Информационная тишина стала ключевым фактором успехов Сил обороны на Запорожском направлении, - командующий ДШВ Апостол

Соблюдение информационной тишины стало ключевым фактором успеха Десантно-штурмовых войск в освобождении населенных пунктов на юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Подробности рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-майор Олег Апостол.

"Соблюдать тишину полностью. Включая на всех этапах. И это на будущее просто касается определенных моментов, людей, которые не нужно освещать, особенно где-то наши успехи", - заявил он.

Он отметил, что соблюдение тишины является важным фактором в организации операций. В частности, если раскрыть информацию слишком рано, то на это отреагируют россияне. Однако пока на определенных уровнях у оккупантов информация задерживается и не говорится правда, то Украина получает успех, заявил он.

"И ты этот успех можешь потерять или по крайней мере остановиться на том рубеже. А так пока получается в тишине, ты еще имеешь возможность продвигаться", - добавил командующий ДШВ.

В то же время он отказался говорить, что ситуация в Запорожской области стабилизирована.

"Я не могу за все направление Запорожья отвечать. Я только действую в определенной полосе. А вы же понимаете, что они хотят и Орехов, и само Запорожье. Здесь, где я работаю сейчас, не скажешь, что стабилизирована, потому что, например, сейчас работаешь так, а через неделю появятся какие-то резервы", - пояснил генерал-майор.