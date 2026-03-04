Після 5 березня для українців у Польщі діятимуть нові умови

Посольство України в Польщі повідомило про припинення дії спеціального закону про допомогу українцям, запровадженого після повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі посольства у Facebook.

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З 5 березня ключові положення щодо перебування громадян України перенесені до системних нормативних актів, зокрема до закону про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща.

Тимчасовий захист для українців діятиме до 4 березня 2027 року відповідно до рішення Ради ЄС. Перебування вважається легальним, якщо особа в’їхала до Польщі після 24 лютого 2022 року через війну, отримала номер PESEL зі статусом UKR та не має аналогічного захисту в іншій державі ЄС.

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Нові правила проживання та допомоги

З 5 березня 2026 року запроваджується оновлена система підтримки з проживанням. Міністр внутрішніх справ зможе надавати місце у центрі колективного розміщення або грошову допомогу.

Для новоприбулих допомога з проживанням надаватиметься максимум на 60 днів від першого в’їзду. Загальний строк безоплатного перебування у центрах не перевищуватиме 12 місяців за весь період тимчасового захисту. При цьому враховується весь час проживання з 2022 року.

До 30 червня 2026 року діятиме перехідний період. Воєвода зможе дозволити залишатися у центрі тим, хто вже там проживає, навіть якщо ліміт перевищено. Після цієї дати право на безкоштовне проживання втратять особи, які не належать до вразливих категорій.

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Медична допомога і підстави для припинення захисту

Особи з тимчасовим захистом матимуть доступ до медичної допомоги на умовах, подібних до громадян Польщі.

Повний обсяг послуг надається за наявності страхування та сплати внесків до ZUS.

Без страхування гарантована лише невідкладна допомога, підтримка під час вагітності та післяпологового періоду, а також медичне забезпечення дітей до 18 років.

Виплати за програмою 800+ та інші сімейні допомоги надаватимуться на загальних підставах для іноземців. Обов’язковою умовою є професійна активність опікуна та відвідування дитиною школи.

У повідомленні наголошується: "Тимчасовий захист діє до 4 березня 2027 року. Подальші рішення щодо продовження чи зміни режиму перебування ухвалюватиме польський уряд".

Тимчасовий захист не надається або припиняється, якщо особа отримала інший легальний статус у країнах ЄС, подала заяву на міжнародний захист, надала неправдиві дані чи перебуває за межами Польщі понад 30 днів.

Раніше ми повідомляли, що кількість громадян України, які виїхали за минулий рік, на 303 тис. осіб перевищила кількість тих, хто повернувся.

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