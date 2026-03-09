УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7099 відвідувачів онлайн
Новини Перепис населення в Україні
1 596 19

Перепис населення в Україні проведуть через півтора-два роки після війни, - Держстат

Перепис населення

Провести повноцінний перепис населення в Україні зможуть лише через певний час після завершення війни. Зараз це зробити неможливо через безпекову ситуацію та масштабні міграційні процеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі голови Державної служби статистики України Арсена Макарчука агентству Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перепис населення можливий лише після стабілізації

За словами Макарчука, наразі в Україні існують лише оціночні дані щодо чисельності населення. Вони вже розраховані, однак поки що не оприлюднюються.

"Ми розрахували ці показники, зараз обговорюємо, що з цього можна оприлюднити. Поки що ця інформація не розкривається, але сподіваюся, що зможемо знайти спільну позицію з урядом і опублікувати ці дані", — зазначив він.

Посадовець нагадав, що остання офіційна оцінка чисельності населення від Держстату датована 1 лютого 2022 року. Після цього через відсутність перепису з’явилися різні оцінки, які роблять державні установи, міжнародні організації та наукові центри.

Також читайте: В Україні та Індонезії розслідують викрадення і вбивство 28-річного українця на Балі

Різні оцінки населення та плани на 2030 рік

За словами керівника Держстату, власні розрахунки проводять Фонд народонаселення ООН, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Також окремі дослідження роблять аналітичні центри та медіа.

Водночас різниця між оцінками може сягати кількох мільйонів осіб. Через це без проведення повноцінного перепису складно отримати точні демографічні показники.

Макарчук пояснив, що навіть після завершення війни знадобиться час для стабілізації демографічної ситуації.

"Після завершення війни потрібно приблизно півтора-два роки, щоб відбулися важливі соціальні процеси — повернення людей, демобілізація та інтеграція у мирне життя. Лише тоді доцільно фіксувати реальну чисельність населення", — пояснив він.

Україна також планує взяти участь у Європейському раунді перепису населення 2030 року. Він передбачає використання сучасних методів збору даних, зокрема поєднання реєстрів та часткового опитування населення.

Як приклад сучасних підходів Макарчук навів досвід Естонії, де для оцінки чисельності населення використовують десятки джерел даних — від державних реєстрів до статистики споживання ресурсів.

Він підкреслив, що перепис населення важливий не лише для визначення кількості людей. Його результати допомагають зрозуміти соціально-економічні умови, вікову структуру населення та потреби громад, що необхідно для планування державної політики та розвитку територій.

Читайте також: Після 5 березня для українців у Польщі діятимуть нові умови

Всеукраїнський перепис населення

  • Як повідомлялося, восени 2023 року Кабмін відклав обговорення питання Всеукраїнського перепису населення до кінця воєнного стану. Перед цим на той час міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про готовність Мінцифри до запровадження технологій перепису населення в режимі онлайн.
  • Натомість Державна служба статистики до кінця 2025 року планує провести оцінку чисельності населення України, хоча у статистичній службі одразу попередили, що вона не здатна замінити перепис населення, який востаннє відбувся ще у 2001 році.
  • Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автор: 

перепис населення (139) українці (2750) Держстат (1647)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Зелені ледве встигають пижжене рахувати.
показати весь коментар
09.03.2026 01:09 Відповісти
+12
навіщо???ще пару років і крім держиморд та їх шісток рахувати нікого буде.....
показати весь коментар
09.03.2026 01:05 Відповісти
+5
Если останется кого переписывать..
показати весь коментар
09.03.2026 08:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навіщо???ще пару років і крім держиморд та їх шісток рахувати нікого буде.....
показати весь коментар
09.03.2026 01:05 Відповісти
ну а як пояснити куди за мудрого урядування Зе 20 млн.громадян зникло? спробують когось повернути з "загниваючого" Заходу до неньки, якщо не прокатає варіант, то за пару років можна ще провести натуралізацію мігрантів з індії,афганістану,африки чи південно-східної азії)
показати весь коментар
09.03.2026 01:13 Відповісти
поки війна навряд,а ось під кінець запросто,хоча більшість з їхатиме щоб звалити далі до ес.....хоча криза там тільки починається.........хаос його знає,насуває таке що важко аналізувати....якщо одна криза одне,а якщо ес втягнуть у війну????
показати весь коментар
09.03.2026 01:19 Відповісти
да і перед ким звітувати???перед могилами????.....
показати весь коментар
09.03.2026 01:21 Відповісти
Зелені ледве встигають пижжене рахувати.
показати весь коментар
09.03.2026 01:09 Відповісти
******* не тільки вони. Втекти і сховатися буде важко. Знайдуть всіх і встромлять паяльник в дупу або депортують і посадять. В будь якому випадку обчистять як липку. Добре якщо не почнуть підривати родинами...
показати весь коментар
09.03.2026 01:16 Відповісти
куплять усіх "підривників", як свого часу купили "афганців"
і буде усьо, як буде, -
бідні біднітимуть, багатії багатітимуть,
а країна мрій мечтатиме зелену мрію...
показати весь коментар
09.03.2026 08:18 Відповісти
Спершу перепис, а вже потім вибори.
показати весь коментар
09.03.2026 01:13 Відповісти
Спершу ,щось брякнути в информ простори а потом думати. Другой тактики у них нет.
показати весь коментар
09.03.2026 04:39 Відповісти
Мы не явимся.
Только нормальная власть спасет эту страну. А не трусковецкие рыги
показати весь коментар
09.03.2026 01:13 Відповісти
Правильно, не варто ризикувати, подивіться як рухається у нас все 3 кроки вперед потім 2 назад. Від революції до революції де ми втрачаємо людей.Зеленського від позачергових виборів або Майдану врятувала війна!
показати весь коментар
09.03.2026 01:28 Відповісти
Якщо...
показати весь коментар
09.03.2026 04:25 Відповісти
"Провести повноцінний перепис населення в Україні зможуть лише через певний час після завершення війни. Зараз це зробити неможливо через безпекову ситуацію та масштабні міграційні процеси."

А вибори можливо навіть під час місячного так званого перемир'я? Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть.
показати весь коментар
09.03.2026 07:52 Відповісти
Навіщо це робити? Середньовіччя якесь. Є дані паспортних столів, дані регістрацій у ЖКС, можна ж там взяти дані. Ну деяка кількість живе без регістації, зрозуміло. Але що дасть обхід житла?
показати весь коментар
09.03.2026 08:11 Відповісти
на папері у схованці триста мешків зерна, а якщо порахувати на місці, то там три мішка
чому?
так миші з1їли...
показати весь коментар
09.03.2026 08:23 Відповісти
Тобто ніколи
показати весь коментар
09.03.2026 08:26 Відповісти
Если останется кого переписывать..
показати весь коментар
09.03.2026 08:27 Відповісти
Поки йде переп.здь населення, то не до перепису.
показати весь коментар
09.03.2026 10:04 Відповісти
А як же "бзДіЯ" для лохів і "вибори в смартфоні",які просуває скотобаза з ОПг презідента???
показати весь коментар
09.03.2026 16:58 Відповісти
 
 