Перепис населення в Україні проведуть через півтора-два роки після війни, - Держстат

Провести повноцінний перепис населення в Україні зможуть лише через певний час після завершення війни. Зараз це зробити неможливо через безпекову ситуацію та масштабні міграційні процеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі голови Державної служби статистики України Арсена Макарчука агентству Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перепис населення можливий лише після стабілізації

За словами Макарчука, наразі в Україні існують лише оціночні дані щодо чисельності населення. Вони вже розраховані, однак поки що не оприлюднюються.

"Ми розрахували ці показники, зараз обговорюємо, що з цього можна оприлюднити. Поки що ця інформація не розкривається, але сподіваюся, що зможемо знайти спільну позицію з урядом і опублікувати ці дані", — зазначив він.

Посадовець нагадав, що остання офіційна оцінка чисельності населення від Держстату датована 1 лютого 2022 року. Після цього через відсутність перепису з’явилися різні оцінки, які роблять державні установи, міжнародні організації та наукові центри.

Також читайте: В Україні та Індонезії розслідують викрадення і вбивство 28-річного українця на Балі

Різні оцінки населення та плани на 2030 рік

За словами керівника Держстату, власні розрахунки проводять Фонд народонаселення ООН, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Також окремі дослідження роблять аналітичні центри та медіа.

Водночас різниця між оцінками може сягати кількох мільйонів осіб. Через це без проведення повноцінного перепису складно отримати точні демографічні показники.

Макарчук пояснив, що навіть після завершення війни знадобиться час для стабілізації демографічної ситуації.

"Після завершення війни потрібно приблизно півтора-два роки, щоб відбулися важливі соціальні процеси — повернення людей, демобілізація та інтеграція у мирне життя. Лише тоді доцільно фіксувати реальну чисельність населення", — пояснив він.

Україна також планує взяти участь у Європейському раунді перепису населення 2030 року. Він передбачає використання сучасних методів збору даних, зокрема поєднання реєстрів та часткового опитування населення.

Як приклад сучасних підходів Макарчук навів досвід Естонії, де для оцінки чисельності населення використовують десятки джерел даних — від державних реєстрів до статистики споживання ресурсів.

Він підкреслив, що перепис населення важливий не лише для визначення кількості людей. Його результати допомагають зрозуміти соціально-економічні умови, вікову структуру населення та потреби громад, що необхідно для планування державної політики та розвитку територій.

Читайте також: Після 5 березня для українців у Польщі діятимуть нові умови

Всеукраїнський перепис населення