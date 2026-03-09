ППО ліквідувала 161 ворожий БпЛА зі 197, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 9 березня Росія атакувала двома балістичними ракетами Іскандер-М та 197 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків, близько 120 із них – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Ворог запустив ракети із ТОТ АР Крим, пуски безпілотників зафіксовані з напрямків:

Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначають у Повітряних силах.

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