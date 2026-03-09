На фронте произошло 122 боевых столкновения: больше всего - на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

С начала суток понедельника, 9 марта, на фронте произошло 122 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Вражеские обстрелы

Противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, осуществил 61 авиаудар, сбросил 151 управляемую авиабомбу, применил 3447 дронов-камикадзе и осуществил 2849 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес четыре авиаудара, сбросил восемь авиабомб, осуществил 104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Лиман.

позиции наших защитников в сторону населенного пункта Лиман. На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону населенного пункта Новоплатоновка. Боевые столкновения продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять атак оккупантов в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.

На Славянском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в направлении Резниковки и в районах населенных пунктов Закитное, Платоновка, Федоровка. Одно боевое столкновеление до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении враг осуществил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении Новоалександровки. Две атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 41 оккупанта и 10 – ранено. Уничтожена одна артиллерийская система, шесть единиц специальной техники, один склад боеприпасов, единица автомобильного транспорта, повреждены три танка, три артиллерийские системы, реактивная система залпового огня, пять единиц автомобильного транспорта и шесть укрытий врага. Уничтожено или подавлено 152 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении враг пять раз наступал в районах населенных пунктов Ивановка, Доброполье, Терновое, Березовое, Новое Запорожье. Одно боевое столкновение продолжается. Авиаударам противника подверглись Коломийцы, Черненково, Писанцы, Гавриловка и Орлы.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак в районе Мирного, Луговского, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Староукраинка, Зеленое, Еленоконстантиновка. Силы обороны сдерживают натиск, уже отражены 24 атаки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Прилуки, Чаривное, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Долинка, Горькое, Чаривное.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Приморского. Авиаударам подверглись Веселянка и Приморское.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

