Количество украинских беженцев, проживающих в Литве, за год выросло более чем на 10 тысяч
За последний год количество беженцев из Украины, проживающих в Литве, выросло более чем на десять тысяч человек.
Об этом пишет литовский вещатель LRT со ссылкой на данные Миграционного департамента Литвы, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинцев в Литве стало больше
- Согласно данным, в Литве по состоянию на 5 марта 2026 года проживали 53 379 украинских беженцев.
- Тогда как год назад в стране проживал 43 071 беженец из Украины, а в начале марта 2024 года - 39 468 человек.
Отмечается, что статистика была получена после завершения процесса замены цифровых разрешений на временное проживание для украинских беженцев, выданных на основании временной защиты.
В Департаменте миграции заявили, что эти данные позволяют предположить, что все больше украинцев, покинувших страну из-за агрессии России, выбирают жизнь в Литве, а не переезд в другие европейские государства или возвращение на родину.
"Разумеется, перемещение беженцев не прекратилось – украинцы достаточно активно мигрируют, однако последние цифры позволяют утверждать, что большинство беженцев, ранее прибывших в Литву и проживших здесь не менее года, становятся более оседлыми", – говорит директор департамента Индре Гаспере.
Временная защита
Евросоюз ввел механизм временной защиты для украинцев в марте 2022 года. Сейчас разрешение официально продлено до 4 марта 2027 года.
Документы, дающие право проживать в Литве на основании временной защиты, необходимо ежегодно менять или продлевать.
Данные свидетельствуют, что в этом году такие документы заменили более 45,2 тыс. украинцев, тогда как в прошлом году было обновлено почти 37 тысяч цифровых разрешений.
С начала полномасштабной войны РФ против Украины более 103 тысяч украинцев зарегистрировались в литовской миграционной информационной системе MIGRIS. Однако не все из них остались жить в Литве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль