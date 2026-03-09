Оголошено лауреатів Шевченківської премії 2026 року. ПЕРЕЛІК

Стали відомі лауреати Шевченківської премії за 2026 рік. Церемонія нагородження відбулася 9 березня до дня народження Тараса Шевченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента Володимира Зеленського №220/2026.

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Переможці Шевченківської премії-2026

Національну премію України імені Тараса Шевченка 2026 року присуджено:

АВРАМЕНКО Олесі Олександрівні, мистецтвознавиці, – за мистецтвознавчі науково-популярні твори з авторської серії "Accent" – три книги "БІЛОКУР", "ПРИХОДЬКО", "ТІСТОЛ";

БЕЛЯНСЬКОМУ Павлу Миколайовичу, письменнику, – за роман "Битись не можна відступити";

БІЛИКУ Назару Миколайовичу, скульпторові, – за Меморіал українським розвідникам, серії скульптур "Збурений простір", "Сплав";

ГАУК Тетяні Андріївні, ГРОЗОВСЬКІЙ Олені Олегівні, КУЛІВНИКУ Михайлу Олександровичу, ЛІСОВІЙ Катерині Олександрівні, кураторам виставки, ПОДОЛЬЦЕВІЙ Дар’ї Олександрівні, дизайнерці виставки, – за виставковий проєкт "Алла Горська. Боривітер";

ГРОМ Олені Миколаївні, фотохудожниці, – за фотопроєкт "Вкрадена весна";

ДМІТРІЄВІЙ Оксані Федорівні, режисерці, – за вистави "Вертеп", "Жираф Монс" Харківського державного академічного театру ляльок імені В.А.Афанасьєва, "Буря" Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, "Медея" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;

КРИШТОПІ Олегу Сергійовичу, журналістові, – за документальний роман "Радіо "Афродіта";

МАЦІЄВСЬКОМУ Ігорю Ярославовичу, майстрові художнього скла, – за мистецький проєкт "Народжені у вогні";

ОСТРІКОВУ Павлу Владиславовичу, режисерові, автору сценарію, – за фільм "Ти – космос";

САХАРУКУ Валерію Сергійовичу, куратору, – за культурно-мистецький проєкт "30х30. Сучасне українське мистецтво";

ТКАЧ Юлії Сергіївні, диригентці, – за медіапроєкт "За крок до Перемоги", мистецькі цикли "Постаті", "Зустріч епох", концертні програми та фондові записи 2020–2025 років;

ТРИМБАЧУ Сергію Васильовичу, кінознавцеві, – за книгу "Іван Миколайчук. Містерії долі";

ЩЕРБАКУ Юрію Миколайовичу, письменникові, – за книгу підсумків і пророцтв "Мертва пам’ять. Голоси і крики".

"Установити на 2026 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 484 тисячі 480 гривень кожна", - сказано в указі глави держави.

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Більше про премію

Національна премія України імені Тараса Шевченка - найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року.

Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства.

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