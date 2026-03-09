РУС
Новости Боевіе действия на Запорожье
900 6

Информационная тишина стала ключевым фактором успехов Сил обороны на Запорожском направлении, - командующий ДШВ Апостол

Стратегическая роль информационной тишины в освобождении населенных пунктов на юге

Соблюдение информационной тишины стало ключевым фактором успеха Десантно-штурмовых войск в освобождении населенных пунктов на юге Украины.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Подробности рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-майор Олег Апостол.

"Соблюдать тишину полностью. Включая на всех этапах. И это на будущее просто касается определенных моментов, людей, которые не нужно освещать, особенно где-то наши успехи", - заявил он.

Он отметил, что соблюдение тишины является важным фактором в организации операций. В частности, если раскрыть информацию слишком рано, то на это отреагируют россияне. Однако пока на определенных уровнях у оккупантов информация задерживается и не говорится правда, то Украина получает успех, заявил он.

"И ты этот успех можешь потерять или по крайней мере остановиться на том рубеже. А так пока получается в тишине, ты еще имеешь возможность продвигаться", - добавил командующий ДШВ.

В то же время он отказался говорить, что ситуация в Запорожской области стабилизирована.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны зачищают территории на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, - DeepState

"Я не могу за все направление Запорожья отвечать. Я только действую в определенной полосе. А вы же понимаете, что они хотят и Орехов, и само Запорожье. Здесь, где я работаю сейчас, не скажешь, что стабилизирована, потому что, например, сейчас работаешь так, а через неделю появятся какие-то резервы", - пояснил генерал-майор.

Автор: 

боевые действия (3834) ДШВ Десантно-штурмовые войска (249)
це прощёлк зєлічки! так міг піарнутись, анонсувавши наступ та асвабаждєніє
09.03.2026 09:59 Ответить
Краще б й тут промовчав, бо зараз знімуть..
09.03.2026 09:59 Ответить
Приклад дії ЗСУ, коли своє рило не суне у справи військових єрмак і зеленський!!!!
09.03.2026 10:04 Ответить
Ну в таваріщєй аманскіе дагаварьонності єсть.
09.03.2026 10:14 Ответить
Перш ніж сказати подумай, а подумавши не кажи. У нас навпаки.
09.03.2026 10:07 Ответить
для успіху треба передавити ЗЕблогерів, здати в дурку Безуглу і відключити інтернет у найвеличнішого
09.03.2026 10:11 Ответить
 
 