоятельства происшествия и выяснить, мог ли взрыв быть спланированным.
Что предшествовало?
Как сообщалось, вечером субботы, 7 марта, посольство США в столице Ирака подверглось ракетному обстрелу. Для ударов использовали ракеты "Катюша".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль