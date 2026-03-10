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Новини Правосуддя
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На доплати суддям-науковцям витрачають сотні мільйонів гривень, але в дисертаціях часто виявляють плагіат, - ЗМІ

Доплати суддям-науковцям: в чому проблема?

Базова місячна зарплата суддів складає щонайменше від 63 тис. до 157 тис. грн. Проте реальні виплати в рази вищі. Все завдяки надбавкам за стаж, за додаткову посаду, за знання іноземних мов та за науковий ступінь.

Про це йдеться в матеріалі NGL Media, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Журналісти встановили, що кожен п’ятий український суддя є сертифікованим науковцем – кандидатом (доктором філософії) або доктором юридичних наук.

Водночас якість їхніх наукових робіт викликає сумніви у незалежних експертів, а у текстах неодноразово викривали плагіат.

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Судді-науковці

Видання звернулося до Державної судової адміністрації, яка своєю чергою розподілила його на свої територіальні управління та господарські, адміністративні, апеляційні суди, а також у Верховний суд і ВАКС.

Всього було отримано 108 відповідей. Не надали відповідей у визначений строк теруправління ДСА у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Миколаївській областях, Господарський суд Донецької області та Київський апеляційний суд. Хмельницький окружний адміністративний суд двічі відмовився надати відповідь.

Встановлено, що загалом в Україні працюють 916 суддів з науковим ступенем. Захистивши кандидатську і чи докторську дисертацію, вони отримують щомісячну надбавку до зарплати у 15% чи 20% відповідно.

"Загалом майже 20% від загальної кількості суддів мають науковий ступінь і. Найбільший частка науковців, понад 65%, виявилася у Верховному суді – 96 зі 146 суддів. Лише на доплати до їхніх зарплат щороку витрачається близько 30 млн грн", - йдеться в матеріалі.

Минулого року надбавки за наукові ступені суддів обійшлися українському бюджету щонайменше у 123 млн грн, а за останні чотири роки загальна сума сягнула майже 490 млн гривень.

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Доплати отримують навіть у ліквідованих судах

Торік понад 2,3 млн грн доплат за наукові ступені отримали судді Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК), який був ліквідований ще у грудні 2022 року. Ці судді не здійснюють правосуддя, але формально залишаються на посадах – поки не пройдуть кваліфікаційне оцінювання. Лише тоді вони можуть бути звільнені чи переведені в інший суд.

Загалом 18 суддів ОАСК продовжують отримувати надбавки за науковий ступінь. Серед них і Марина Бояринцева, яка також нібито фігурувала на "плівках Вовка" і. Бояринцева провалила кваліфікаційне оцінювання, тож на неї чекає звільнення, зазначають журналісти.

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Порушення

У громадській організації "Дисергейт" перевіряють дисертації суддів спільно з Громадською радою доброчесності у процесі конкурсу до апеляційних судів та кваліфікаційного оцінювання суддів.

Керівниця "Дисергейту" Світлана Благодєтєлєва-Вовк каже, що з перевірених нею у 2025 році дисертацій суддів переважна більшість містить порушення – перш за все, плагіат.

"У 36 з перевірених мною 52 робіт є плагіат, це грубе порушення академічної доброчесності. Але є ще інша річ – це якість наукового продукту. От дисертація судді чи юриста – це просто компіляція уривків текстів з різних авторів, і на основі цього зроблено висновки, що "ось у нас, значить, дійсно щось урегульоване, але не дорегульоване". В крайньому випадку вони проводять опитування працівників органів, чи там щось їм подобається, чи не подобається", - пояснила вона.

Є випадок, коли колишній працівник Держпродспоживслужби подався на конкурс у Чернігівський апеляційний суд, але ГРД виявила, що його дисертація на 22% збігається з іншою науковою роботою.

Наразі відомо лише про один випадок, коли суддя після перевірки дисертації самостійно відмовився від наукового ступеня. Це Богдан Базарник, суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області, у дисертації якого виявили низку запозичень із чужих наукових робіт без посилань, тобто академічний плагіат.

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Також відомо лише про один випадок, коли суддя повернув надбавку за науковий ступінь. Це суддя Великоберезнянського райсуду у Закарпатській області Петро Тарасевич, який теж отримав ступінь в МАУП, яка не мала права його видати. Коли йому звернули на це увагу, суддя повернув 642 тис. грн на рахунок ДСА у Закарпатській області.

На думку Світлани Благодєтєлєвої-Вовк, зменшити випадки плагіату та інших порушень академічної доброчесності можливо буде лише тоді, коли держслужбовцям перестануть доплачувати за наукові ступені.

"У світі ніде немає доплат за науковий ступінь – окрім країн колишнього СРСР. Тоді це існувало як практика купівлі лояльності, а зараз – я не знаю, це вже якась бізнес-система. Потрібно позбавити цієї доплати. Якщо це стосується науковців і освітян, то там необхідно провести реформування оплати праці", – переконана керівниця "Дисергейту".

У Верховній Раді і Міністерстві освіти уже не перший рік обговорюють можливість залишили такі доплати лише для наукових і науково-педагогічних працівників. Натомість державні службовці, які не займаються наукою професійно, мали б їх втратити.

Читайте: В Україні за рік на чверть поменшало справ щодо шахрайства: де найбільше проваджень?

Автор: 

виплати (1321) наука (374) плагіат (68) суд (11937)
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Топ коментарі
+20
Вчений, який щось створив, щось винайшов, щось відкрив, чогось реально досяг..., то зрозуміло.
Але які, нахрін, "відкриття" в судовій справі?! Які, в сраці, тут можуть бути "винаходи"?
Бракує томувсьму прокурорсько/суддівському/чиновницькому... непотребу ще доплачувати за те, що гарно їсть і гарно какає. Бо ж за все решта ніби вже є...
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10.03.2026 10:33 Відповісти
+16
А скільки ще інвалідів серед цих "науковців"? Дармоїди, інакше їх не назвеш.
Анекдот про адвокатів, але так само це стосується і суддів:
"Молодий адвокат звертається до свого батька - старого адвоката і радісно каже: «Батьку! Я виграв справу, яку ти вів 20 років!»
Батько йому відповідає: «Ти дурень, синочку! Завдяки цій справі я вас 20 років годував»..."
Отак ці "штовхачі юридичних наук" і працюють, тупо смокчуть гроші з клієнта і з державного корита.
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10.03.2026 10:26 Відповісти
+10
Цю всю ***** суддійську треба зносити все під фундамент і будувати заново.
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10.03.2026 10:33 Відповісти
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Zелені 3,14дори це роблять в той час коли народ донатить на СОУ.
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10.03.2026 10:25 Відповісти
А скільки ще інвалідів серед цих "науковців"? Дармоїди, інакше їх не назвеш.
Анекдот про адвокатів, але так само це стосується і суддів:
"Молодий адвокат звертається до свого батька - старого адвоката і радісно каже: «Батьку! Я виграв справу, яку ти вів 20 років!»
Батько йому відповідає: «Ти дурень, синочку! Завдяки цій справі я вас 20 років годував»..."
Отак ці "штовхачі юридичних наук" і працюють, тупо смокчуть гроші з клієнта і з державного корита.
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10.03.2026 10:26 Відповісти
Зараз ШІ моментально може виявляти плагіат, нехай держава встановить відповідне покарання відрахування з вишу, позбавлення посади і плагіату не буде... проблема в тому, що більшість тих хто при владі свої наукові ступені отримали завдяки тому ж плагіату... якщо переглянути їх роботи то прийдеться позбавляти їх посад...
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10.03.2026 10:28 Відповісти
Якщо позвільняти за плагіат курсових, дипломних і наукових робіт, то в Україні юристів на посадах лишиться чоловік 10.
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10.03.2026 19:04 Відповісти
А всіх інших професій скільки залишиться на посадах ?

Якщо не давати Вам зі школи списувати нікому (а це теж плагіат - це його корінь), то 99% Вас школу би не закінчило і крутило би коровам хвости в селі. А людина з шкільним атестатом і, тим більше, університетським дипломом сприймалася б як Господь Бог. За 200 метрів треба було б шляпу знімати і кланятися. Але як у нас 99% ставляться до сокласника, який чесний і списувати не дасть ? Отож . . . **********.
А потім тих самих людей батьки "запихнуть" в універ "най буде диплом", а вони не вчаться, бо ж можна списати чи заплатити. А потім ті самі люди тут пишуть, що ай-яй-яй, як все погано в країні.
Так а форумчани (їх більшість) чим кращі ? Не списували в школі, чесно все здавали в універі ? Та ладно . . .

Проблема не в конкретному юристі з плагіатом в науковій роботі, а в тому - що це відображення цілого народу, який за століття звик жульнічати. Ми всі міфологізуємо "народ" (протиставляючи його держслужбовцям) - він у нас і мудрий, і працьовитий, і талановитий, і чесний, бла-бла-бла. Ага . . . таких і в українському народі, і в усіх інших 2-5-10% максимум. А решта - або тупі, або ліниві, або вороваті, або все разом . . . Але при цьому цей самий народ вважає за можливо вилити купу гною на юриста, а собі в дзеркало при цьому не плюне, хоча часто заслуговує не менше.
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10.03.2026 20:46 Відповісти
Моя перша участь у судовій справі датується 1990 роком. Мені не треба розповідати про глобальні проблеми суспільства, переводячи розмову на непридатний об'єкт. Я знаю конкретну ситуацію у конкретній сфері. А конкретика така - починаючи із совка у юриспруденції усе по блату. На усіх рівнях судової і прокурорської систем тупорилі клептомани переважно пропарашних поглядів. Типу Щасної із Дарницького суду. Законне рішення ВС є винятком. А в адвокатурі - ізовітовщина. Можна скільки завгодно тішитись кількістю розглянутих примітивних пенсійних справ, але це не заперечує факту відсутності в Україні судової влади, правоохоронних органів і адвокатури.
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11.03.2026 07:49 Відповісти
Вчений, який щось створив, щось винайшов, щось відкрив, чогось реально досяг..., то зрозуміло.
Але які, нахрін, "відкриття" в судовій справі?! Які, в сраці, тут можуть бути "винаходи"?
Бракує томувсьму прокурорсько/суддівському/чиновницькому... непотребу ще доплачувати за те, що гарно їсть і гарно какає. Бо ж за все решта ніби вже є...
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10.03.2026 10:33 Відповісти
Ви неправі - судова справа відноситься до області права , а правознавство це наука як ніяк .
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10.03.2026 11:06 Відповісти
Серйозно?! Наука?
Наука чого, в чому? Вивчити право? Знати закони? Так то є його професійний ОБОВ`ЯЗОК!
В тому і є його робота, за яку суспільство йому платить скажені гроші і казкові пенсії.
То за то, що він щось вивчив, йому ще й доплачувати? А якщо безграмотний, то просто 65 тисяч "зарплати"?
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10.03.2026 11:31 Відповісти
Я зреагував на ваше "Але які, нахрін, "відкриття" в судовій справі?! Які, в сраці, тут можуть бути "винаходи"?" . Ось наприклад мож дисертацію на культуру права в Мохенджо Даро написати - і під час написання її напмисання відкрити раніше не відомий факт про правову систему там .
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10.03.2026 11:36 Відповісти
Ну і?! Історичний екскурс на 2,5 тисячоліття назад?
Як?! Яким чином то впливає на роботу суду сьогодні?! Яким чином то покращує роботу суду тут, сьогодні, в Україні? От що, яким боком то до роботи суду і судді?
Мало того, от за таку ХЕРНЮ тому "науковцю" ми ще маємо доплачувати?
До речі якщо він тим займається, то коли він свої прямі посадові обо`язки виконує?
Має вільний час? ЩЗось собі досліджує, з чимось знайомиться: Пише статті, друкується? та прапор в руки! На дошку пошани його, якщо гонорар за статті йому мало.
Але ще й доплата?! Охреніти...
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10.03.2026 11:59 Відповісти
Потрібно за це спитати Сергія Головатого,Він колись завжди так мудро "співав"років 30 про право,а все одно вибудували систему монстра.
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10.03.2026 12:22 Відповісти
Так то Головатий винен, а не 73% дебілів?
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10.03.2026 14:43 Відповісти
Цю всю ***** суддійську треба зносити все під фундамент і будувати заново.
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10.03.2026 10:33 Відповісти
не можна - тому що тоді посиплется вся влада.
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10.03.2026 10:45 Відповісти
Куди вона посиплеться? Вона вже на дні і функціонує лише заради себе коханої, грабуючи народ.
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10.03.2026 11:00 Відповісти
Зелена влада точно вже не посипеться, вона вже просто розвалена...
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10.03.2026 11:32 Відповісти
Хороша робота у суддів, купив диплом, купив посаду і порушуй закон скільки тобі заманеться не забуваючи "двушечку" нагору відправляти ... ляпота
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10.03.2026 10:41 Відповісти
Надо оменить все надбавки и так зарплата очень большая
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10.03.2026 10:44 Відповісти
Вони же судді, хто їм скасує надбавки, депутати, яки їх годують, на всякий випадок
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10.03.2026 10:47 Відповісти
а чому суддям не доводять методички про "бурятів які всіх згвалтують" ? може б це подіяло і вони б залучались в піхоту
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10.03.2026 10:44 Відповісти
Вони тільки його і чекають, навіщо їм міняти задоволення на ріхоту
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10.03.2026 10:46 Відповісти
Багато хто з них чекають буряків як асвабадітєлєй.
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10.03.2026 19:07 Відповісти
На то вони і платять таки гроші за посаду, мало їм хабарів, так вони ще і так заробляли виршли, кроме того, вони будуть ще це собі на пенсії нараховувати.
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10.03.2026 10:44 Відповісти
Є один шлях порятунку країни - звільніть всіх хто коли не будь переступав поріг ЮРфаку.

Видно що цей факультет робить більше проблем чим користі
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10.03.2026 10:46 Відповісти
Ну не всі ж дипломи купували.
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10.03.2026 10:56 Відповісти
Шлях порятунку країни - не допускати до управління країною людей з такими більшовистськими думками, як у Вас.
"Весь мир до основанья мы разрушим, а затем . . ." Людство вже бачило, що було "затем".
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10.03.2026 11:01 Відповісти
Ех, трохи випередили. Хотів привести трохи більший шмат цього чудового твору:
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим -
Кто был ничем, тот станет всем.
Багато хто з читачів навіть не зрозуміє, що це за слова...
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10.03.2026 11:08 Відповісти
Таки "да"
І через те, що не розуміє, не дивиться на дистанцію 100 років (а краще - ще більше), а дивиться лише "тут і зараз" (бо у школі / університеті не вчився, як слід), то і наступає на ті самі граблі . . .
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10.03.2026 11:35 Відповісти
А давайте введемо заборону на вогонь - ну а шо скіко людей від нього постраждали . Не молоток вам пальця відбив - а ви через неуважність .
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10.03.2026 11:09 Відповісти
Я закінчив юрфак і підтримую таку пропозицію. Нехай і мене теж звільнять. Але я і такі як я - безкінечно мала величина у цій суцільно корумпованій галузі.
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10.03.2026 18:55 Відповісти
Суддівську систему потрібно будувати з нуля. Ні один суддя чи працівник суду не повинен потрапити в нові структури.
А якщо загалом - перезаснувати державу.
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10.03.2026 10:48 Відповісти
А ще - переглянути всі судові справи..
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10.03.2026 10:57 Відповісти
Ви тоді державу втратите.
Як кажуть мудрі (в плані менеджменту) японці - якщо систему змінити одразу на понад 50%, вона перестане працювати
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10.03.2026 10:59 Відповісти
Це при умові що система працювала. Зараз же система працює виключно на себе.
Питання - нахіба нам така система?
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10.03.2026 11:03 Відповісти
Суди України щорічно розглядають декілька мільйонів справ.
Приблизно 75% рішень НЕ ОСКАРЖУЄТЬСЯ навіть в апеляцію, бо сторони з ними погоджуються.
До Верховного Суду оскаржується менше 6%.
Скасовується апеляційними чи касаційними судами меншість з тих рішень, які оскаржені, що говорить про відносну якість рішень судової системи.

Так, помилки є, але в цілому судова система свою роботу робить. Те, що Ви говорите - це просто огульно і хайп. Зараз модно ненавидіти будь-яку владу. Та власне в Україні це завжди модно - це просто риса національного характера - "всі погані, всіх до стінки".
Спробуйте уявити життя без лікарень (бо лікарі погані), без університетів (бо преподи корумповані і вчать вчорашнім знанням), без поліції і судів (бо там "система працює виключно на себе"), без органів самоврядування ("бо крадуть"). На секунду уявіть, що немає кого викликати, до кого звернутися за вирішенням спору, хто поремонтує водогін . . .
Триндіти - воно "не мішки таскати".

Система - з проблемами. Але вона цілком життєздатна. Просто над нею потрібно працювати.
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10.03.2026 11:24 Відповісти
І голобородька ви теж будете захищати, бо як же нам без нього. Я вас зрозумів.
Гвинтик, котрий годується з системи, не буде критикувати цю систему.
Поки судді/прокурори/поліцаї/адвокати бавляться в "правосуддя", люди працюють щоб забезпечити всіма благами цих трутнів. А що трутні? Хоч одну сволоту покарано за корупційні злочини? Того ж вбивцю Тандира система досі відмазує. Судді - ганьба нещасної країни.
А про адвокатів - читайте анекдот на самому початку коментарів, там про вас усіх.
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10.03.2026 11:38 Відповісти
https://first.vaks.gov.ua/publications/vaks-ukhvalyv-vyrok-shchodo-suddi-kyivskoho-raysudu-odesy/ ВАКС ухвалив вирок щодо судді Київського райсуду Одеси - Перша інстанція

https://first.vaks.gov.ua/publications/vaks-ukhvalyv-vyrok-u-spravi-suddi-rayonnoho-sudu-donechchyny-ta-advokata/ ВАКС ухвалив вирок у справі судді районного суду Донеччини та адвоката - Перша інстанція

https://first.vaks.gov.ua/publications/antykorsud-ukhvalyv-vyrok-u-spravi-ekssuddi-hospodarskoho-sudu-sumshchyny/ Антикорсуд ухвалив вирок у справі екссудді Господарського суду Сумщини - Перша інстанція

https://first.vaks.gov.ua/publications/antykorsud-ukhvalyv-vyrok-na-pidstavi-uhody-pro-vyznannia-vynuvatosti-u-spravi-shchodo-suddi-ta-advokata-z-rivnenshchyny/ Антикорсуд ухвалив вирок на підставі угоди про визнання винуватості у справі щодо судді та адвоката з Рівненщини - Перша інстанція

https://first.vaks.gov.ua/publications/vaks-ukhvalyv-vyrok-shchodo-suddi-kyivskoho-raysudu-odesy/ Достатньо чи продовжувати ?
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10.03.2026 20:28 Відповісти
Про суддю навіть трохи смішно. Ви хоч ознайомилися з цією виставою, як ця мадам хотіла відпетляти від суду, влаштувавшись до морської піхоти. І як ганебно попалася на службі п'яною як чіп. Якби не цей зашквар, вона б ще героєм стала для пересічних громадян.
"Обвинувальний акт у справі надійшов до Вищого антикорупційного суду ще у червні 2023 року. Однак розгляд справи неодноразово затягувався". Джерело: https://censor.net/ua/n3604202
Отак "працює" наша система, яку ви намагаєтеся виправдати. І це все навколо якогось хабаря в $4000. А там де крутяться мільйони, ВАКС навіть не сунеться.
Поцікавтеся справою одеського "Краяна", яку наша дорогоцінна система обсмоктує вже десятий рік. Вкрадено як мінімум 92 млн грн (2016 рік!!!), одна з підозрюваних вже навіть померла, а покараних досі нема.
По решті вироків навіть дивитися не стану, переліченого мною для мене достатньо.
Читайте ще раз анекдот про сина адвоката
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11.03.2026 09:07 Відповісти
Ясно, для Вас наполовину повна склянка видиться, як наполовину пуста . . .
Я не кажу, що все ідеально - але я кажу, що не все безнадійно. Світ не чорно-білий, в ньому багато відтінків.
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12.03.2026 00:50 Відповісти
Судова система у нас відсутня як така.
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10.03.2026 18:58 Відповісти
упродовж 2025 року в судах усіх інстанцій та юрисдикцій на розгляді перебувало 5 млн 800 тис. справ, з яких було розглянуто 4 млн 600 тис., тоді як у 2024 році ці показники становили відповідно 5 млн 300 тис. і 4 млн 400 тис. справ.

https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1971050/ Відкриття Судового року у Верховному Суді: підсумки, досягнення та перспективи діяльності національної судової системи

Далі можна не коментувати
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10.03.2026 20:32 Відповісти
Кількісний показник вовтузення судових мишей переважно у дрібних пенсійних справах ніяк не впливає на відсутність в Україні судової влади.
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11.03.2026 07:23 Відповісти
То для чого тоді 5,8 млн. чоловік (множте на 2-3 і більше, бо учасник справи же ж не один) ходять в ті суди, якщо вони такі погані і нікому не потрібні ? Не звертайтеся тоді до такого жахливого суду, вирішуйте свої питання у інший спосіб якось . . .

По всім соцопитуванням рівень задоволеності судовими послугами разюче відрізняється у тих осіб, які в суді реально справи мали, і у тих, які про суд знають лише з засобів масової інформації. Перші набагато краще оцінюють суд чомусь. Цікаво, чому ?
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12.03.2026 00:52 Відповісти
Не слухайте японців. То історія. То було давно і світ змінюється.
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10.03.2026 11:03 Відповісти
Я краще Вас слухати не буду
Я - адвокат, працюю по судових справах 30 років (20 як адвокат, 10 до того просто як юрист). В судах далеко не все так погано, як Ви хочете представити. У мене за плечима понад 400 судових справ, в тому числі великих і дуже великих. Жодного разу не довелося брати участь у корупційних домовленостях з судами (хвала Богу) - може тому, що жадібний, може тому, що правильний, не знаю. Але я ЖОДНОГО разу не зустрівся з вимаганням хабаря з боку судді - бо у мене на фейсі написано "не дам". І тим не менше, моя особиста статистика - 98% справ виграні. Так, бували і програші, так іноді мені здавалося, що проти мене спрацювало "телефонне право", але то були разові кейси, а не стандартна практика.
Більшість персоналу суду (як суддів, так і "працівники суду" за Вашою термінологією) - нормальні люди. Не знаю, ну принаймні у нас в Ужгороді точно. Проблеми бувають, не без них. Але вони не 100% і навіть не 50%.

Часто сторони свою тупість, небажання платити кваліфікованим правникам, завідому програшність ситуації не хочуть розуміти як причину програшу - їм комфортніше сказати, що у всьому винуватий корумпований або тупий суд. Але це не так, принаймні далеко не завжди так.
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10.03.2026 11:11 Відповісти
Адвокати- таке ж саме лайно як судді та депутати. Депутати придумують та затвежують закони, а перші по цим законам людей розводять. І всі при ділі. А кинься за допомогою- обдирають просту людину до нитки. Не дай боже попасти пересічному громадянину в ті жернова.....
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10.03.2026 11:17 Відповісти
А фопы должны все это дерьмо оплачивать.
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10.03.2026 10:54 Відповісти
наука в Україні в повній сраці, а держава доплачує мільйони за якусь тупу і нікому не потрібну писанину, яку ще й називають науковою роботою.
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10.03.2026 10:54 Відповісти
Влада витрачає бюджетні кошти на що завгодно аби не на Фронт та Військових...підгодовують тилових псів та крис..бережуть вертикаль...то ж свої...
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10.03.2026 10:58 Відповісти
Як я ненавиджу цей хайп-підхід "давайте з водою вихлюпнемо і дитину" . . . І всі по-більшовистськи кричать : "Ура ! Долой !" А нудні, раціональні аргументи слухати не бажають. Але все ж таки давайте зробимо факт-чекінг і висновки:

1. Проте реальні виплати в рази вищі. Все завдяки надбавкам за стаж, за додаткову посаду, за знання іноземних мов та за науковий ступінь. Джерело: (Цензор.Нет).
НЕМАЄ У СУДДІВ НАДБАВОК ЗА ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Почитайте ст. 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", яка єдина регулює зарплати суддів, і покажіть мені, де там надбавка за іноземні мови.

2. Торік понад 2,3 млн грн доплат за наукові ступені отримали судді Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК), який був ліквідований ще у грудні 2022 року. Ці судді не здійснюють правосуддя, але формально залишаються на посадах - поки не пройдуть кваліфікаційне оцінювання. Лише тоді вони можуть бути звільнені чи переведені в інший суд. Загалом 18 суддів ОАСК продовжують отримувати надбавки за науковий ступінь. Джерело: (Цензор.Нет)
РЕАЛЬНІСТЬ Ч. 10 СТ. 135 ЗАКОНУ :
"Суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), НЕ МАЄ ПРАВА на отримання доплат до посадового окладу."

3. Надбавки мають сенс, тому що дозволяють стимулювати як підвищення суддями свого професійного рівня, так і утримувати більш якісні кадри в системі через додаткове матеріальне стимулювання. Краще най працює високоінтелектуальний суддя, ніж посередня по рівню компетенції особа (рівня якої було достатньо для зайняття посади, але "не зірка") буде приймати рішення по Вашій справі. Знання коштують грошей - гарний професіонал за копійки в тому пеклі працювати не буде. А суд - це пекло не тільки для сторін, але насамперед для суддів, я це як адвокат кажу, який 30 років ходить по судам і бачить дикий режим роботи цих людей.

4. Якщо у стаді є паршива вівця (вибачте за аналогії), то це не привід забити все стадо. Знайшли плагіат у дисертаціях - ставте питання про позбавлення особи наукового ступеня (є процедура, передбачена законодавством), тоді ставте питання про повернення коштів (ст. 1215 ЦК це дозволяє, якщо мала місце недобросовісність з боку отримувача), а також ставте питання про дисциплінарну відповідальність судді (аж до звільнення) за порушення суддівської етики (це можливо). А не огульно вимагайте понизити соціальні стандарти всій професії, в т. ч. тим, хто доброчесно захистився.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЄ БУТИ ІНДИВІДУАЛЬНА, БО КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ = ФАШИЗМ / РАШИЗМ / ТОТАЛІТАРИЗМ
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10.03.2026 10:58 Відповісти
Ви ще напишіть, що завдяки підвищенню зарплат та пенсій судді перестали брати хабарі
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10.03.2026 11:06 Відповісти
Те, що це явище суттєво (!!!) зменшилося після зростання зарплат - факт.
Те, що воно буде повертатися, бо з 2021 року зарплати суддям заморожені, а інфляція / девальвація знецінила їх за цей час наполовину - теж "до гадалки не ходи".
Те, що в жодній країні світу корупція не дорівнює нулю - теж давайте не будемо ідеалістами.
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10.03.2026 11:15 Відповісти
Погоджусь в цілому, але наш "нуль" виглядає якимсь ну дуже роздутим 😂
Окрім суддів у нас є й інші категорії населення, і їм ніхто не компенсуватиме наслідки інфляції / девальвації.
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10.03.2026 11:18 Відповісти
Роздутий - так боротися треба. А у нас НАБУ / САП, маючи певні успіхи (типу справи Голови Верховного Суду Князєва), більше піаром займаються і політичними іграми. Зато дітей з картонками на Майдан мобілізують демонстрації проводити . . . Працюють антикорупційні органи з 2017 року - де ефективний результат ? На них мільярди бюджет за цей час витратив, а у суспільства враження, що з 2017 корупції стало більше - так тоді треба ставити питання, чи справді НАБУ / САП спроможні робити свою роботу . . .

Що стосується інших категорій - ну Ви неправі. У приватному секторі зарплата з 2021 завжди зростала. А у суддів - ні. Пенсіонерам навіть пенсії індексують, за ці 5 років пенсії виросли удвічі, а у суддів життя завмерло на 2021 році. Так що . . .
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10.03.2026 11:31 Відповісти
Так що ?
Людина отримувала пенсію 3300 , зараз добавили 300 - тепер отримує 3600 ... це нормально ? А суддям з.п 100 000 і це мало ?!
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10.03.2026 13:52 Відповісти
У судді в провінції, без великого стажу роботи, наукового ступеня, адмінпосади і допуску до державної таємниці зарплата 63 тис., а не 100. На 01.01.2022 це означало, що суддя-початківець отримує 2300 дол. США, а тепер це 1400 дол. США (при тому, що долар теж знецінюється). На Заході це мінімальна зарплата або і менше неї. Для України як на одну людину - може і не мало, особливо порівняно з пенсіонером. Але порівняно з партнером юридичної фірми - це разів у 5-7 менше. І грамотний суддя, у якого може ще 2-3 дітей, починає думати - подальша кар'єра в розрахунку на те, що держава проіндексує зарплату (+ все ж пенсія немала в кінці), чи уходити вже в приватну практику і заробляти суттєво більше. Багато пішло з посад. Почитайте, який в судах некомплект - є навіть суди, де 1 суддя чи взагалі жодного і їх справи передають у сусідні райони . . .

Зрозумійте, в країні завжди буде майнова нерівність - завжди. Ніде і ніколи не буде, що середня чи, тим більше, мінімальна пенсія є вищою за заробітну плату працюючої особи, тим більше, якщо це якась вагома суспільна посада типу судді. Тому треба говорити не про те, що у суддів "забагато", а про те, що у пенсіонера "замало". І не забирати додатково надбавки у суддів в умовах, коли у них і так з/п стала менше на 50%, а думати, як підняти і зберегти стимул працювати.
Це стресова робота + робота, яка вимагає високого професійного рівня. В умовах, коли зарплату знецінюють, а ще і хочуть навіть номінально знизити + в умовах, коли через 1-2-3 уродів суспільство поливає лайном всю професію, Вам би хотілося працювати ??? Я би 100 разів подумав. Зараз був конкурс у місцеві і апеляційні суди - я, наприклад, не захотів брати участь. Бо для мене це означало б втрату доходів + робота з перспективою інфаркту через 10 років. Нафіг треба . . . Най пролетаріїв хтось інший судить, дякую, не хочу.
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10.03.2026 20:22 Відповісти
А який же суддя засудить свого колегу???😁
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10.03.2026 16:09 Відповісти
https://first.vaks.gov.ua/publications/vaks-ukhvalyv-vyrok-shchodo-suddi-kyivskoho-raysudu-odesy/ https://first.vaks.gov.ua/publications/vaks-ukhvalyv-vyrok-shchodo-suddi-kyivskoho-raysudu-odesy/ ВАКС ухвалив вирок щодо судді Київського райсуду Одеси - Перша інстанція

https://first.vaks.gov.ua/publications/vaks-ukhvalyv-vyrok-u-spravi-suddi-rayonnoho-sudu-donechchyny-ta-advokata/ ВАКС ухвалив вирок у справі судді районного суду Донеччини та адвоката - Перша інстанція

https://first.vaks.gov.ua/publications/antykorsud-ukhvalyv-vyrok-u-spravi-ekssuddi-hospodarskoho-sudu-sumshchyny/ Антикорсуд ухвалив вирок у справі екссудді Господарського суду Сумщини - Перша інстанція

https://first.vaks.gov.ua/publications/antykorsud-ukhvalyv-vyrok-na-pidstavi-uhody-pro-vyznannia-vynuvatosti-u-spravi-shchodo-suddi-ta-advokata-z-rivnenshchyny/ Антикорсуд ухвалив вирок на підставі угоди про визнання винуватості у справі щодо судді та адвоката з Рівненщини - Перша інстанція

https://first.vaks.gov.ua/publications/vaks-ukhvalyv-vyrok-shchodo-suddi-kyivskoho-raysudu-odesy/ Достатньо чи продовжувати ?
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10.03.2026 20:09 Відповісти
Кровосісі на тілі України...Кому дякувати за таке раювання в Україні 5 -ї колони Кремля???? Хто ж так файно реформував цих законніков???
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10.03.2026 11:07 Відповісти
Причому один на всіх. У будь якій галузі та ідеї. Це як свого часу був доктор наук отий придурок шо втік до рашки з мордою шизофреніка.
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10.03.2026 11:09 Відповісти
У кожного своя фішка - в прокурорів інвалідність,у суддів вчена ступінь.Це неодмінний атрибут форми.У ста відсотків все це купляється за гроші,так що плагіат тут ні до чого.Деякі судді навіть такого слова не знають...
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10.03.2026 11:37 Відповісти
Там плагиату было и 50 лет назад немерено! Спросите у профессора Сташеса. Только давно его нет.А плагиату как грязи!
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10.03.2026 11:49 Відповісти
А когда бадодя уже станет прохвэсором?
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10.03.2026 13:11 Відповісти
У всьому світі науковцям платять гроші за винаходи, дослідження, наукові статті. А в Україні платять за бумажку, де написано Доктор наук.
А потім дивуються і чого у нас наука і сраці.
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10.03.2026 13:40 Відповісти
за знання іноземних мов
- а чому в ЗСУ нема таких виплат ?
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10.03.2026 13:48 Відповісти
Ні їх треба просто нищити,всих ворогів України!Тих хто допустив, та тих хто користується Україною на свій розсуд.
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10.03.2026 14:03 Відповісти
Не може бути!
Щоб наші судді та й крали ?
Та вони тільки цим і займаються.
Усі.
Он суддя Щасна не дасть збрехати.
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10.03.2026 18:47 Відповісти
 
 