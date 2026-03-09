Предприниматель Минин, у которого "Укрпочта" закупает продукцию, имеет российский паспорт и бизнес на ВОТ, - СМИ
Украинский политический и бизнес-деятель, экс-депутат райсовета от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Геннадий Минин во время полномасштабного вторжения продолжал заниматься предпринимательством в сфере производства, сбора и переработки картона не только в Украине, но, вероятно, в РФ и на оккупированной территории.
Об этом говорится в расследовании "Схем" (Радио Свобода) в сотрудничестве с проектами "Слідство.Інфо" и KibOrg, передает Цензор.НЕТ.
В расследовании говорится, что Минин имеет российский паспорт, а в свое время Виктор Медведчук (тогда – лидер ОПЗЖ) просил российского диктатора Владимира Путина, среди прочего, снять российские санкции с компаний этого бизнесмена, и ему это удалось.
Что известно о бизнесе в РФ и на ВОТ?
В частности, в марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения и во время боев на Луганщине "Рубежанский картонно-тарный комбинат" (РКТК), которым владеет Геннадий Минин, подвергся значительным разрушениям.
В январе 2023 года руководство Луганской администрации сообщило, что оккупанты вывозят оборудование с комбината. Журналисты выяснили, что после так называемого "присоединения" Владимиром Путиным Донецкой и Луганской областей к России, предприятия Геннадия Минина – РКТК и "Донмакр" (согласно YouControl входит в корпоративную группу РКТК) – перерегистрировались в соответствии с законодательством РФ.
Совладельцами российского ООО "Донмакр" числятся российский клон ЧАО "РКТК" и двое предпринимателей, которые являются бизнес-партнерами Минина в украинском картонном бизнесе.
Благодаря источникам журналистов в российской налоговой, удалось получить ряд документов, в которых стоят подписи, похожие на подписи Геннадия Минина с официальных сайтов его украинских предприятий.
- Один из документов – это договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг между российским РКТК и компанией "Южно-региональный регистратор", датированный 15 ноября 2024 года. На последней странице – печать РКТК, с пометкой "ЛНР" и подписью, вероятно, Минина.
То же самое журналисты увидели и в другом документе – это устав российского РКТК, также от 15 ноября 2024 года.
Третий документ касается компании "Донмакр": это протокол собрания участников от 18 мая 2023 года.
В шапке – так называемая "Донецкая народная республика", в повестке дня, среди прочего – рассмотрение вопроса о приведении документов юридического лица в соответствие с российским законодательством. В документе представителем соучредителя – РКТК – указан Геннадий Минин, как секретарь заседания. На последней странице – похожая на его подпись.
Что говорит сам Минин?
В комментарии журналистам Минин все это опроверг. В письменном ответе предпринимателя, который "Схемам" позже прислал его адвокат, указано, что он не ставил подписи в документах российских компаний-клонов.
"Клиент никогда не знакомился и не подписывал указанных документов, а изображения его подписи изготовлены либо путем проставления факсимиле, либо путем наложения электронного изображения подписи, о чем очевидно свидетельствует их полная идентичность. (...) Кроме того, существование указанных изображений документов может свидетельствовать о неправомерных действиях третьих лиц с целью завладения активами ЧАО "РКТК", которые остались в г. Рубежном Луганской области, или направлены на причинение другого ущерба...", - говорится в письме от адвоката.
Паспорт РФ и семья
Согласно информации, предоставленной проектом KibOrg, Геннадий Минин и его жена Наталья имеют российское гражданство.
На это указывают и результаты проверки паспортов на сайте российской налоговой. Также, по данным с сайта "Госуслуги", по состоянию на март 2026 года его российский паспорт является действительным.
В комментарии Минин заявил: "Я не гражданин Российской Федерации, я гражданин Украины".
- Кроме этого, по информации KibOrg, полученной из утечки данных о клиентах банков РФ, у Геннадия Минина есть вложения в российском подсанкционном "Сбербанке". Данные об этом указаны за 2021, 2022, 2023 и 2024 годы. Адвокат бизнесмена это отрицает.
- В расследовании журналисты установили, что родственники Минина имеют бизнес по переработке бумаги и изготовлению гофроупаковки в России. В финансовых отчетах "Рубежанский картонно-тарный комбинат" (РКТК) значится основным акционером предприятия "Пэкэджинг Кубань" в Краснодарском крае.
Сын бизнесмена – Кирилл Минин, является членом совета директоров "Пэкэджинг Кубань". Он также является совладельцем десятка российских компаний в Краснодарском крае и Ростовской области РФ, работающих преимущественно в сфере производства и продажи бумаги и полиграфии.
"Укрпочта" и Минин
Сейчас в Украине Минин владеет рядом бизнес-структур, занимающихся переработкой бумаги и изготовлением картонной упаковки. В том числе и "Трипольским упаковочным комбинатом" в Киевской области, который, по данным модуля аналитики Bi Prozorro, с начала полномасштабного вторжения заключил с "Укрпочтой" контракты на поставку коробок и ящиков на сумму почти 90 миллионов гривен. "Укрпочта" на данный момент не прокомментировала расследование журналистов.
- Известно, что Минин избирался депутатом Луганского облсовета от Партии регионов в 2010 году и Северодонецкого райсовета в 2020-м, от уже запрещенной в Украине ОПЗЖ.
В том же 2020 году лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук встретился с Путиным и попросил снять российские санкции с некоторых украинских компаний. Путин согласился, российские экономические ограничения отменили в отношении трех украинских предприятий, одно из них – "Рубежанский картонно-тарный комбинат" Минина.
Закон про множинне громадянство в Україні підписаний Володимиром Зеленським 15 липня 2025 року та введений у дію з 16 січня 2026 року, дозволяє українцям мати паспорти інших країн без втрати громадянства України.
КАКАЯрАЗНІЦА?
Регламент КМУ, це ні про що, і на додаток, ще і колективна БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ під час миру, а особливо, під сам московської війни проти України!!!!
І усі оті ПаХАРІ, дивно мовчать, витріщивши очі!!!
Російський десант Генпрокурора Кравченка: батько з паспортом рф, заступники з бізнесом у "лнр", податки на армію рф
