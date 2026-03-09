РУС
Новости
1 451 25

Предприниматель Минин, у которого "Укрпочта" закупает продукцию, имеет российский паспорт и бизнес на ВОТ, - СМИ

Геннадий Минин
Фото: Геннадій Мінін

Украинский политический и бизнес-деятель, экс-депутат райсовета от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Геннадий Минин во время полномасштабного вторжения продолжал заниматься предпринимательством в сфере производства, сбора и переработки картона не только в Украине, но, вероятно, в РФ и на оккупированной территории.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (Радио Свобода) в сотрудничестве с проектами "Слідство.Інфо" и KibOrg, передает Цензор.НЕТ.

В расследовании говорится, что Минин имеет российский паспорт, а в свое время Виктор Медведчук (тогда – лидер ОПЗЖ) просил российского диктатора Владимира Путина, среди прочего, снять российские санкции с компаний этого бизнесмена, и ему это удалось.

Что известно о бизнесе в РФ и на ВОТ?

В частности, в марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения и во время боев на Луганщине "Рубежанский картонно-тарный комбинат" (РКТК), которым владеет Геннадий Минин, подвергся значительным разрушениям.

Рубежанский картонно-тарный комбинат
Рубежанский картонно-тарный комбинат

В январе 2023 года руководство Луганской администрации сообщило, что оккупанты вывозят оборудование с комбината. Журналисты выяснили, что после так называемого "присоединения" Владимиром Путиным Донецкой и Луганской областей к России, предприятия Геннадия Минина – РКТК и "Донмакр" (согласно YouControl входит в корпоративную группу РКТК) – перерегистрировались в соответствии с законодательством РФ.

Совладельцами российского ООО "Донмакр" числятся российский клон ЧАО "РКТК" и двое предпринимателей, которые являются бизнес-партнерами Минина в украинском картонном бизнесе.

Благодаря источникам журналистов в российской налоговой, удалось получить ряд документов, в которых стоят подписи, похожие на подписи Геннадия Минина с официальных сайтов его украинских предприятий.

  • Один из документов – это договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг между российским РКТК и компанией "Южно-региональный регистратор", датированный 15 ноября 2024 года. На последней странице – печать РКТК, с пометкой "ЛНР" и подписью, вероятно, Минина.

То же самое журналисты увидели и в другом документе – это устав российского РКТК, также от 15 ноября 2024 года.

Третий документ касается компании "Донмакр": это протокол собрания участников от 18 мая 2023 года.

Геннадий Минин имеет паспорт РФ и бизнес в России и на ТОТ

В шапке – так называемая "Донецкая народная республика", в повестке дня, среди прочего – рассмотрение вопроса о приведении документов юридического лица в соответствие с российским законодательством. В документе представителем соучредителя – РКТК – указан Геннадий Минин, как секретарь заседания. На последней странице – похожая на его подпись.

Что говорит сам Минин?

В комментарии журналистам Минин все это опроверг. В письменном ответе предпринимателя, который "Схемам" позже прислал его адвокат, указано, что он не ставил подписи в документах российских компаний-клонов.

"Клиент никогда не знакомился и не подписывал указанных документов, а изображения его подписи изготовлены либо путем проставления факсимиле, либо путем наложения электронного изображения подписи, о чем очевидно свидетельствует их полная идентичность. (...) Кроме того, существование указанных изображений документов может свидетельствовать о неправомерных действиях третьих лиц с целью завладения активами ЧАО "РКТК", которые остались в г. Рубежном Луганской области, или направлены на причинение другого ущерба...", - говорится в письме от адвоката.

Паспорт РФ и семья

Согласно информации, предоставленной проектом KibOrg, Геннадий Минин и его жена Наталья имеют российское гражданство.

На это указывают и результаты проверки паспортов на сайте российской налоговой. Также, по данным с сайта "Госуслуги", по состоянию на март 2026 года его российский паспорт является действительным.

Геннадий Минин имеет паспорт РФ и бизнес в России и на ТОТ
Геннадий Минин имеет паспорт РФ и бизнес в России и на ТОТ

В комментарии Минин заявил: "Я не гражданин Российской Федерации, я гражданин Украины".

  • Кроме этого, по информации KibOrg, полученной из утечки данных о клиентах банков РФ, у Геннадия Минина есть вложения в российском подсанкционном "Сбербанке". Данные об этом указаны за 2021, 2022, 2023 и 2024 годы. Адвокат бизнесмена это отрицает.
  • В расследовании журналисты установили, что родственники Минина имеют бизнес по переработке бумаги и изготовлению гофроупаковки в России. В финансовых отчетах "Рубежанский картонно-тарный комбинат" (РКТК) значится основным акционером предприятия "Пэкэджинг Кубань" в Краснодарском крае.

Сын бизнесмена – Кирилл Минин, является членом совета директоров "Пэкэджинг Кубань". Он также является совладельцем десятка российских компаний в Краснодарском крае и Ростовской области РФ, работающих преимущественно в сфере производства и продажи бумаги и полиграфии.

"Укрпочта" и Минин

Сейчас в Украине Минин владеет рядом бизнес-структур, занимающихся переработкой бумаги и изготовлением картонной упаковки. В том числе и "Трипольским упаковочным комбинатом" в Киевской области, который, по данным модуля аналитики Bi Prozorro, с начала полномасштабного вторжения заключил с "Укрпочтой" контракты на поставку коробок и ящиков на сумму почти 90 миллионов гривен. "Укрпочта" на данный момент не прокомментировала расследование журналистов.

  • Известно, что Минин избирался депутатом Луганского облсовета от Партии регионов в 2010 году и Северодонецкого райсовета в 2020-м, от уже запрещенной в Украине ОПЗЖ.

В том же 2020 году лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук встретился с Путиным и попросил снять российские санкции с некоторых украинских компаний. Путин согласился, российские экономические ограничения отменили в отношении трех украинских предприятий, одно из них – "Рубежанский картонно-тарный комбинат" Минина.

+7
Ця "проукраїнська патріотична" зелена влада вся з рус паспортами, мабуть у наскрізь проросійских партії регіонів менше було паспортів рф чим в цих 🤦
09.03.2026 19:05
+7
Бери вище ! Я думаю у бубочки він сто відсотків є, про всяк випадок! Захований під купами мівіни.
09.03.2026 19:06
+6
А смілянський часом не має іншого паспорта, крім українського?
09.03.2026 19:03
Як завжди- ви все врети, мєня там не стояло, відома кацапська відмазка.
09.03.2026 19:03
А смілянський часом не має іншого паспорта, крім українського?
09.03.2026 19:03
Бери вище ! Я думаю у бубочки він сто відсотків є, про всяк випадок! Захований під купами мівіни.
09.03.2026 19:06
Стаття 4 Конституції України проголошує, що в Україні існує єдине громадянство, а підстави набуття і припинення громадянства визначаються виключно законом. Це означає, що громадяни України не можуть бути громадянами інших держав
------------------
Закон про множинне громадянство в Україні підписаний Володимиром Зеленським 15 липня 2025 року та введений у дію з 16 січня 2026 року, дозволяє українцям мати паспорти інших країн без втрати громадянства України.

КАКАЯрАЗНІЦА?
09.03.2026 19:19
А в представників кодла зеленського немає іншої батьківщини, крім "історічєской родіни"
09.03.2026 19:35
Тепер є "множинне громадянство" для всіх зрадників України та агентів ФСБ.
09.03.2026 19:41
яке суперечить Конституції
09.03.2026 19:44
паспорти ізраїлю,раші,пендосів,еміратів,балі,чорногорія ....у всіх в кого не вткни є місце куди всі мерзотники роз,їдуться після заробітків...
09.03.2026 19:23
У Смілянського нема українського паспорту. Цей жидок громадянин США і сплачує податки в США. Він пишається тим що в Україні у нього навіть собачої будки нема. Україна для нього "дійна корова" яку йому вручив зєлєнскій і він сам собі встановив зарплату 42 000 доларів США в той час як зарплата Трампа 30 000 на місяць. Трамп лох! А ще він трошки краде і бодяжить вечорами на марках...
09.03.2026 19:32
шукайте краще, там поруч десь ще є пожарський.
09.03.2026 19:04
Ця "проукраїнська патріотична" зелена влада вся з рус паспортами, мабуть у наскрізь проросійских партії регіонів менше було паспортів рф чим в цих 🤦
09.03.2026 19:05
ну а чо? на параші йому з пожарським ще при жисті йому пам'ятник воздвигли ))
09.03.2026 19:05
Урядовці з Будинку Уряду шмигаля-свириденко, мабуть приємно вражені, разом з держсекретарями, які саме і готують ТАКІ «дивні рішення' Уряду, провівши їх ЕКСПЕРТИЗУ з дивними рішалами!?!?
Регламент КМУ, це ні про що, і на додаток, ще і колективна БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ під час миру, а особливо, під сам московської війни проти України!!!!
І усі оті ПаХАРІ, дивно мовчать, витріщивши очі!!!
09.03.2026 19:06
Ну так жпж-партнери сн
09.03.2026 19:08
Такі випадки дуже "мотивують" прислухатися к патриотичним закликам влади.
09.03.2026 19:11
Та ви шо? Якось неочікувано.В команді Зе всі виключно такі, або мають російські паспорти, або там бізнес,табл дружину чи чоловіка, або бізнес на окупованих територіях.
09.03.2026 19:12
Зараз мінін як і міндіч може подати позов щодо "захисту честі, гідності та ділової репутації.")
09.03.2026 19:13
цікаво те ,шо от такі зеленські помазаникі Божі ,процвітають на крові тих помазаників ,які зі зброєю у руках , на нулях ,захищають народ України ...
09.03.2026 19:14
Паспорти російські, бізнеси на тот в Криму чи в рашці, лавеха мутиться а ви гиньте в окопах без нічого, за отаких покидьків (
09.03.2026 19:24
Так це ж усі свої для Банкової!
09.03.2026 19:26
Так це ж основний показник для прийняття до пліснявого ОЗУ.
Російський десант Генпрокурора Кравченка: батько з паспортом рф, заступники з бізнесом у "лнр", податки на армію рф
Джерело: https://censor.net/ua/b3600295
09.03.2026 19:34
а яка, пардон, бльдь поставила пдораса смілянського директором укрпошти.
09.03.2026 19:37
Поряд "материнська країна". Конфіскація і "чемодан, вокзал, *********".
09.03.2026 19:38
А що дивного,янкі Смілянський та кацап Мінін- дружба жвачка,яко рудий памп та нацистський байстрюк тютін
09.03.2026 19:42
Я так розумію, що цей Мінін чи Пожарський "лоханувся" і балотувався від ОПЖЗ, а не купив місце у "слуг".
09.03.2026 19:49
 
 