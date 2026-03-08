РУС
Новости Российские диверсии в ЕС
Под зданием посольства США в Осло прогремел взрыв

В ночь на 8 марта в Норвегии произошел взрыв возле здания посольства США в Осло.

Первые подробности

По имеющейся информации, взрыв прогремел примерно в час ночи по местному времени. Очаг инцидента зафиксировали в районе, где расположено дипломатическое представительство США - объект, находящийся под усиленной охраной.

Свидетели рассказывают, что сначала услышали мощный взрыв. Уже через несколько минут на место прибыли многочисленные патрули полиции, подразделения пожарной службы и бригады скорой помощи.

Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Территория вокруг дипломатического учреждения временно перекрыта - для пешеходов и транспорта ограничен доступ на значительном участке. На месте работают взрывотехники и криминалисты, которые тщательно обследуют район, собирают возможные доказательства и проверяют, нет ли других опасных предметов.

Информация от правоохранителей

Правоохранители Норвегии пока воздерживаются от подробных комментариев.

В полиции Осло подтвердили сам факт взрыва, однако пока не уточняют, что именно стало его причиной - взрывное устройство, техническая неисправность или другой фактор.

Отмечается, что инцидент произошел на фоне повышенной международной напряженности, когда американские дипломатические учреждения в разных странах работают в усиленном режиме безопасности.

Сейчас полиция Осло продолжает опрашивать очевидцев и анализировать записи с камер наблюдения, чтобы установить обстоятельства происшествия и выяснить, мог ли взрыв быть спланированным.

Что предшествовало?

Как сообщалось, вечером субботы, 7 марта, посольство США в столице Ирака подверглось ракетному обстрелу. Для ударов использовали ракеты "Катюша".

+17
Нечисть іранську і кацапську треба нищити під корінь,воно інакше не заспокоїться.І буде просто вбивати всіх навколо
показать весь комментарий
08.03.2026 07:54 Ответить
+10
Норвегія , ксаті , дуже підтримує Украаїну .
показать весь комментарий
08.03.2026 08:01 Ответить
+9
Треба ще більше мігрантів з мусульманських країн прикликати...
показать весь комментарий
08.03.2026 08:05 Ответить
в посольстві черга в туалет
показать весь комментарий
08.03.2026 07:54 Ответить
А в Осло норвежці ще є?
показать весь комментарий
08.03.2026 08:07 Ответить
...і рассія вже ніпрічьом...
показать весь комментарий
08.03.2026 08:56 Ответить
Цікаво, скільки в Осло десяткив тисячь "біжінців" зі Сходу та понаєхавших з Параші?
показать весь комментарий
08.03.2026 08:20 Ответить
Хтось прогулював уроки української мови. Не "під", а біля будівлі...
показать весь комментарий
08.03.2026 08:41 Ответить
Итак будьте готовы на всякое время.. . (С)
показать весь комментарий
08.03.2026 09:00 Ответить
Дык, аллах акбар, йолы-палы аднака...чьо нєясна
показать весь комментарий
08.03.2026 09:17 Ответить
Чому у посольства Ірану у всьому світі хоча б коктейлі Молотова не летять?
показать весь комментарий
08.03.2026 09:32 Ответить
 
 