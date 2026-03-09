РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8354 посетителя онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним
1 552 11

Трамп и Путин провели телефонный разговор: говорили об Украине и войне в Иране, - Кремль

путин,трамп

Российский диктатор Путин и президент США Дональд Трамп провели первый в 2026 году телефонный разговор — по инициативе американского лидера.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Юрий Ушаков, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем говорили?

  • Ушаков заявил, что стороны обсудили войну на Ближнем Востоке и урегулирование войны в Украине, в частности на мирных переговорах.

"Разговор, как всегда, носил конструктивный характер, был деловым, откровенным и конструктивным, и длился около часа. Трамп вновь выразил заинтересованность в скорейшем прекращении огня и долгосрочном урегулировании в Украине. Путин и Трамп выразили готовность к регулярному общению", - добавили в Кремле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский препятствует мирному соглашению с РФ. У него стало еще меньше "козырей", - Трамп

Автор: 

путин владимир (17063) Трамп Дональд (4748)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Скучили один за одних два старих пердуна!
показать весь комментарий
09.03.2026 21:42 Ответить
+9
трамп: володя, как і обєсчал, санкції снімаєм

путін: ті гєній, кхє-кхє
показать весь комментарий
09.03.2026 21:46 Ответить
+5
Трампон просто помогает }{уйлу затягивать войну не давая Украине никакой помощи.
показать весь комментарий
09.03.2026 21:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скучили один за одних два старих пердуна!
показать весь комментарий
09.03.2026 21:42 Ответить
трамп: володя, как і обєсчал, санкції снімаєм

путін: ті гєній, кхє-кхє
показать весь комментарий
09.03.2026 21:46 Ответить
волёдымир когда ты уже я ******** давить на них
показать весь комментарий
09.03.2026 21:46 Ответить
пересмикнули і отримали старческий оргазм
показать весь комментарий
09.03.2026 21:47 Ответить
ну хоч після цієї розмови трамп нарешті зрозумів різницю між половцями і пєчєнєгами?
показать весь комментарий
09.03.2026 21:48 Ответить
Трампон просто помогает }{уйлу затягивать войну не давая Украине никакой помощи.
показать весь комментарий
09.03.2026 21:53 Ответить
Звірили годинники?
показать весь комментарий
09.03.2026 21:53 Ответить
Пуйло: додік, за цену на нєфть я тєбє дам мєдаль, а снимєшь санкціі дам двє мєдалі, большіє і золотьіє, как тьі любішь.
показать весь комментарий
09.03.2026 21:55 Ответить
БИБА ИБОБА ДВА ДОЛБОЙБА
показать весь комментарий
09.03.2026 22:04 Ответить
Получил дальнейшие указания по войне с Ираном. Через пару дней будет известно какую дали установку. Стоп или дальше...? Все будет Украина! Слава Украине!
показать весь комментарий
09.03.2026 22:09 Ответить
путин и его холуй трамп просто уничтожают мировой порядок! Сможет ли Европа остановить этих двух монстров??
показать весь комментарий
09.03.2026 22:23 Ответить
 
 