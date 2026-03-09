Кількість українських біженців, які проживають у Литві, за рік зросла на понад 10 тисяч

За останній рік кількість біженців з України, які проживають у Литві, зросла на понад десять тисяч осіб.

Про це пише литовський мовник LRT з посиланням на дані Міграційного департаменту Литви, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Українців у Литві стало більше

Згідно із даними, у Литві станом на 5 березня 2026 року проживали 53 379 українських біженців.

Тоді як рік тому в країні проживав 43 071 біженець з України, а на початку березня 2024 року - 39 468 осіб.

Зазначається, що статистика була отримана після завершення процесу заміни цифрових дозволів на тимчасове проживання для українських біженців, виданих на підставі тимчасового захисту.

У Департаменті міграції заявили, що ці дані дозволяють припустити, що дедалі більше українців, які залишили країну через агресію Росії, обирають життя у Литві, а не переїзд до інших європейських держав або повернення на батьківщину.

"Зрозуміло, переміщення біженців не зупинилося – українці досить активно мігрують, проте останні цифри дозволяють стверджувати, що більшість біженців, які раніше прибули до Литви і прожили тут не менше року, стають більш осілими", – говорить директор департаменту Індре Гаспере.

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Тимчасовий захист

Євросоюз запроваив механізм тимчасового захисту для українців у березні 2022 року. Наразі дозвіл офіційно подовжено до 4 березня 2027 року.

Документи, що дають право проживати у Литві на підставі тимчасового захисту, необхідно щороку змінювати або продовжувати.

Дані свідчать, що цього року такі документи замінили понад 45,2 тисяч українців, тоді як минулого року було оновлено майже 37 тисяч цифрових дозволів.

З початку повномасштабної війни РФ проти України понад 103 тисячі українців зареєструвалися в литовській міграційній інформаційній системі MIGRIS. Однак не всі з них залишилися жити в Литві.

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