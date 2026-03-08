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Новини Паралімпійські ігри 2026
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Україна йде другою в медальному заліку Паралімпіади-2026 за підсумками другого дня змагань

Другий день Паралімпіади-2026: Україна змістилася на друге місце, Китай захопив лідерство

За підсумками другого дня зимової Паралімпіади-2026 збірна України змістилася на одну сходинку вниз, поступившись лідерством Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне.Спорт".

У другий день змагань скарбничка збірної України поповнилася чотирма медалями: однією срібною та трьома бронзовими.

Найбільш результативним став для України останній старт - чоловіча індивідуальна гонка серед спортсменів з порушеннями зору. Там Максимові Мурашковському (на фото) вдалося здобути "срібло", а Дмитро Суярко став бронзовим призером.

Медалі України за підсумками другого дня:

  • "срібло": Максим Мурашковський (біатлон, індивідуальна гонка, клас з порушеннями зору);
  • "бронза": Тарас Радь (біатлон, індивідуальна гонка, клас сидячи), Олександра Кононова (біатлон, індивідуальна гонка, клас стоячи), Дмитро Суярко (біатлон, індивідальна гонка, клас з порушеннями зору).

Через відсутність нових золотих нагород Україна поступилася першим місцем у медальному заліку Китаю. Наразі китайська збірна очолює рейтинг із вісьмома золотими медалями в активі.

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Загальний залік

  • Китай — 8 "золото" + 5 "срібло" + 3 "бронза" = 16 медалей
  • Україна — 3+2+5 = 10
  • Австрія — 2+0+0 = 2
  • Канада — 1+3+2 = 6
  • США — 1+3+1 = 5
  • Франція — 1+2+0 = 3
  • Німеччина — 1+1+5 = 7
  • Італія — 1+1+1 = 3
  • 9-10. Республіка Корея — 1+1+0 = 2
  • 9-10. Швейцарія — 1+1+0 = 2

Нагадаємо, що за підсумками стартового дня збірна України очолювала медальний залік зимових Паралімпійських ігор.

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проти біохімії не попреш!
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08.03.2026 22:16 Відповісти
Ну тогда уж не биохимии, а фармакологии.
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09.03.2026 02:08 Відповісти
Тобто на олімпіаді-2014 - русскіє вітязі.
На паралімпіаді-2026 - ахаха, допінг-допінг!
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09.03.2026 08:51 Відповісти
 
 