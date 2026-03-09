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Новини Результат роботи ППО
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ППО ліквідувала 161 ворожий БпЛА зі 197, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 9 березня Росія атакувала двома балістичними ракетами Іскандер-М та 197 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків, близько 120 із них – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Ворог запустив ракети із ТОТ АР Крим, пуски безпілотників зафіксовані з напрямків:

  • Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

результат роботи ППО

Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначають у Повітряних силах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи лунали в Одесі: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

Автор: 

безпілотник БпЛА (5974) ППО (4183) Повітряні сили (3471) балістичні ракети (607)
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Відсоток по збиттю БПЛА на рівні десь 80%.ЗЕленський відправляє на Близький Схід спеціалістів,інструкторів для передачі досвіду,навчання військових з країн Перської затоки.Їдуть,думаю,кращі з кращих.Чому зацікавлені країни не присилають в Україну військових,які б проходили навчання в бойових умовах.Можливо і процент збиття був би більший.Все як у поговорів "Віддай дружину дяді,а сам йди до ...ляді."
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09.03.2026 08:52 Відповісти
 
 