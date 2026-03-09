Перепись населения в Украине проведут через полтора-два года после войны, - Госстат
Провести полноценную перепись населения в Украине смогут только через некоторое время после окончания войны. Сейчас это сделать невозможно из-за ситуации с безопасностью и масштабных миграционных процессов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии главы Государственной службы статистики Украины Арсена Макарчука агентству Укрінформ.
Перепись населения возможна только после стабилизации
По словам Макарчука, в настоящее время в Украине существуют только оценочные данные о численности населения. Они уже рассчитаны, но пока не обнародованы.
"Мы рассчитали эти показатели, сейчас обсуждаем, что из этого можно обнародовать. Пока эта информация не раскрывается, но надеюсь, что сможем найти общую позицию с правительством и опубликовать эти данные", — отметил он.
Чиновник напомнил, что последняя официальная оценка численности населения от Госстата датирована 1 февраля 2022 года. После этого из-за отсутствия переписи появились различные оценки, которые делают государственные учреждения, международные организации и научные центры.
Различные оценки населения и планы на 2030 год
По словам руководителя Госстата, свои расчеты проводят Фонд народонаселения ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Также отдельные исследования проводят аналитические центры и СМИ.
В то же время, разница между оценками может достигать нескольких миллионов человек. Из-за этого без проведения полноценной переписи сложно получить точные демографические показатели.
Макарчук объяснил, что даже после окончания войны понадобится время для стабилизации демографической ситуации.
"После завершения войны потребуется примерно полтора-два года, чтобы произошли важные социальные процессы — возвращение людей, демобилизация и интеграция в мирную жизнь. Только тогда целесообразно фиксировать реальную численность населения", - объяснил он.
Украина также планирует принять участие в Европейском раунде переписи населения 2030 года. Он предусматривает использование современных методов сбора данных, в частности сочетание реестров и частичного опроса населения.
В качестве примера современных подходов Макарчук привел опыт Эстонии, где для оценки численности населения используют десятки источников данных - от государственных реестров до статистики потребления ресурсов.
Он подчеркнул, что перепись населения важна не только для определения количества людей. Ее результаты помогают понять социально-экономические условия, возрастную структуру населения и потребности общин, что необходимо для планирования государственной политики и развития территорий.
Всеукраинская перепись населения
- Как сообщалось, осенью 2023 года Кабмин отложил обсуждение вопроса Всеукраинской переписи населения до конца военного положения. Перед этим на тот момент министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о готовности Минцифры к внедрению технологий переписи населения в режиме онлайн.
- Вместо этого Государственная служба статистики до конца 2025 года планирует провести оценку численности населения Украины, хотя в статистической службе сразу предупредили, что она не способна заменить перепись населения, которая последний раз проводилась еще в 2001 году.
- По состоянию на 1 января 2023 года численность населения Украины оценивалась в 28-34 млн. В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи считают, что к 2030 году она может уменьшиться до 24-32 миллионов в пределах границы до начала полномасштабного вторжения России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і буде усьо, як буде, -
бідні біднітимуть, багатії багатітимуть,
а країна мрій мечтатиме зелену мрію...
Только нормальная власть спасет эту страну. А не трусковецкие рыги
А вибори можливо навіть під час місячного так званого перемир'я? Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть.
чому?
так миші з1їли...