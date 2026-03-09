РФ значно наростила застосування балістичних ракет, - Ігнат
Упродовж 2025–2026 років російська армія почала значно частіше використовувати балістичні ракети під час масштабних ударів по Україні, і така тенденція зберігається вже певний час.
Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Тенденція
"Ми цю інформацію про частіше застосування балістики давали на такі знакові дати, як четверта річниця, кінець року, і в цих матеріалах вказано, що противник застосовує більше балістичних ракет у 2025-2026 роках", - сказав Ігнат.
За його словами, цієї зими було зафіксовано близько півтора десятка атак, під час яких суттєво зросло застосування ракет, що летять балістичною траєкторією.
"Їх (масованих ударів. - Ред.) було близько півтора десятка за зиму, і суттєво зросло застосування ракет, які б'ють по балістичній траєкторії... тому це така тенденція, вона триває вже давно", - пояснив він.
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1. Найдорожче і наскладніше перехопити балістичні ракети
2. Найдешевше забезпечити наведення балістики ніж крилатих ракет (Першинг і Томагавк для порівняння)
3. Рої дронів по 30-40 кг. вибухівки можуть тільки забезпечити психологічний або оперитвний ефект при продуманому захисті.
СРСР пішов на угоди з Заходом лише після розміщення американських ракет середньої дальності Першинг, які могла масово долітати до Москви з території ФРН - московьский Кащей зрозумів, шо його яєчку пісець!
Ну і дрони і КР в комплексі з БР довели головний закон війни на всі часи - перемогти лише захищаючись неможливо. Яка б якісна не була ППО і ПРО, вона однаково програє засобам нападу.