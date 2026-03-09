Підприємець Мінін, у якого "Укрпошта" закуповує продукцію, має російський паспорт і бізнес на ТОТ, - ЗМІ

Фото: Геннадій Мінін

Український політичний і бізнес-діяч, ексдепутат райради від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Геннадій Мінін під час повномасштабного вторгнення продовжував займатися підприємництвом у сфері виробництва, збору і переробки картону не лише в Україні, але, ймовірно, у РФ та на окупованій території.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) у співпраці з проєктами "Слідство.Інфо" і KibOrg, передає Цензор.НЕТ.

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У розслідуванні йдеться про те, що Мінін має російський паспорт, а свого часу Віктор Медведчук (тоді – лідер ОПЗЖ) просив російського диктатора Володимира Путіна, серед іншого, зняти російські санкції з компаній цього бізнесмена, і йому це вдалося.

Що відомо про бізнес у РФ та на ТОТ?

Так, у березні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення і під час боїв на Луганщині "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" (РКТК), яким володіє Геннадій Мінін, зазнав значних руйнувань.





У січні 2023-го керівництво Луганської адміністрації повідомило, що окупанти вивозять обладнання з комбінату. Журналісти з’ясували, що після так званого "приєднання" Володимиром Путіним Донеччини й Луганщини до Росії, підприємства Геннадія Мініна – РКТК і "Донмакр" (відповідно до YouControl входить в корпоративну групу РКТК) – перереєструвалися відповідно до законодавства РФ.

Співвласниками російського ООО "Донмакр" значаться російський клон ЧАО "РКТК" і двоє підприємців, які є бізнес-партнерами Мініна в українському картонному бізнесі.

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Завдяки джерелам журналістів у російській податковій, вдалося дістати низку документів, в яких стоять підписи, схожі на підписи Геннадія Мініна з офіційних сайтів його українських підприємств.

Один із документів – це договір на ведення реєстру власників цінних паперів між російським РКТК і компанією "Южно-региональный регистратор", датований 15 листопада 2024 року. На останній сторінці – печатка РКТК, з позначкою "ЛНР" і підпис, ймовірно, Мініна.

Те саме журналісти побачили й в іншому документі – це статут російського РКТК, також від 15 листопада 2024 року.

Третій документ стосується компанії "Донмакр": це протокол зборів учасників від 18 травня 2023 року.

У шапці – так звана "Донецька народна республіка", у порядку денному, серед іншого – розгляд питання про приведення документів юридичної особи до відповідності з російським законодавством. У документі представником співзасновника – РКТК – зазначений Геннадій Мінін, як секретар засідання. На останній сторінці – схожий на його підпис.

Що каже сам Мінін?

У коментарі журналістам Мінін все це заперечив. У письмовій відповіді підприємця, яку "Схемам" пізніше надіслав його адвокат, вкащано, що він не ставив підписи у документах російських компаній-клонів.

"Клієнт ніколи не знайомився і не підписував вказаних документів, а зображення його підпису виготовлені або шляхом проставлення факсиміле, або шляхом накладення електронного зображення підпису, про що очевидно свідчить їх повна ідентичність. (...) Крім того, існування вказаних зображень документів може свідчити про неправомірні дії третіх осіб з метою заволодіння активами ПрАТ "РКТК", які залишились у м. Рубіжному Луганської області, або направлені на завдання іншої шкоди...", - йдеться у листі від адвоката.

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Паспорт РФ та родина

Відповідно до інформації, наданої проєктом KibOrg, Геннадій Мінін і його дружина Наталія мають російське громадянство.

На це вказують і результати перевірки паспортів на сайті російської податкової. Також, за даними з сайту "Госуслуги", станом на березень 2026 року його російський паспорт є дійсним.





У коментарі Мінін заявив: "Я не громадянин Російської Федерації, я громадянин України".

Крім цього, за інформацією KibOrg, отриманою з витоку даних про клієнтів банків РФ, у Геннадія Мініна є вкладення у російському підсанкційному "Сбербанку". Дані про це вказані за 2021, 2022, 2023 і 2024 роки. Адвокат бізнесмена це заперечує.

У розслідуванні журналісти встановили, що родичі Мініна мають бізнес із переробки паперу й виготовлення гофроупаковки у Росії. У фінансових звітах "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" (РКТК) значиться основним акціонером підприємства "Пэкэджинг Кубань" у Краснодарському краї.

Син бізнесмена –– Кирило Мінін, є членом ради директорів "Пэкэджинг Кубань". Він також є співвласником десятка російських компаній у Краснодарському краї та у Ростовській області РФ, що працюють переважно у сфері виготовлення і продажу паперу й поліграфії.

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"Укрпошта" та Мінін

Нині в Україні Мінін володіє низкою бізнес-структур, що займаються переробкою паперу і виготовленням картонної упаковки. У тому числі й "Трипільським пакувальним комбінатом" на Київщині, який, за даними модуля аналітики Bi Prozorro, з початку повномасштабного вторгнення уклав з "Укрпоштою" контракти на постачання коробок і ящиків на суму майже 90 мільйонів гривень. "Укрпошта" станом на зараз не прокоментувала розслідування журналістів.

Відомо, що Мінін обирався депутатом Луганської облради від Партії регіонів у 2010 році й Сіверськодонецької райради у 2020-му, від уже забороненої в Україні ОПЗЖ.

У тому ж 2020 році лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук мав зустріч із Путіним і просив зняти російські санкції з деяких українських компаній. Путін погодився, російські економічні обмеження скасували проти трьох українських підприємств, одне із них –– "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" Мініна.

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