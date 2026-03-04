После 5 марта для украинцев в Польше будут действовать новые условия
Посольство Украины в Польше сообщило о прекращении действия специального закона о помощи украинцам, введенного после полномасштабного вторжения РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.
С 5 марта ключевые положения о пребывании граждан Украины перенесены в системные нормативные акты, в частности в закон о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша.
Временная защита для украинцев будет действовать до 4 марта 2027 года в соответствии с решением Совета ЕС. Пребывание считается легальным, если лицо въехало в Польшу после 24 февраля 2022 года из-за войны, получило номер PESEL со статусом UKR и не имеет аналогичной защиты в другом государстве ЕС.
Новые правила проживания и помощи
С 5 марта 2026 года вводится обновленная система поддержки с проживанием. Министр внутренних дел сможет предоставлять место в центре коллективного размещения или денежную помощь.
Для вновь прибывших помощь с проживанием будет предоставляться максимум на 60 дней с момента первого въезда. Общий срок бесплатного пребывания в центрах не будет превышать 12 месяцев за весь период временной защиты. При этом учитывается все время проживания с 2022 года.
До 30 июня 2026 года будет действовать переходный период. Воевода сможет разрешить оставаться в центре тем, кто уже там проживает, даже если лимит превышен. После этой даты право на бесплатное проживание потеряют лица, не принадлежащие к уязвимым категориям.
Медицинская помощь и основания для прекращения защиты
Лица с временной защитой будут иметь доступ к медицинской помощи на условиях, аналогичных гражданам Польши.
- Полный объем услуг предоставляется при наличии страхования и уплаты взносов в ZUS.
- Без страхования гарантирована только неотложная помощь, поддержка во время беременности и послеродового периода, а также медицинское обеспечение детей до 18 лет.
Выплаты по программе 800+ и другие семейные пособия будут предоставляться на общих основаниях для иностранцев. Обязательным условием является профессиональная активность опекуна и посещение ребенком школы.
В сообщении отмечается:"Временная защита действует до 4 марта 2027 года. Дальнейшие решения о продлении или изменении режима пребывания будет принимать польское правительство".
Временная защита не предоставляется или прекращается, если лицо получило другой легальный статус в странах ЕС, подало заявление на международную защиту, предоставило ложные данные или находится за пределами Польши более 30 дней.
- Ранее мы сообщали, что количество граждан Украины, выехавших за прошлый год, на 303 тыс. человек превысило количество тех, кто вернулся.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль