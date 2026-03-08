Украина идет второй в медальном зачете Паралимпиады-2026 по итогам второго дня соревнований

По итогам второго дня зимней Паралимпиады-2026 сборная Украины сместилась на одну строчку вниз, уступив лидерство Китаю.

Во второй день соревнований копилка сборной Украины пополнилась четырьмя медалями: одной серебряной и тремя бронзовыми.

Наиболее результативным для Украины стал последний старт - мужская индивидуальная гонка среди спортсменов с нарушениями зрения. Там Максиму Мурашковскому (на фото) удалось завоевать "серебро", а Дмитрий Суярко стал бронзовым призером.

Медали Украины по итогам второго дня:

"серебро": Максим Мурашковский (биатлон, индивидуальная гонка, класс с нарушениями зрения);

"бронза": Тарас Радь (биатлон, индивидуальная гонка, класс сидя), Александра Кононова (биатлон, индивидуальная гонка, класс стоя), Дмитрий Суярко (биатлон, индивидуальная гонка, класс с нарушениями зрения).

Из-за отсутствия новых золотых наград Украина уступила первое место в медальном зачете Китаю. Сейчас китайская сборная возглавляет рейтинг с восемью золотыми медалями в активе.

Общий зачет

Китай — 8 "золота" + 5 "серебра" + 3 "бронзы" = 16 медалей

Украина — 3+2+5 = 10

Австрия — 2+0+0 = 2

Канада — 1+3+2 = 6

США — 1+3+1 = 5

Франция — 1+2+0 = 3

Германия — 1+1+5 = 7

Италия — 1+1+1 = 3

9-10. Республика Корея — 1+1+0 = 2

9-10. Швейцария — 1+1+0 = 2

Напомним, что по итогам стартового дня сборная Украины возглавляла медальный зачет зимних Паралимпийских игр.

