Україна йде другою в медальному заліку Паралімпіади-2026 за підсумками другого дня змагань

За підсумками другого дня зимової Паралімпіади-2026 збірна України змістилася на одну сходинку вниз, поступившись лідерством Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне.Спорт".

У другий день змагань скарбничка збірної України поповнилася чотирма медалями: однією срібною та трьома бронзовими.

Найбільш результативним став для України останній старт - чоловіча індивідуальна гонка серед спортсменів з порушеннями зору. Там Максимові Мурашковському (на фото) вдалося здобути "срібло", а Дмитро Суярко став бронзовим призером.

Медалі України за підсумками другого дня:

"срібло": Максим Мурашковський (біатлон, індивідуальна гонка, клас з порушеннями зору);

"бронза": Тарас Радь (біатлон, індивідуальна гонка, клас сидячи), Олександра Кононова (біатлон, індивідуальна гонка, клас стоячи), Дмитро Суярко (біатлон, індивідальна гонка, клас з порушеннями зору).

Через відсутність нових золотих нагород Україна поступилася першим місцем у медальному заліку Китаю. Наразі китайська збірна очолює рейтинг із вісьмома золотими медалями в активі.

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Загальний залік

Китай — 8 "золото" + 5 "срібло" + 3 "бронза" = 16 медалей

Україна — 3+2+5 = 10

Австрія — 2+0+0 = 2

Канада — 1+3+2 = 6

США — 1+3+1 = 5

Франція — 1+2+0 = 3

Німеччина — 1+1+5 = 7

Італія — 1+1+1 = 3

9-10. Республіка Корея — 1+1+0 = 2

9-10. Швейцарія — 1+1+0 = 2

Нагадаємо, що за підсумками стартового дня збірна України очолювала медальний залік зимових Паралімпійських ігор.

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