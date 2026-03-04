РУС
После 5 марта для украинцев в Польше будут действовать новые условия

Посольство в Польше объяснило новые правила для украинцев после 5 марта

Посольство Украины в Польше сообщило о прекращении действия специального закона о помощи украинцам, введенного после полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

С 5 марта ключевые положения о пребывании граждан Украины перенесены в системные нормативные акты, в частности в закон о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша.

Временная защита для украинцев будет действовать до 4 марта 2027 года в соответствии с решением Совета ЕС. Пребывание считается легальным, если лицо въехало в Польшу после 24 февраля 2022 года из-за войны, получило номер PESEL со статусом UKR и не имеет аналогичной защиты в другом государстве ЕС.

Новые правила проживания и помощи

С 5 марта 2026 года вводится обновленная система поддержки с проживанием. Министр внутренних дел сможет предоставлять место в центре коллективного размещения или денежную помощь.

Для вновь прибывших помощь с проживанием будет предоставляться максимум на 60 дней с момента первого въезда. Общий срок бесплатного пребывания в центрах не будет превышать 12 месяцев за весь период временной защиты. При этом учитывается все время проживания с 2022 года.

До 30 июня 2026 года будет действовать переходный период. Воевода сможет разрешить оставаться в центре тем, кто уже там проживает, даже если лимит превышен. После этой даты право на бесплатное проживание потеряют лица, не принадлежащие к уязвимым категориям.

Медицинская помощь и основания для прекращения защиты

Лица с временной защитой будут иметь доступ к медицинской помощи на условиях, аналогичных гражданам Польши.

  • Полный объем услуг предоставляется при наличии страхования и уплаты взносов в ZUS.
  • Без страхования гарантирована только неотложная помощь, поддержка во время беременности и послеродового периода, а также медицинское обеспечение детей до 18 лет.

Выплаты по программе 800+ и другие семейные пособия будут предоставляться на общих основаниях для иностранцев. Обязательным условием является профессиональная активность опекуна и посещение ребенком школы.

В сообщении отмечается:"Временная защита действует до 4 марта 2027 года. Дальнейшие решения о продлении или изменении режима пребывания будет принимать польское правительство".

Временная защита не предоставляется или прекращается, если лицо получило другой легальный статус в странах ЕС, подало заявление на международную защиту, предоставило ложные данные или находится за пределами Польши более 30 дней.

беженцы (285) Польша (1890) помощь (2718) украинцы (1425)
Емігрувати до сраної польщі - себе не поважати 😁
показать весь комментарий
04.03.2026 18:58 Ответить
та хоча б куди.
показать весь комментарий
04.03.2026 19:14 Ответить
Лох😆
показать весь комментарий
04.03.2026 19:19 Ответить
Ну ти ж крутий. Напевно в Swiss Bank працюєш. )
показать весь комментарий
04.03.2026 19:22 Ответить
Конечно, в Швецарии лучше).
показать весь комментарий
04.03.2026 19:21 Ответить
Артуро - физик-ядерщик, он на адронном коллайдере работает.
показать весь комментарий
04.03.2026 19:25 Ответить
 
 