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РФ значно наростила застосування балістичних ракет, - Ігнат

Російська балістика

Упродовж 2025–2026 років російська армія почала значно частіше використовувати балістичні ракети під час масштабних ударів по Україні, і така тенденція зберігається вже певний час.

Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Тенденція

"Ми цю інформацію про частіше застосування балістики давали на такі знакові дати, як четверта річниця, кінець року, і в цих матеріалах вказано, що противник застосовує більше балістичних ракет у 2025-2026 роках", - сказав Ігнат.

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За його словами, цієї зими було зафіксовано близько півтора десятка атак, під час яких суттєво зросло застосування ракет, що летять балістичною траєкторією.

"Їх (масованих ударів. - Ред.) було близько півтора десятка за зиму, і суттєво зросло застосування ракет, які б'ють по балістичній траєкторії... тому це така тенденція, вона триває вже давно", - пояснив він.

Також читайте: РФ випустила 420 дронів та 39 ракет. Сили ППО ліквідувати 406 ворожих цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (3471) Ігнат Юрій (867) балістичні ракети (607)
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Топ коментарі
+7
Тільки різниця в тому що в нас ніяких вже балістичних ракет (крім розпіареного фламінго) немає, хоча южмаш робив весь спектр ракет, позорище владі!
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09.03.2026 11:45 Відповісти
+4
значить треба знов навідатись у воткінськ.
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09.03.2026 11:23 Відповісти
+4
О виліз статист! А ми наростили бусифікацію 50+ і двушки на москву, все! Інше все покрали ...чудово влаштувався, на пару з сирком і ішаком.
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09.03.2026 11:44 Відповісти
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"зегавара " теж іпальником відповів, і відповів так, як співучасник рашистської окупації України
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09.03.2026 11:20 Відповісти
значить треба знов навідатись у воткінськ.
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09.03.2026 11:23 Відповісти
Судячи з досвіду цієї війни:
1. Найдорожче і наскладніше перехопити балістичні ракети
2. Найдешевше забезпечити наведення балістики ніж крилатих ракет (Першинг і Томагавк для порівняння)
3. Рої дронів по 30-40 кг. вибухівки можуть тільки забезпечити психологічний або оперитвний ефект при продуманому захисті.
СРСР пішов на угоди з Заходом лише після розміщення американських ракет середньої дальності Першинг, які могла масово долітати до Москви з території ФРН - московьский Кащей зрозумів, шо його яєчку пісець!
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09.03.2026 11:27 Відповісти
Тільки різниця в тому що в нас ніяких вже балістичних ракет (крім розпіареного фламінго) немає, хоча южмаш робив весь спектр ракет, позорище владі!
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09.03.2026 11:45 Відповісти
Балістика доволі легко збивається - було б чим. І тут якраз впираємося в дуже дорого і нічим. Тому Ви впринципі праві. Хоча теоретично саме навпаки, але саме практика реальної війни показала беззаперечну перевагу балістики над крилатими ракетами.
Ну і дрони і КР в комплексі з БР довели головний закон війни на всі часи - перемогти лише захищаючись неможливо. Яка б якісна не була ППО і ПРО, вона однаково програє засобам нападу.
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09.03.2026 18:57 Відповісти
А в ответ летит только очередная двушка на мааацкву.
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09.03.2026 11:37 Відповісти
О виліз статист! А ми наростили бусифікацію 50+ і двушки на москву, все! Інше все покрали ...чудово влаштувався, на пару з сирком і ішаком.
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09.03.2026 11:44 Відповісти
Не забувайте, як Зельоні нас кормили обіцянками замість роботи на оборону.

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09.03.2026 11:48 Відповісти
Це розраховано було виключно на безмозглих дебілів
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09.03.2026 12:48 Відповісти
А Зе нарощує кількість "потужних" відосіків......
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09.03.2026 12:04 Відповісти
Я щось не розумію, чому ху....лостан так робить, невже не бачить, що ми допомагаємо трампонутому відправляючи спецов і зброю для захисту його воїнів. Невже на це ху....лостан як і наші потужні хрен поклали
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09.03.2026 12:43 Відповісти
 
 