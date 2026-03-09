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Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Інформаційна тиша стала ключовим чинником успіхів Сил оборони на Запорізькому напрямку, - командувач ДШВ Апостол

Стратегічна роль інформаційної тиші у звільненні населених пунктів на півдні

Дотримання інформаційної тиші стало ключовим чинником успіху Десантно-штурмових військ у звільненні населених пунктів на півдні України.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Подробиці розповів командувач Десантно-штурмовими військами Збройних Сил України, генерал-майор Олег Апостол.

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"Дотримати тишу повністю. Включаючи на всіх етапах. І це на майбутнє просто стосується певних моментів, людей, що не треба висвітлювати, особливо десь наші успіхи", - заявив він.

Він зазначив, що дотримання тиші є важливим фактором в організації операцій. Зокрема, якщо розкрити інформації занадто рано, то на це відреагують росіяни. Однак поки на певних рівнях в окупантів інформація затримується і не говориться правда, то Україна отримує успіх, заявив він.

"І ти цей успіх можеш втратити або принаймні зупинитися на тому рубежі. А так поки виходить у тиші, ти ще маєш можливість просуватися", - додав командувач ДШВ.

Водночас він відмовився говорити, що ситуація в Запорізькій області стабілізована.

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"Я не можу за весь напрямок Запоріжжя відповідати. Я тільки дію в певній смузі. А ви ж розумієте, що вони хочуть і на Оріхів, і саме Запоріжжя. Тут, де я працюю нині, не скажеш, що стабілізована, тому що, наприклад, зараз працюєш так, а через тиждень з’являться якісь резерви", — пояснив генерал-майор.

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бойові дії (5973) ДШВ Десантно-штурмові війська (479)
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Топ коментарі
+13
Приклад дії ЗСУ, коли своє рило не суне у справи військових єрмак і зеленський!!!!
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09.03.2026 10:04 Відповісти
+11
це прощёлк зєлічки! так міг піарнутись, анонсувавши наступ та асвабаждєніє
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09.03.2026 09:59 Відповісти
+9
для успіху треба передавити ЗЕблогерів, здати в дурку Безуглу і відключити інтернет у найвеличнішого
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09.03.2026 10:11 Відповісти
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це прощёлк зєлічки! так міг піарнутись, анонсувавши наступ та асвабаждєніє
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09.03.2026 09:59 Відповісти
Не встиг , якраз з ******** перегавкувався
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09.03.2026 12:47 Відповісти
Краще б й тут промовчав, бо зараз знімуть..
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09.03.2026 09:59 Відповісти
Приклад дії ЗСУ, коли своє рило не суне у справи військових єрмак і зеленський!!!!
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09.03.2026 10:04 Відповісти
Ну в таваріщєй аманскіе дагаварьонності єсть.
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09.03.2026 10:14 Відповісти
Перш ніж сказати подумай, а подумавши не кажи. У нас навпаки.
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09.03.2026 10:07 Відповісти
для успіху треба передавити ЗЕблогерів, здати в дурку Безуглу і відключити інтернет у найвеличнішого
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09.03.2026 10:11 Відповісти
Там все настільки тихо і таємно, що ніхто досі не знає які населені пункти офіційно звільнені. Щоб це дізнатися доводиться користуватися кацапськими джерелами, де цю "секретну інформацію" вже місяць обговорюють.
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09.03.2026 10:43 Відповісти
Яка глибока думка!
Спробуй на ставку винести
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09.03.2026 10:54 Відповісти
Наслідок того, що для русні (як і для інших диктатур/автократій) піар важливіший за дійсність.
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09.03.2026 10:54 Відповісти
Так! Інформаційних балаболів, - балабол знахідка для шпіона, вони ж полєзниє ідіоти кремля, вони ж агенти ФСБ, вони ж... Їх треба виявляти, відключати і як алкоголіків садити у витверезники від інформаційного зуду, а військовозобов'язаних знімати з бронювання і на фронт.

Trump-алізована світова політика Schröder-ізована, Merkel-ізована… Європа. Європа куплена, розбещена Кремлем… Компромат як і на Трампа складений у папочки, знаходиться у Кремлі. https://novayagazeta.eu/articles/2026/03/09/eto-khoroshaia-zhizn
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09.03.2026 11:02 Відповісти
Головний балабол Портніков постійно несе пургу . Агент ФСБ лякає українців
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09.03.2026 12:09 Відповісти
Рашистський пропагандист блогер-мільйонник манкурт Подоляка, уродженець міста Суми, з перших днів початку контрнаступальних дій ЗСУ на Олександрівському напрямку одразу почав бити на сполох.
Тому ніякої інформаційної тиші, принаймні у стані ворога, не було.
А головний чинник успіху ЗСУ на цьому напрямку - це концентрація сил і засобів в потрібному місці з вектором атак на слабо захищені і не закріплені за противником території, що співпали із дезорганізацією управління в російських військах внаслідок відсутності зв'язку через відключення Starlink.
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09.03.2026 11:03 Відповісти
Ярмак пішов і настала тиша,
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09.03.2026 11:32 Відповісти
Який там успіх. Нам тут повна жопа, і це не проблема фігури, а повна евакуація...
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09.03.2026 11:36 Відповісти
ПРАВІЛЬНО. Як казав Залужний « НЕ ПИСТИТЬʼ»
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09.03.2026 11:54 Відповісти
 
 