РФ значно наростила застосування балістичних ракет, - Ігнат

Упродовж 2025–2026 років російська армія почала значно частіше використовувати балістичні ракети під час масштабних ударів по Україні, і така тенденція зберігається вже певний час.

Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Тенденція

"Ми цю інформацію про частіше застосування балістики давали на такі знакові дати, як четверта річниця, кінець року, і в цих матеріалах вказано, що противник застосовує більше балістичних ракет у 2025-2026 роках", - сказав Ігнат.

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За його словами, цієї зими було зафіксовано близько півтора десятка атак, під час яких суттєво зросло застосування ракет, що летять балістичною траєкторією.

"Їх (масованих ударів. - Ред.) було близько півтора десятка за зиму, і суттєво зросло застосування ракет, які б'ють по балістичній траєкторії... тому це така тенденція, вона триває вже давно", - пояснив він.

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