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Новини Розмова Трампа та Путіна
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Трамп та Путін провели телефонну розмову: говорили про Україну та війну в Ірані, - Кремль

путін,трамп

Російський диктатор Путін і президент США Дональд Трамп провели першу у 2026 році телефонну розмову — з ініціативи американського лідера.

Про це заявив речник Кремля Юрій Ушаков, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

  • Ушаков заявив, що сторони обговорили війну на Близькому Сході та врегулювання війни в Україні, зокрема на мирних перемовинах.

"Розмова, як завжди, мала конструктивний характер, була діловою, відвертою й конструктивною, і тривала близько години. Трамп знову висловив зацікавленість у якнайшвидшому припиненні вогню і довгостроковому врегулюванні в Україні. Путін і Трамп висловили готовність до регулярного спілкування", - додали у Кремлі.

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Автор: 

путін володимир (25485) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+20
трамп: володя, как і обєсчал, санкції снімаєм

путін: ті гєній, кхє-кхє
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09.03.2026 21:46 Відповісти
+17
Скучили один за одних два старих пердуна!
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09.03.2026 21:42 Відповісти
+17
Трампон просто помогает }{уйлу затягивать войну не давая Украине никакой помощи.
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09.03.2026 21:53 Відповісти
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Скучили один за одних два старих пердуна!
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09.03.2026 21:42 Відповісти
тако як завжди є Тако

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10.03.2026 00:34 Відповісти
трамп: володя, как і обєсчал, санкції снімаєм

путін: ті гєній, кхє-кхє
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09.03.2026 21:46 Відповісти
волёдымир когда ты уже я ******** давить на них
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09.03.2026 21:46 Відповісти
пересмикнули і отримали старческий оргазм
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09.03.2026 21:47 Відповісти
ну хоч після цієї розмови трамп нарешті зрозумів різницю між половцями і пєчєнєгами?
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09.03.2026 21:48 Відповісти
Трампон просто помогает }{уйлу затягивать войну не давая Украине никакой помощи.
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09.03.2026 21:53 Відповісти
Звірили годинники?
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09.03.2026 21:53 Відповісти
Пуйло: додік, за цену на нєфть я тєбє дам мєдаль, а снимєшь санкціі дам двє мєдалі, большіє і золотьіє, как тьі любішь.
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09.03.2026 21:55 Відповісти
Получил дальнейшие указания по войне с Ираном. Через пару дней будет известно какую дали установку. Стоп или дальше...? Все будет Украина! Слава Украине!
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09.03.2026 22:09 Відповісти
путин и его холуй трамп просто уничтожают мировой порядок! Сможет ли Европа остановить этих двух монстров??
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09.03.2026 22:23 Відповісти
Не зможе. Європа у себе двох щурів не може знищити.
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09.03.2026 22:36 Відповісти
Ні, не зможе.

Їх зможе зупинити смерть. Або втрата розуму.

Правда, не факт, що на заміну не прийдуть інші.
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09.03.2026 22:37 Відповісти
Втрата розуму? А в них він є? 🤔
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10.03.2026 00:11 Відповісти
Пі...р кончений...Скільки можна ще, робити все проти України? Санкції з нафтової галузі зняв, нафта подорожчала, дає ***** і далі вести війну. В Ірані закриває очі, на розвідку раши параши, яка дає інформацію про американчґські позиції ... Це якийсь маразм... І світ це все бачить і мовчить ..
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09.03.2026 22:53 Відповісти
бо ми не євреї. Ради них можна все.
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10.03.2026 01:04 Відповісти
Які щурі. І завжди ї
ними були.
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10.03.2026 08:52 Відповісти
Велика Британія надала свої літаки ОАЄ для захисту від ракет і дронів іранських на 10- й день війни... А Українське небо, за 5 років слабо було захистити від раши параши, бо сцятьтся ***** !?
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09.03.2026 22:57 Відповісти
трампон відзвітував
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09.03.2026 23:53 Відповісти
Мабуть питав про свої footage, коли можна буде їх забрати 🧐
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10.03.2026 00:08 Відповісти
це все дуже погано
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10.03.2026 01:05 Відповісти
Балакали садизм і деменція.
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10.03.2026 05:34 Відповісти
Доні каже що мочить перських терористів ,а потім годину розмовляє з головним терористом світу,мясником.На рахунку більше мільна вбитих за його правління.
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10.03.2026 06:38 Відповісти
Гадаю, все, що пов'язане з Україною, Трамп пропустив повз вуха. Головним для нього було почути брехню "дарагога валоді" про російьку допомогу Ірану.
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10.03.2026 07:17 Відповісти
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились» Аль Капоне
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10.03.2026 07:18 Відповісти
Трамп та Путін провели телефонну розмову: говорили про Україну та війну в Ірані, - Кремль

Сеанс гіпнозу від Путіна - ворога України, агенту Кремля, в миру* адвокату Путіна

Выражение «в миру» означает на людях, вне рамок служения.

Трамп про переговори між Україною та РФ: Ненависть між ними настільки велика, що їм важко домовитись

Так себе вести публічно і таке не може говорити навіть АДВОКАТ т. Путіна. Таке не можна пояснити для адвоката, який найнятий захищати насильника. Так може вести себе адвокат, який попав у пастку, розставлену насильником, адвокат з примусу, повністю залежний від насильника.

Якщо спрощено метафорично: АДВОКАТ насильника, заявляє, що жертва нападу, насильства, яке у різних формах день у день продовжується і продовжується ненавидить насильника, - і що "ненависть між ними, - жертвою і насильником, - настільки велика, що їм важко домовитись".

Це якась абсурдна "логіка", блюзніська логіка. Логіка насильника. Це новітній зразок ХУЦПИ - зухвалості, надзвичайно цинічної, безсоромної, нахабної впевненістю правоті насильника.
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10.03.2026 08:31 Відповісти
Руда тефлонова собачка крутила хвостиком та цікавилась у фюрера,чи все він зробив для підтримки кацапії?
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10.03.2026 08:49 Відповісти
 
 