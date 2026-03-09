РФ значительно увеличила применение баллистических ракет, - Игнат

В течение 2025–2026 годов российская армия начала значительно чаще использовать баллистические ракеты во время масштабных ударов по Украине, и такая тенденция сохраняется уже определенное время.

Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Тенденция

"Мы эту информацию о более частом применении баллистики давали на такие знаковые даты, как четвертая годовщина, конец года, и в этих материалах указано, что противник применяет больше баллистических ракет в 2025-2026 годах", - сказал Игнат.

По его словам, этой зимой было зафиксировано около полутора десятков атак, во время которых существенно возросло применение ракет, летящих по баллистической траектории.

"Их (массированных ударов. - Ред.) было около полутора десятков за зиму, и существенно возросло применение ракет, которые бьют по баллистической траектории... поэтому это такая тенденция, она продолжается уже давно", - пояснил он.

