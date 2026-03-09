РУС
Новости Массированный комбинированный удар
722 8

РФ значительно увеличила применение баллистических ракет, - Игнат

Российская баллистика

В течение 2025–2026 годов российская армия начала значительно чаще использовать баллистические ракеты во время масштабных ударов по Украине, и такая тенденция сохраняется уже определенное время.

Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Тенденция

"Мы эту информацию о более частом применении баллистики давали на такие знаковые даты, как четвертая годовщина, конец года, и в этих материалах указано, что противник применяет больше баллистических ракет в 2025-2026 годах", - сказал Игнат.

По его словам, этой зимой было зафиксировано около полутора десятков атак, во время которых существенно возросло применение ракет, летящих по баллистической траектории.

"Их (массированных ударов. - Ред.) было около полутора десятков за зиму, и существенно возросло применение ракет, которые бьют по баллистической траектории... поэтому это такая тенденция, она продолжается уже давно", - пояснил он.

Воздушные силы (2135) Игнат Юрий (380) баллистические ракеты (383)
"зегавара " теж іпальником відповів, і відповів так, як співучасник рашистської окупації України
09.03.2026 11:20 Ответить
значить треба знов навідатись у воткінськ.
09.03.2026 11:23 Ответить
Судячи з досвіду цієї війни:
1. Найдорожче і наскладніше перехопити балістичні ракети
2. Найдешевше забезпечити наведення балістики ніж крилатих ракет (Першинг і Томагавк для порівняння)
3. Рої дронів по 30-40 кг. вибухівки можуть тільки забезпечити психологічний або оперитвний ефект при продуманому захисті.
СРСР пішов на угоди з Заходом лише після розміщення американських ракет середньої дальності Першинг, які могла масово долітати до Москви з території ФРН - московьский Кащей зрозумів, шо його яєчку пісець!
09.03.2026 11:27 Ответить
Тільки різниця в тому що в нас ніяких вже балістичних ракет (крім розпіареного фламінго) немає, хоча южмаш робив весь спектр ракет, позорище владі!
09.03.2026 11:45 Ответить
А в ответ летит только очередная двушка на мааацкву.
09.03.2026 11:37 Ответить
О виліз статист! А ми наростили бусифікацію 50+ і двушки на москву, все! Інше все покрали ...чудово влаштувався, на пару з сирком і ішаком.
09.03.2026 11:44 Ответить
Не забувайте, як Зельоні нас кормили обіцянками замість роботи на оборону.

09.03.2026 11:48 Ответить
А Зе нарощує кількість "потужних" відосіків......
09.03.2026 12:04 Ответить
 
 