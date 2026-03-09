Враг активно действует в районе Зализничного, Староукраинки и Святопетровки на Запорожье, - DeepState
Силы обороны продолжают проводить зачистку на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, украинские бойцы продолжают действовать на участке от Тернового до Солодкого. В частности, продолжаются активные бои за село Березовое.
На других участках проводятся поисково-ударные работы по пехоте противника и технике, которая предоставляет подкрепление пехоте или осуществляет логистику, в частности, в тылу.
Кроме того, украинские военные отмечают большое количество пехоты противника, которая не просто пытается удержать занятый участок, но и пробует осуществлять просачивание в глубину территории.
Ситуация вокруг Гуляйполя
В DeepState отмечают, что в районе Гуляйполя ситуация не является успешной.
"Противник практически оккупировал город, затягивает туда большое количество пехоты, перебрасывает дополнительные силы и активно действует в глубине территории, в частности, в районе Зализничного, Староукраинки и Святопетровки", - говорится в сообщении.
