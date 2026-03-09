Трамп та Путін провели телефонну розмову: говорили про Україну та війну в Ірані, - Кремль

Російський диктатор Путін і президент США Дональд Трамп провели першу у 2026 році телефонну розмову — з ініціативи американського лідера.

Про це заявив речник Кремля Юрій Ушаков, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

Ушаков заявив, що сторони обговорили війну на Близькому Сході та врегулювання війни в Україні, зокрема на мирних перемовинах.

"Розмова, як завжди, мала конструктивний характер, була діловою, відвертою й конструктивною, і тривала близько години. Трамп знову висловив зацікавленість у якнайшвидшому припиненні вогню і довгостроковому врегулюванні в Україні. Путін і Трамп висловили готовність до регулярного спілкування", - додали у Кремлі.

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