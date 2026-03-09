РФ значительно увеличила применение баллистических ракет, - Игнат
В течение 2025–2026 годов российская армия начала значительно чаще использовать баллистические ракеты во время масштабных ударов по Украине, и такая тенденция сохраняется уже определенное время.
Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Тенденция
"Мы эту информацию о более частом применении баллистики давали на такие знаковые даты, как четвертая годовщина, конец года, и в этих материалах указано, что противник применяет больше баллистических ракет в 2025-2026 годах", - сказал Игнат.
По его словам, этой зимой было зафиксировано около полутора десятков атак, во время которых существенно возросло применение ракет, летящих по баллистической траектории.
"Их (массированных ударов. - Ред.) было около полутора десятков за зиму, и существенно возросло применение ракет, которые бьют по баллистической траектории... поэтому это такая тенденция, она продолжается уже давно", - пояснил он.
1. Найдорожче і наскладніше перехопити балістичні ракети
2. Найдешевше забезпечити наведення балістики ніж крилатих ракет (Першинг і Томагавк для порівняння)
3. Рої дронів по 30-40 кг. вибухівки можуть тільки забезпечити психологічний або оперитвний ефект при продуманому захисті.
СРСР пішов на угоди з Заходом лише після розміщення американських ракет середньої дальності Першинг, які могла масово долітати до Москви з території ФРН - московьский Кащей зрозумів, шо його яєчку пісець!