На доплаты судьям-ученым тратят сотни миллионов гривен, но в диссертациях часто обнаруживают плагиат, - СМИ

Доплаты судьям-ученым: в чем проблема?

Базовая месячная зарплата судей составляет не менее 63 тыс. до 157 тыс. грн. Однако реальные выплаты в разы выше. Все благодаря надбавкам за стаж, за дополнительную должность, за знание иностранных языков и за научную степень.

Об этом говорится в материале NGL Media, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Журналисты установили, что каждый пятый украинский судья является сертифицированным ученым – кандидатом (доктором философии) или доктором юридических наук.

В то же время качество их научных работ вызывает сомнения у независимых экспертов, а в текстах неоднократно выявляли плагиат.

Судьи-ученые

Издание обратилось в Государственную судебную администрацию, которая, в свою очередь, распределила его по своим территориальным управлениям и хозяйственным, административным, апелляционным судам, а также в Верховный суд и ВАКС.

Всего было получено 108 ответов. Не предоставили ответы в установленный срок теруправления ГСА в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Николаевской областях, Хозяйственный суд Донецкой области и Киевский апелляционный суд. Хмельницкий окружной административный суд дважды отказался дать ответ.

Установлено, что в целом в Украине работают 916 судей с научной степенью. Защитив кандидатскую и докторскую диссертацию, они получают ежемесячную надбавку к зарплате в 15% или 20% соответственно.

"В целом почти 20% от общего количества судей имеют научную степень. Наибольшая доля ученых, более 65%, оказалась в Верховном суде – 96 из 146 судей. Только на доплаты к их зарплатам ежегодно тратится около 30 млн грн", – говорится в материале.

В прошлом году надбавки за научные степени судей обошлись украинскому бюджету как минимум в 123 млн грн, а за последние четыре года общая сумма достигла почти 490 млн гривен.

Доплаты получают даже в ликвидированных судах

В прошлом году более 2,3 млн грн доплат за ученые степени получили судьи Окружного административного суда города Киева (ОАСК), который был ликвидирован еще в декабре 2022 года. Эти судьи не осуществляют правосудие, но формально остаются на должностях – пока не пройдут квалификационную оценку. Только тогда они могут быть уволены или переведены в другой суд.

Всего 18 судей ОАСК продолжают получать надбавки за научную степень. Среди них и Марина Бояринцева, которая также якобы фигурировала на "пленках Вовка" и. Бояринцева провалила квалификационную оценку, поэтому ее ждет увольнение, отмечают журналисты.

Нарушения

В общественной организации "Дисергейт" проверяют диссертации судей совместно с Общественным советом добропорядочности в процессе конкурса в апелляционные суды и квалификационной оценки судей.

Руководительница "Дисергейта" Светлана Благодетельева-Вовк говорит, что из проверенных ею в 2025 году диссертаций судей подавляющее большинство содержит нарушения – прежде всего, плагиат.

"В 36 из проверенных мной 52 работ есть плагиат, это грубое нарушение академической добропорядочности. Но есть еще одна вещь – это качество научного продукта. Вот диссертация судьи или юриста – это просто компиляция отрывков текстов из разных авторов, и на основе этого сделаны выводы, что "вот у нас, значит, действительно что-то урегулировано, но не дорегулировано". В крайнем случае они проводят опрос работников органов, нравится ли им что-то или нет", – пояснила она.

Есть случай, когда бывший работник Госпродпотребслужбы подал заявку на конкурс в Черниговский апелляционный суд, но ГРД обнаружила, что его диссертация на 22% совпадает с другой научной работой.

На данный момент известно только об одном случае, когда судья после проверки диссертации самостоятельно отказался от ученой степени. Это Богдан Базарник, судья Нетешинского городского суда Хмельницкой области, в диссертации которого обнаружили ряд заимствований из чужих научных работ без ссылок, то есть академический плагиат.

Также известно только об одном случае, когда судья вернул надбавку за научную степень. Это судья Великоберезнянского райсуда в Закарпатской области Петр Тарасевич, который тоже получил степень в МАУП, которая не имела права ее выдать. Когда ему обратили на это внимание, судья вернул 642 тыс. грн на счет ГСА в Закарпатской области.

По мнению Светланы Благоде telевой-Вовк, уменьшить случаи плагиата и других нарушений академической добропорядочности возможно будет только тогда, когда госслужащим перестанут доплачивать за научные степени.

"В мире нигде нет доплат за научную степень – кроме стран бывшего СССР. Тогда это существовало как практика покупки лояльности, а сейчас – я не знаю, это уже какая-то бизнес-система. Нужно лишить этой доплаты. Если это касается ученых и педагогов, то там необходимо провести реформирование оплаты труда", – убеждена руководительница "Дисергейта".

В Верховной Раде и Министерстве образования уже не первый год обсуждают возможность оставить такие доплаты только для научных и научно-педагогических работников. Зато государственные служащие, которые не занимаются наукой профессионально, должны были бы их потерять.

+8
Вчений, який щось створив, щось винайшов, щось відкрив, чогось реально досяг..., то зрозуміло.
Але які, нахрін, "відкриття" в судовій справі?! Які, в сраці, тут можуть бути "винаходи"?
Бракує томувсьму прокурорсько/суддівському/чиновницькому... непотребу ще доплачувати за те, що гарно їсть і гарно какає. Бо ж за все решта ніби вже є...
10.03.2026 10:33 Ответить
+6
Цю всю ***** суддійську треба зносити все під фундамент і будувати заново.
10.03.2026 10:33 Ответить
+5
А скільки ще інвалідів серед цих "науковців"? Дармоїди, інакше їх не назвеш.
Анекдот про адвокатів, але так само це стосується і суддів:
"Молодий адвокат звертається до свого батька - старого адвоката і радісно каже: «Батьку! Я виграв справу, яку ти вів 20 років!»
Батько йому відповідає: «Ти дурень, синочку! Завдяки цій справі я вас 20 років годував»..."
Отак ці "штовхачі юридичних наук" і працюють, тупо смокчуть гроші з клієнта і з державного корита.
10.03.2026 10:26 Ответить
Zелені 3,14дори це роблять в той час коли народ донатить на СОУ.
10.03.2026 10:25 Ответить
Зараз ШІ моментально може виявляти плагіат, нехай держава встановить відповідне покарання відрахування з вишу, позбавлення посади і плагіату не буде... проблема в тому, що більшість тих хто при владі свої наукові ступені отримали завдяки тому ж плагіату... якщо переглянути їх роботи то прийдеться позбавляти їх посад...
10.03.2026 10:28 Ответить
Ви неправі - судова справа відноситься до області права , а правознавство це наука як ніяк .
10.03.2026 11:06 Ответить
Цю всю ***** суддійську треба зносити все під фундамент і будувати заново.
10.03.2026 10:33 Ответить
не можна - тому що тоді посиплется вся влада.
10.03.2026 10:45 Ответить
Куди вона посиплеться? Вона вже на дні і функціонує лише заради себе коханої, грабуючи народ.
10.03.2026 11:00 Ответить
Хороша робота у суддів, купив диплом, купив посаду і порушуй закон скільки тобі заманеться не забуваючи "двушечку" нагору відправляти ... ляпота
10.03.2026 10:41 Ответить
Надо оменить все надбавки и так зарплата очень большая
10.03.2026 10:44 Ответить
Вони же судді, хто їм скасує надбавки, депутати, яки їх годують, на всякий випадок
10.03.2026 10:47 Ответить
а чому суддям не доводять методички про "бурятів які всіх згвалтують" ? може б це подіяло і вони б залучались в піхоту
10.03.2026 10:44 Ответить
Вони тільки його і чекають, навіщо їм міняти задоволення на ріхоту
10.03.2026 10:46 Ответить
На то вони і платять таки гроші за посаду, мало їм хабарів, так вони ще і так заробляли виршли, кроме того, вони будуть ще це собі на пенсії нараховувати.
10.03.2026 10:44 Ответить
Є один шлях порятунку країни - звільніть всіх хто коли не будь переступав поріг ЮРфаку.

Видно що цей факультет робить більше проблем чим користі
10.03.2026 10:46 Ответить
Ну не всі ж дипломи купували.
10.03.2026 10:56 Ответить
Шлях порятунку країни - не допускати до управління країною людей з такими більшовистськими думками, як у Вас.
"Весь мир до основанья мы разрушим, а затем . . ." Людство вже бачило, що було "затем".
10.03.2026 11:01 Ответить
Ех, трохи випередили. Хотів привести трохи більший шмат цього чудового твору:
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим -
Кто был ничем, тот станет всем.
Багато хто з читачів навіть не зрозуміє, що це за слова...
10.03.2026 11:08 Ответить
А давайте введемо заборону на вогонь - ну а шо скіко людей від нього постраждали . Не молоток вам пальця відбив - а ви через неуважність .
10.03.2026 11:09 Ответить
Суддівську систему потрібно будувати з нуля. Ні один суддя чи працівник суду не повинен потрапити в нові структури.
А якщо загалом - перезаснувати державу.
10.03.2026 10:48 Ответить
А ще - переглянути всі судові справи..
10.03.2026 10:57 Ответить
Ви тоді державу втратите.
Як кажуть мудрі (в плані менеджменту) японці - якщо систему змінити одразу на понад 50%, вона перестане працювати
10.03.2026 10:59 Ответить
Це при умові що система працювала. Зараз же система працює виключно на себе.
Питання - нахіба нам така система?
10.03.2026 11:03 Ответить
Не слухайте японців. То історія. То було давно і світ змінюється.
показать весь комментарий
Я краще Вас слухати не буду
Я - адвокат, працюю по судових справах 30 років (20 як адвокат, 10 до того просто як юрист). В судах далеко не все так погано, як Ви хочете представити. У мене за плечима понад 400 судових справ, в тому числі великих і дуже великих. Жодного разу не довелося брати участь у корупційних домовленостях з судами (хвала Богу) - може тому, що жадібний, може тому, що правильний, не знаю. Але я ЖОДНОГО разу не зустрівся з вимаганням хабаря з боку судді - бо у мене на фейсі написано "не дам". І тим не менше, моя особиста статистика - 98% справ виграні. Так, бували і програші, так іноді мені здавалося, що проти мене спрацювало "телефонне право", але то були разові кейси, а не стандартна практика.
Більшість персоналу суду (як суддів, так і "працівники суду" за Вашою термінологією) - нормальні люди. Не знаю, ну принаймні у нас в Ужгороді точно. Проблеми бувають, не без них. Але вони не 100% і навіть не 50%.

Часто сторони свою тупість, небажання платити кваліфікованим правникам, завідому програшність ситуації не хочуть розуміти як причину програшу - їм комфортніше сказати, що у всьому винуватий корумпований або тупий суд. Але це не так, принаймні далеко не завжди так.
10.03.2026 11:11 Ответить
Адвокати- таке ж саме лайно як судді та депутати. Депутати придумують та затвежують закони, а перші по цим законам людей розводять. І всі при ділі. А кинься за допомогою- обдирають просту людину до нитки. Не дай боже попасти пересічному громадянину в ті жернова.....
10.03.2026 11:17 Ответить
А фопы должны все это дерьмо оплачивать.
10.03.2026 10:54 Ответить
наука в Україні в повній сраці, а держава доплачує мільйони за якусь тупу і нікому не потрібну писанину, яку ще й називають науковою роботою.
10.03.2026 10:54 Ответить
Влада витрачає бюджетні кошти на що завгодно аби не на Фронт та Військових...підгодовують тилових псів та крис..бережуть вертикаль...то ж свої...
10.03.2026 10:58 Ответить
Як я ненавиджу цей хайп-підхід "давайте з водою вихлюпнемо і дитину" . . . І всі по-більшовистськи кричать : "Ура ! Долой !" А нудні, раціональні аргументи слухати не бажають. Але все ж таки давайте зробимо факт-чекінг і висновки:

1. Проте реальні виплати в рази вищі. Все завдяки надбавкам за стаж, за додаткову посаду, за знання іноземних мов та за науковий ступінь. Джерело: (Цензор.Нет).
НЕМАЄ У СУДДІВ НАДБАВОК ЗА ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Почитайте ст. 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", яка єдина регулює зарплати суддів, і покажіть мені, де там надбавка за іноземні мови.

2. Торік понад 2,3 млн грн доплат за наукові ступені отримали судді Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК), який був ліквідований ще у грудні 2022 року. Ці судді не здійснюють правосуддя, але формально залишаються на посадах - поки не пройдуть кваліфікаційне оцінювання. Лише тоді вони можуть бути звільнені чи переведені в інший суд. Загалом 18 суддів ОАСК продовжують отримувати надбавки за науковий ступінь. Джерело: (Цензор.Нет)
РЕАЛЬНІСТЬ Ч. 10 СТ. 135 ЗАКОНУ :
"Суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), НЕ МАЄ ПРАВА на отримання доплат до посадового окладу."

3. Надбавки мають сенс, тому що дозволяють стимулювати як підвищення суддями свого професійного рівня, так і утримувати більш якісні кадри в системі через додаткове матеріальне стимулювання. Краще най працює високоінтелектуальний суддя, ніж посередня по рівню компетенції особа (рівня якої було достатньо для зайняття посади, але "не зірка") буде приймати рішення по Вашій справі. Знання коштують грошей - гарний професіонал за копійки в тому пеклі працювати не буде. А суд - це пекло не тільки для сторін, але насамперед для суддів, я це як адвокат кажу, який 30 років ходить по судам і бачить дикий режим роботи цих людей.

4. Якщо у стаді є паршива вівця (вибачте за аналогії), то це не привід забити все стадо. Знайшли плагіат у дисертаціях - ставте питання про позбавлення особи наукового ступеня (є процедура, передбачена законодавством), тоді ставте питання про повернення коштів (ст. 1215 ЦК це дозволяє, якщо мала місце недобросовісність з боку отримувача), а також ставте питання про дисциплінарну відповідальність судді (аж до звільнення) за порушення суддівської етики (це можливо). А не огульно вимагайте понизити соціальні стандарти всій професії, в т. ч. тим, хто доброчесно захистився.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЄ БУТИ ІНДИВІДУАЛЬНА, БО КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ = ФАШИЗМ / РАШИЗМ / ТОТАЛІТАРИЗМ
10.03.2026 10:58 Ответить
Ви ще напишіть, що завдяки підвищенню зарплат та пенсій судді перестали брати хабарі
10.03.2026 11:06 Ответить
Те, що це явище суттєво (!!!) зменшилося після зростання зарплат - факт.
Те, що воно буде повертатися, бо з 2021 року зарплати суддям заморожені, а інфляція / девальвація знецінила їх за цей час наполовину - теж "до гадалки не ходи".
Те, що в жодній країні світу корупція не дорівнює нулю - теж давайте не будемо ідеалістами.
10.03.2026 11:15 Ответить
Погоджусь в цілому, але наш "нуль" виглядає якимсь ну дуже роздутим 😂
Окрім суддів у нас є й інші категорії населення, і їм ніхто не компенсуватиме наслідки інфляції / девальвації.
10.03.2026 11:18 Ответить
Кровосісі на тілі України...Кому дякувати за таке раювання в Україні 5 -ї колони Кремля???? Хто ж так файно реформував цих законніков???
10.03.2026 11:07 Ответить
Причому один на всіх. У будь якій галузі та ідеї. Це як свого часу був доктор наук отий придурок шо втік до рашки з мордою шизофреніка.
10.03.2026 11:09 Ответить
 
 