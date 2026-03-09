РУС
Враг активно действует в районе Зализничного, Староукраинки и Святопетровки на Запорожье, - DeepState

Враг активно действует возле Железнодорожного, Староукраинки и Святопетровки

Силы обороны продолжают проводить зачистку на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, украинские бойцы продолжают действовать на участке от Тернового до Солодкого. В частности, продолжаются активные бои за село Березовое.

На других участках проводятся поисково-ударные работы по пехоте противника и технике, которая предоставляет подкрепление пехоте или осуществляет логистику, в частности, в тылу.

Кроме того, украинские военные отмечают большое количество пехоты противника, которая не просто пытается удержать занятый участок, но и пробует осуществлять просачивание в глубину территории.

Ситуация вокруг Гуляйполя

В DeepState отмечают, что в районе Гуляйполя ситуация не является успешной.

"Противник практически оккупировал город, затягивает туда большое количество пехоты, перебрасывает дополнительные силы и активно действует в глубине территории, в частности, в районе Зализничного, Староукраинки и Святопетровки", - говорится в сообщении.

