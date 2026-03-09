Ворог активно діє в районі Залізничного, Староукраїнки та Святопетрівки на Запоріжжі, - DeepState

Сили Оборони продовжують здійснювати зачистку на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, українські бійці продовжують діяти по відтинку від Тернового до Солодкого. Зокрема, тривають активні бої за село Березове.

В інших ділянках проводяться пошуково-ударні роботи по піхоті противника та техніці, яка надає підкріплення піхоті або здійснює логістику, зокрема, в тилу.

Крім того, українські військові відмічають велику кількість піхоти противника, яка не просто намагається утримати зайняту ділянку, а й пробує здійснювати просочування в глибину території.

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Ситуація навколо Гуляйполя

У DeepState зауважують, що в районі Гуляйполя ситуаціє не є успішною.

"Противник практично окупував місто, затягує туди велику кількість піхоти, перекидає додаткові сили і активно діє в глибині території, зокрема, в районі Залізничного, Староукраїнки та Святопетрівки", - йдеться в повідомленні.

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