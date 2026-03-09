Інформаційна тиша стала ключовим чинником успіхів Сил оборони на Запорізькому напрямку, - командувач ДШВ Апостол
Дотримання інформаційної тиші стало ключовим чинником успіху Десантно-штурмових військ у звільненні населених пунктів на півдні України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Подробиці розповів командувач Десантно-штурмовими військами Збройних Сил України, генерал-майор Олег Апостол.
"Дотримати тишу повністю. Включаючи на всіх етапах. І це на майбутнє просто стосується певних моментів, людей, що не треба висвітлювати, особливо десь наші успіхи", - заявив він.
Він зазначив, що дотримання тиші є важливим фактором в організації операцій. Зокрема, якщо розкрити інформації занадто рано, то на це відреагують росіяни. Однак поки на певних рівнях в окупантів інформація затримується і не говориться правда, то Україна отримує успіх, заявив він.
"І ти цей успіх можеш втратити або принаймні зупинитися на тому рубежі. А так поки виходить у тиші, ти ще маєш можливість просуватися", - додав командувач ДШВ.
Водночас він відмовився говорити, що ситуація в Запорізькій області стабілізована.
"Я не можу за весь напрямок Запоріжжя відповідати. Я тільки дію в певній смузі. А ви ж розумієте, що вони хочуть і на Оріхів, і саме Запоріжжя. Тут, де я працюю нині, не скажеш, що стабілізована, тому що, наприклад, зараз працюєш так, а через тиждень з’являться якісь резерви", — пояснив генерал-майор.
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Trump-алізована світова політика Schröder-ізована, Merkel-ізована… Європа. Європа куплена, розбещена Кремлем… Компромат як і на Трампа складений у папочки, знаходиться у Кремлі. https://novayagazeta.eu/articles/2026/03/09/eto-khoroshaia-zhizn
Тому ніякої інформаційної тиші, принаймні у стані ворога, не було.
А головний чинник успіху ЗСУ на цьому напрямку - це концентрація сил і засобів в потрібному місці з вектором атак на слабо захищені і не закріплені за противником території, що співпали із дезорганізацією управління в російських військах внаслідок відсутності зв'язку через відключення Starlink.