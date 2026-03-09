Количество украинских беженцев, проживающих в Литве, за год выросло более чем на 10 тысяч

За последний год количество беженцев из Украины, проживающих в Литве, выросло более чем на десять тысяч человек.

Об этом пишет литовский вещатель LRT со ссылкой на данные Миграционного департамента Литвы, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинцев в Литве стало больше

Согласно данным, в Литве по состоянию на 5 марта 2026 года проживали 53 379 украинских беженцев.

Тогда как год назад в стране проживал 43 071 беженец из Украины, а в начале марта 2024 года - 39 468 человек.

Отмечается, что статистика была получена после завершения процесса замены цифровых разрешений на временное проживание для украинских беженцев, выданных на основании временной защиты.

В Департаменте миграции заявили, что эти данные позволяют предположить, что все больше украинцев, покинувших страну из-за агрессии России, выбирают жизнь в Литве, а не переезд в другие европейские государства или возвращение на родину.

"Разумеется, перемещение беженцев не прекратилось – украинцы достаточно активно мигрируют, однако последние цифры позволяют утверждать, что большинство беженцев, ранее прибывших в Литву и проживших здесь не менее года, становятся более оседлыми", – говорит директор департамента Индре Гаспере.

Временная защита

Евросоюз ввел механизм временной защиты для украинцев в марте 2022 года. Сейчас разрешение официально продлено до 4 марта 2027 года.

Документы, дающие право проживать в Литве на основании временной защиты, необходимо ежегодно менять или продлевать.

Данные свидетельствуют, что в этом году такие документы заменили более 45,2 тыс. украинцев, тогда как в прошлом году было обновлено почти 37 тысяч цифровых разрешений.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины более 103 тысяч украинцев зарегистрировались в литовской миграционной информационной системе MIGRIS. Однако не все из них остались жить в Литве.

