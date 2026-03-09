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Трамп та Путін провели телефонну розмову: говорили про Україну та війну в Ірані, - Кремль
Російський диктатор Путін і президент США Дональд Трамп провели першу у 2026 році телефонну розмову — з ініціативи американського лідера.
Про це заявив речник Кремля Юрій Ушаков, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
- Ушаков заявив, що сторони обговорили війну на Близькому Сході та врегулювання війни в Україні, зокрема на мирних перемовинах.
"Розмова, як завжди, мала конструктивний характер, була діловою, відвертою й конструктивною, і тривала близько години. Трамп знову висловив зацікавленість у якнайшвидшому припиненні вогню і довгостроковому врегулюванні в Україні. Путін і Трамп висловили готовність до регулярного спілкування", - додали у Кремлі.
Топ коментарі
+20 Redcar Ukraine
показати весь коментар09.03.2026 21:46 Відповісти Посилання
+17 Tutu Tutukin
показати весь коментар09.03.2026 21:42 Відповісти Посилання
+17 Green Bill #603485
показати весь коментар09.03.2026 21:53 Відповісти Посилання
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путін: ті гєній, кхє-кхє
Їх зможе зупинити смерть. Або втрата розуму.
Правда, не факт, що на заміну не прийдуть інші.
ними були.
Сеанс гіпнозу від Путіна - ворога України, агенту Кремля, в миру* адвокату Путіна
Выражение «в миру» означает на людях, вне рамок служения.
Трамп про переговори між Україною та РФ: Ненависть між ними настільки велика, що їм важко домовитись
Так себе вести публічно і таке не може говорити навіть АДВОКАТ т. Путіна. Таке не можна пояснити для адвоката, який найнятий захищати насильника. Так може вести себе адвокат, який попав у пастку, розставлену насильником, адвокат з примусу, повністю залежний від насильника.
Якщо спрощено метафорично: АДВОКАТ насильника, заявляє, що жертва нападу, насильства, яке у різних формах день у день продовжується і продовжується ненавидить насильника, - і що "ненависть між ними, - жертвою і насильником, - настільки велика, що їм важко домовитись".
Це якась абсурдна "логіка", блюзніська логіка. Логіка насильника. Це новітній зразок ХУЦПИ - зухвалості, надзвичайно цинічної, безсоромної, нахабної впевненістю правоті насильника.