Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2026 года. СПИСОК

Стали известны лауреаты Шевченковской премии за 2026 год. Церемония награждения состоялась 9 марта ко дню рождения Тараса Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского №220/2026.

Победители Шевченковской премии-2026

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2026 года присуждена:

АВРАМЕНКО Олесе Александровне, искусствоведу, – за искусствоведческие научно-популярные произведения из авторской серии "Accent" – три книги "БЕЛОКУР", "ПРИХОДЬКО", "ТИСТОЛ";

БЕЛЯНСКОМУ Павлу Николаевичу, писателю, – за роман "Биться нельзя отступить";

БИЛЫКУ Назару Николаевичу, скульптору, – за Мемориал украинским разведчикам, серию скульптур "Возбужденное пространство" и "Сплав";

ГАУК Татьяне Андреевне, ГРОЗОВСКОЙ Елене Олеговне, КУЛИВНИКУ Михаилу Александровичу, ЛИСОВОЙ Екатерине Александровне, кураторам выставки, ПОДОЛЬЦЕВОЙ Дарье Александровне, дизайнеру выставки, – за выставочный проект "Алла Горская. Боривитер";

ГРОМ Елене Николаевне, фотохудожнице, – за фотопроект "Украденная весна";

ДМИТРИЕВОЙ Оксане Федоровне, режиссеру, – за спектакли "Вертеп", "Жираф Монс" Харьковского государственного академического театра кукол имени В.А.Афанасьева, "Буря" Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой, "Медея" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко;

КРИШТОПЕ Олегу Сергеевичу, журналисту, – за документальный роман "Радио "Афродита";

МАЦИЕВСКОМУ Игорю Ярославовичу, мастеру художественного стекла, – за художественный проект "Рожденные в огне";

ОСТРИКОВУ Павлу Владиславовичу, режиссеру, автору сценария, – за фильм "Ты – космос";

САХАРУКУ Валерию Сергеевичу, куратору, – за культурно-художественный проект "30х30. Современное украинское искусство";

ТКАЧ Юлии Сергеевне, дирижеру, – за медиапроект "За шаг до Победы", художественные циклы "Фигуры", "Встреча эпох", концертные программы и фондовые записи 2020–2025 годов;

ТРИМБАЧУ Сергею Васильевичу, киноведу, – за книгу "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы";

ЩЕРБАКУ Юрию Николаевичу, писателю, – за книгу итогов и пророчеств "Мертвая память. Голоса и крики".

"Установить на 2026 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 484 тысячи 480 гривен каждая", - говорится в указе главы государства.

Больше о премии

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко - высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Учреждена в 1961 году.

Национальная премия учреждена для награждения за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются вершинным духовным достоянием украинского народа, утверждают высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность, направлены на государственное строительство и демократизацию украинского общества.

