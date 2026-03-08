Україна йде другою в медальному заліку Паралімпіади-2026 за підсумками другого дня змагань
За підсумками другого дня зимової Паралімпіади-2026 збірна України змістилася на одну сходинку вниз, поступившись лідерством Китаю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне.Спорт".
У другий день змагань скарбничка збірної України поповнилася чотирма медалями: однією срібною та трьома бронзовими.
Найбільш результативним став для України останній старт - чоловіча індивідуальна гонка серед спортсменів з порушеннями зору. Там Максимові Мурашковському (на фото) вдалося здобути "срібло", а Дмитро Суярко став бронзовим призером.
Медалі України за підсумками другого дня:
- "срібло": Максим Мурашковський (біатлон, індивідуальна гонка, клас з порушеннями зору);
- "бронза": Тарас Радь (біатлон, індивідуальна гонка, клас сидячи), Олександра Кононова (біатлон, індивідуальна гонка, клас стоячи), Дмитро Суярко (біатлон, індивідальна гонка, клас з порушеннями зору).
Через відсутність нових золотих нагород Україна поступилася першим місцем у медальному заліку Китаю. Наразі китайська збірна очолює рейтинг із вісьмома золотими медалями в активі.
Загальний залік
- Китай — 8 "золото" + 5 "срібло" + 3 "бронза" = 16 медалей
- Україна — 3+2+5 = 10
- Австрія — 2+0+0 = 2
- Канада — 1+3+2 = 6
- США — 1+3+1 = 5
- Франція — 1+2+0 = 3
- Німеччина — 1+1+5 = 7
- Італія — 1+1+1 = 3
- 9-10. Республіка Корея — 1+1+0 = 2
- 9-10. Швейцарія — 1+1+0 = 2
Нагадаємо, що за підсумками стартового дня збірна України очолювала медальний залік зимових Паралімпійських ігор.
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