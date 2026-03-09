Трамп и Путин провели телефонный разговор: говорили об Украине и войне в Иране, - Кремль

Российский диктатор Путин и президент США Дональд Трамп провели первый в 2026 году телефонный разговор — по инициативе американского лидера.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Юрий Ушаков, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

О чем говорили?

Ушаков заявил, что стороны обсудили войну на Ближнем Востоке и урегулирование войны в Украине, в частности на мирных переговорах.

"Разговор, как всегда, носил конструктивный характер, был деловым, откровенным и конструктивным, и длился около часа. Трамп вновь выразил заинтересованность в скорейшем прекращении огня и долгосрочном урегулировании в Украине. Путин и Трамп выразили готовность к регулярному общению", - добавили в Кремле.

