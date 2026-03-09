Ворог активно діє в районі Залізничного, Староукраїнки та Святопетрівки на Запоріжжі, - DeepState
Сили Оборони продовжують здійснювати зачистку на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, українські бійці продовжують діяти по відтинку від Тернового до Солодкого. Зокрема, тривають активні бої за село Березове.
В інших ділянках проводяться пошуково-ударні роботи по піхоті противника та техніці, яка надає підкріплення піхоті або здійснює логістику, зокрема, в тилу.
Крім того, українські військові відмічають велику кількість піхоти противника, яка не просто намагається утримати зайняту ділянку, а й пробує здійснювати просочування в глибину території.
Ситуація навколо Гуляйполя
У DeepState зауважують, що в районі Гуляйполя ситуаціє не є успішною.
"Противник практично окупував місто, затягує туди велику кількість піхоти, перекидає додаткові сили і активно діє в глибині території, зокрема, в районі Залізничного, Староукраїнки та Святопетрівки", - йдеться в повідомленні.
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