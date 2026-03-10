На доплаты судьям-ученым тратят сотни миллионов гривен, но в диссертациях часто обнаруживают плагиат, - СМИ

Базовая месячная зарплата судей составляет не менее 63 тыс. до 157 тыс. грн. Однако реальные выплаты в разы выше. Все благодаря надбавкам за стаж, за дополнительную должность, за знание иностранных языков и за научную степень.

Об этом говорится в материале NGL Media, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Журналисты установили, что каждый пятый украинский судья является сертифицированным ученым – кандидатом (доктором философии) или доктором юридических наук.

В то же время качество их научных работ вызывает сомнения у независимых экспертов, а в текстах неоднократно выявляли плагиат.

Читайте также: Правительство выделило на развитие науки 3 миллиарда: куда направят средства?

Судьи-ученые

Издание обратилось в Государственную судебную администрацию, которая, в свою очередь, распределила его по своим территориальным управлениям и хозяйственным, административным, апелляционным судам, а также в Верховный суд и ВАКС.

Всего было получено 108 ответов. Не предоставили ответы в установленный срок теруправления ГСА в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Николаевской областях, Хозяйственный суд Донецкой области и Киевский апелляционный суд. Хмельницкий окружной административный суд дважды отказался дать ответ.

Установлено, что в целом в Украине работают 916 судей с научной степенью. Защитив кандидатскую и докторскую диссертацию, они получают ежемесячную надбавку к зарплате в 15% или 20% соответственно.

"В целом почти 20% от общего количества судей имеют научную степень. Наибольшая доля ученых, более 65%, оказалась в Верховном суде – 96 из 146 судей. Только на доплаты к их зарплатам ежегодно тратится около 30 млн грн", – говорится в материале.

В прошлом году надбавки за научные степени судей обошлись украинскому бюджету как минимум в 123 млн грн, а за последние четыре года общая сумма достигла почти 490 млн гривен.

Читайте также: Фейковые выплаты от "Ощадбанка" и "Укрэнерго": украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме

Доплаты получают даже в ликвидированных судах

В прошлом году более 2,3 млн грн доплат за ученые степени получили судьи Окружного административного суда города Киева (ОАСК), который был ликвидирован еще в декабре 2022 года. Эти судьи не осуществляют правосудие, но формально остаются на должностях – пока не пройдут квалификационную оценку. Только тогда они могут быть уволены или переведены в другой суд.

Всего 18 судей ОАСК продолжают получать надбавки за научную степень. Среди них и Марина Бояринцева, которая также якобы фигурировала на "пленках Вовка" и. Бояринцева провалила квалификационную оценку, поэтому ее ждет увольнение, отмечают журналисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Китае за взяточничество казнили экс-руководителя крупной финкомпании

Нарушения

В общественной организации "Дисергейт" проверяют диссертации судей совместно с Общественным советом добропорядочности в процессе конкурса в апелляционные суды и квалификационной оценки судей.

Руководительница "Дисергейта" Светлана Благодетельева-Вовк говорит, что из проверенных ею в 2025 году диссертаций судей подавляющее большинство содержит нарушения – прежде всего, плагиат.

"В 36 из проверенных мной 52 работ есть плагиат, это грубое нарушение академической добропорядочности. Но есть еще одна вещь – это качество научного продукта. Вот диссертация судьи или юриста – это просто компиляция отрывков текстов из разных авторов, и на основе этого сделаны выводы, что "вот у нас, значит, действительно что-то урегулировано, но не дорегулировано". В крайнем случае они проводят опрос работников органов, нравится ли им что-то или нет", – пояснила она.

Есть случай, когда бывший работник Госпродпотребслужбы подал заявку на конкурс в Черниговский апелляционный суд, но ГРД обнаружила, что его диссертация на 22% совпадает с другой научной работой.

На данный момент известно только об одном случае, когда судья после проверки диссертации самостоятельно отказался от ученой степени. Это Богдан Базарник, судья Нетешинского городского суда Хмельницкой области, в диссертации которого обнаружили ряд заимствований из чужих научных работ без ссылок, то есть академический плагиат.

Читайте также: Бизнес улучшил оценку судебной системы, но доверие к власти подрывает коррупция, – опрос ЕВА. ИНФОГРАФИКА

Также известно только об одном случае, когда судья вернул надбавку за научную степень. Это судья Великоберезнянского райсуда в Закарпатской области Петр Тарасевич, который тоже получил степень в МАУП, которая не имела права ее выдать. Когда ему обратили на это внимание, судья вернул 642 тыс. грн на счет ГСА в Закарпатской области.

По мнению Светланы Благоде telевой-Вовк, уменьшить случаи плагиата и других нарушений академической добропорядочности возможно будет только тогда, когда госслужащим перестанут доплачивать за научные степени.

"В мире нигде нет доплат за научную степень – кроме стран бывшего СССР. Тогда это существовало как практика покупки лояльности, а сейчас – я не знаю, это уже какая-то бизнес-система. Нужно лишить этой доплаты. Если это касается ученых и педагогов, то там необходимо провести реформирование оплаты труда", – убеждена руководительница "Дисергейта".

В Верховной Раде и Министерстве образования уже не первый год обсуждают возможность оставить такие доплаты только для научных и научно-педагогических работников. Зато государственные служащие, которые не занимаются наукой профессионально, должны были бы их потерять.

Читайте: В Украине за год на четверть уменьшилось количество дел о мошенничестве: где больше всего производств?