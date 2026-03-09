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Новини Геннадій Мінін має паспорт РФ
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Підприємець Мінін, у якого "Укрпошта" закуповує продукцію, має російський паспорт і бізнес на ТОТ, - ЗМІ

Геннадій Мінін
Фото: Геннадій Мінін

Український політичний і бізнес-діяч, ексдепутат райради від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Геннадій Мінін під час повномасштабного вторгнення продовжував займатися підприємництвом у сфері виробництва, збору і переробки картону не лише в Україні, але, ймовірно, у РФ та на окупованій території.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) у співпраці з проєктами "Слідство.Інфо" і KibOrg, передає Цензор.НЕТ.

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У розслідуванні йдеться про те, що Мінін має російський паспорт, а свого часу Віктор Медведчук (тоді – лідер ОПЗЖ) просив російського диктатора Володимира Путіна, серед іншого, зняти російські санкції з компаній цього бізнесмена, і йому це вдалося.

Що відомо про бізнес у РФ та на ТОТ?

Так, у березні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення і під час боїв на Луганщині "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" (РКТК), яким володіє Геннадій Мінін, зазнав значних руйнувань.

Рубіжанський картонно-тарний комбінат
Рубіжанський картонно-тарний комбінат

У січні 2023-го керівництво Луганської адміністрації повідомило, що окупанти вивозять обладнання з комбінату. Журналісти з’ясували, що після так званого "приєднання" Володимиром Путіним Донеччини й Луганщини до Росії, підприємства Геннадія Мініна – РКТК і "Донмакр" (відповідно до YouControl входить в корпоративну групу РКТК) – перереєструвалися відповідно до законодавства РФ.

Співвласниками російського ООО "Донмакр" значаться російський клон ЧАО "РКТК" і двоє підприємців, які є бізнес-партнерами Мініна в українському картонному бізнесі.

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Завдяки джерелам журналістів у російській податковій, вдалося дістати низку документів, в яких стоять підписи, схожі на підписи Геннадія Мініна з офіційних сайтів його українських підприємств.

  • Один із документів – це договір на ведення реєстру власників цінних паперів між російським РКТК і компанією "Южно-региональный регистратор", датований 15 листопада 2024 року. На останній сторінці – печатка РКТК, з позначкою "ЛНР" і підпис, ймовірно, Мініна.

Те саме журналісти побачили й в іншому документі – це статут російського РКТК, також від 15 листопада 2024 року.

Третій документ стосується компанії "Донмакр": це протокол зборів учасників від 18 травня 2023 року.

Геннадій Мінін має паспорт РФ та бізнес у Росії й на ТОТ

У шапці – так звана "Донецька народна республіка", у порядку денному, серед іншого – розгляд питання про приведення документів юридичної особи до відповідності з російським законодавством. У документі представником співзасновника – РКТК – зазначений Геннадій Мінін, як секретар засідання. На останній сторінці – схожий на його підпис.

Що каже сам Мінін?

У коментарі журналістам Мінін все це заперечив. У письмовій відповіді підприємця, яку "Схемам" пізніше надіслав його адвокат, вкащано, що він не ставив підписи у документах російських компаній-клонів.

"Клієнт ніколи не знайомився і не підписував вказаних документів, а зображення його підпису виготовлені або шляхом проставлення факсиміле, або шляхом накладення електронного зображення підпису, про що очевидно свідчить їх повна ідентичність. (...) Крім того, існування вказаних зображень документів може свідчити про неправомірні дії третіх осіб з метою заволодіння активами ПрАТ "РКТК", які залишились у м. Рубіжному Луганської області, або направлені на завдання іншої шкоди...", - йдеться у листі від адвоката.

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Паспорт РФ та родина

Відповідно до інформації, наданої проєктом KibOrg, Геннадій Мінін і його дружина Наталія мають російське громадянство.

На це вказують і результати перевірки паспортів на сайті російської податкової. Також, за даними з сайту "Госуслуги", станом на березень 2026 року його російський паспорт є дійсним.

Геннадій Мінін має паспорт РФ та бізнес у Росії й на ТОТ
Геннадій Мінін має паспорт РФ та бізнес у Росії й на ТОТ

У коментарі Мінін заявив: "Я не громадянин Російської Федерації, я громадянин України".

  • Крім цього, за інформацією KibOrg, отриманою з витоку даних про клієнтів банків РФ, у Геннадія Мініна є вкладення у російському підсанкційному "Сбербанку". Дані про це вказані за 2021, 2022, 2023 і 2024 роки. Адвокат бізнесмена це заперечує.
  • У розслідуванні журналісти встановили, що родичі Мініна мають бізнес із переробки паперу й виготовлення гофроупаковки у Росії. У фінансових звітах "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" (РКТК) значиться основним акціонером підприємства "Пэкэджинг Кубань" у Краснодарському краї.

Син бізнесмена –– Кирило Мінін, є членом ради директорів "Пэкэджинг Кубань". Він також є співвласником десятка російських компаній у Краснодарському краї та у Ростовській області РФ, що працюють переважно у сфері виготовлення і продажу паперу й поліграфії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43 відділення "Укрпошти" підпалили в Україні за 2 роки: Смілянський заявляв, що це через повістки

"Укрпошта" та Мінін

Нині в Україні Мінін володіє низкою бізнес-структур, що займаються переробкою паперу і виготовленням картонної упаковки. У тому числі й "Трипільським пакувальним комбінатом" на Київщині, який, за даними модуля аналітики Bi Prozorro, з початку повномасштабного вторгнення уклав з "Укрпоштою" контракти на постачання коробок і ящиків на суму майже 90 мільйонів гривень. "Укрпошта" станом на зараз не прокоментувала розслідування журналістів.

  • Відомо, що Мінін обирався депутатом Луганської облради від Партії регіонів у 2010 році й Сіверськодонецької райради у 2020-му, від уже забороненої в Україні ОПЗЖ.

У тому ж 2020 році лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук мав зустріч із Путіним і просив зняти російські санкції з деяких українських компаній. Путін погодився, російські економічні обмеження скасували проти трьох українських підприємств, одне із них –– "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" Мініна.

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Автор: 

бізнес (2540) паспорт (1162) підприємство (373) росія (70427) Укрпошта (1165)
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Топ коментарі
+15
А смілянський часом не має іншого паспорта, крім українського?
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09.03.2026 19:03 Відповісти
+13
Бери вище ! Я думаю у бубочки він сто відсотків є, про всяк випадок! Захований під купами мівіни.
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09.03.2026 19:06 Відповісти
+11
Ця "проукраїнська патріотична" зелена влада вся з рус паспортами, мабуть у наскрізь проросійских партії регіонів менше було паспортів рф чим в цих 🤦
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09.03.2026 19:05 Відповісти
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Як завжди- ви все врети, мєня там не стояло, відома кацапська відмазка.
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09.03.2026 19:03 Відповісти
А смілянський часом не має іншого паспорта, крім українського?
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09.03.2026 19:03 Відповісти
Бери вище ! Я думаю у бубочки він сто відсотків є, про всяк випадок! Захований під купами мівіни.
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09.03.2026 19:06 Відповісти
Стаття 4 Конституції України проголошує, що в Україні існує єдине громадянство, а підстави набуття і припинення громадянства визначаються виключно законом. Це означає, що громадяни України не можуть бути громадянами інших держав
------------------
Закон про множинне громадянство в Україні підписаний Володимиром Зеленським 15 липня 2025 року та введений у дію з 16 січня 2026 року, дозволяє українцям мати паспорти інших країн без втрати громадянства України.

КАКАЯрАЗНІЦА?
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09.03.2026 19:19 Відповісти
А в представників кодла зеленського немає іншої батьківщини, крім "історічєской родіни"
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09.03.2026 19:35 Відповісти
Тепер є "множинне громадянство" для всіх зрадників України та агентів ФСБ.
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09.03.2026 19:41 Відповісти
яке суперечить Конституції
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09.03.2026 19:44 Відповісти
паспорти ізраїлю,раші,пендосів,еміратів,балі,чорногорія ....у всіх в кого не вткни є місце куди всі мерзотники роз,їдуться після заробітків...
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09.03.2026 19:23 Відповісти
У Смілянського нема українського паспорту. Цей жидок громадянин США і сплачує податки в США. Він пишається тим що в Україні у нього навіть собачої будки нема. Україна для нього "дійна корова" яку йому вручив зєлєнскій і він сам собі встановив зарплату 42 000 доларів США в той час як зарплата Трампа 30 000 на місяць. Трамп лох! А ще він трошки краде і бодяжить вечорами на марках...
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09.03.2026 19:32 Відповісти
Смелянский-гражданин США и платит налоги туда же.
Ставка 750000 грв без накруток, а посадил его в это кресло
земляк-- Порошенко П.А. в 2016г. Оба бессорабские.
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09.03.2026 20:44 Відповісти
Чи в нього український хоч є?
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10.03.2026 05:52 Відповісти
шукайте краще, там поруч десь ще є пожарський.
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09.03.2026 19:04 Відповісти
Ця "проукраїнська патріотична" зелена влада вся з рус паспортами, мабуть у наскрізь проросійских партії регіонів менше було паспортів рф чим в цих 🤦
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09.03.2026 19:05 Відповісти
ну а чо? на параші йому з пожарським ще при жисті йому пам'ятник воздвигли ))
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09.03.2026 19:05 Відповісти
Урядовці з Будинку Уряду шмигаля-свириденко, мабуть приємно вражені, разом з держсекретарями, які саме і готують ТАКІ «дивні рішення' Уряду, провівши їх ЕКСПЕРТИЗУ з дивними рішалами!?!?
Регламент КМУ, це ні про що, і на додаток, ще і колективна БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ під час миру, а особливо, під сам московської війни проти України!!!!
І усі оті ПаХАРІ, дивно мовчать, витріщивши очі!!!
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09.03.2026 19:06 Відповісти
Ну так жпж-партнери сн
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09.03.2026 19:08 Відповісти
Такі випадки дуже "мотивують" прислухатися к патриотичним закликам влади.
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09.03.2026 19:11 Відповісти
Та ви шо? Якось неочікувано.В команді Зе всі виключно такі, або мають російські паспорти, або там бізнес,табл дружину чи чоловіка, або бізнес на окупованих територіях.
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09.03.2026 19:12 Відповісти
Зараз мінін як і міндіч може подати позов щодо "захисту честі, гідності та ділової репутації.")
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09.03.2026 19:13 Відповісти
цікаво те ,шо от такі зеленські помазаникі Божі ,процвітають на крові тих помазаників ,які зі зброєю у руках , на нулях ,захищають народ України ...
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09.03.2026 19:14 Відповісти
Паспорти російські, бізнеси на тот в Криму чи в рашці, лавеха мутиться а ви гиньте в окопах без нічого, за отаких покидьків (
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09.03.2026 19:24 Відповісти
Так це ж усі свої для Банкової!
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09.03.2026 19:26 Відповісти
Так це ж основний показник для прийняття до пліснявого ОЗУ.
Російський десант Генпрокурора Кравченка: батько з паспортом рф, заступники з бізнесом у "лнр", податки на армію рф
Джерело: https://censor.net/ua/b3600295
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09.03.2026 19:34 Відповісти
а яка, пардон, бльдь поставила пдораса смілянського директором укрпошти.
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09.03.2026 19:37 Відповісти
Поряд "материнська країна". Конфіскація і "чемодан, вокзал, *********".
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09.03.2026 19:38 Відповісти
А що дивного,янкі Смілянський та кацап Мінін- дружба жвачка,яко рудий памп та нацистський байстрюк тютін
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09.03.2026 19:42 Відповісти
Я так розумію, що цей Мінін чи Пожарський "лоханувся" і балотувався від ОПЖЗ, а не купив місце у "слуг".
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09.03.2026 19:49 Відповісти
В спільниках Зеленсково інших не тримають.
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09.03.2026 20:18 Відповісти
Це як перевірка на кадровий резерв команди *********** . Маст хев ))
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09.03.2026 20:26 Відповісти
Ничего удивительного,Украина это квартал
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09.03.2026 20:56 Відповісти
Україною керують інородці Чим більши звязки з кацапами тим ти маєш більше прівелей і посаду,ну а паспортросії --це шляш у вищі ешелони влади НАЖАЛЬ!!!!
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09.03.2026 21:07 Відповісти
Голобородько для того й приліз на брехні щоб знищити Україну
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10.03.2026 07:17 Відповісти
 
 