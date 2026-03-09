РУС
ПВО ликвидировала 161 вражеский БПЛА из 197, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 9 марта Россия атаковала двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 197 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений, около 120 из них – "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Враг запустил ракеты из ВОТ АР Крым, пуски беспилотников зафиксированы со следующих направлений:

  • Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 161 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

результат работы ПВО

Зафиксировано попадание двух ракет и 36 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отмечают в Воздушных силах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы были в Одессе: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

беспилотник (2908) ПВО (2271) Воздушные силы (2135) баллистические ракеты (383)
Відсоток по збиттю БПЛА на рівні десь 80%.ЗЕленський відправляє на Близький Схід спеціалістів,інструкторів для передачі досвіду,навчання військових з країн Перської затоки.Їдуть,думаю,кращі з кращих.Чому зацікавлені країни не присилають в Україну військових,які б проходили навчання в бойових умовах.Можливо і процент збиття був би більший.Все як у поговорів "Віддай дружину дяді,а сам йди до ...ляді."
09.03.2026 08:52 Ответить
 
 