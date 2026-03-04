После 5 марта для украинцев в Польше будут действовать новые условия

Посольство Украины в Польше сообщило о прекращении действия специального закона о помощи украинцам, введенного после полномасштабного вторжения РФ.

С 5 марта ключевые положения о пребывании граждан Украины перенесены в системные нормативные акты, в частности в закон о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша.

Временная защита для украинцев будет действовать до 4 марта 2027 года в соответствии с решением Совета ЕС. Пребывание считается легальным, если лицо въехало в Польшу после 24 февраля 2022 года из-за войны, получило номер PESEL со статусом UKR и не имеет аналогичной защиты в другом государстве ЕС.

Новые правила проживания и помощи

С 5 марта 2026 года вводится обновленная система поддержки с проживанием. Министр внутренних дел сможет предоставлять место в центре коллективного размещения или денежную помощь.

Для вновь прибывших помощь с проживанием будет предоставляться максимум на 60 дней с момента первого въезда. Общий срок бесплатного пребывания в центрах не будет превышать 12 месяцев за весь период временной защиты. При этом учитывается все время проживания с 2022 года.

До 30 июня 2026 года будет действовать переходный период. Воевода сможет разрешить оставаться в центре тем, кто уже там проживает, даже если лимит превышен. После этой даты право на бесплатное проживание потеряют лица, не принадлежащие к уязвимым категориям.

Медицинская помощь и основания для прекращения защиты

Лица с временной защитой будут иметь доступ к медицинской помощи на условиях, аналогичных гражданам Польши.

Полный объем услуг предоставляется при наличии страхования и уплаты взносов в ZUS.

Без страхования гарантирована только неотложная помощь, поддержка во время беременности и послеродового периода, а также медицинское обеспечение детей до 18 лет.

Выплаты по программе 800+ и другие семейные пособия будут предоставляться на общих основаниях для иностранцев. Обязательным условием является профессиональная активность опекуна и посещение ребенком школы.

В сообщении отмечается:"Временная защита действует до 4 марта 2027 года. Дальнейшие решения о продлении или изменении режима пребывания будет принимать польское правительство".

Временная защита не предоставляется или прекращается, если лицо получило другой легальный статус в странах ЕС, подало заявление на международную защиту, предоставило ложные данные или находится за пределами Польши более 30 дней.

Ранее мы сообщали, что количество граждан Украины, выехавших за прошлый год, на 303 тыс. человек превысило количество тех, кто вернулся.

