На доплати суддям-науковцям витрачають сотні мільйонів гривень, але в дисертаціях часто виявляють плагіат, - ЗМІ
Базова місячна зарплата суддів складає щонайменше від 63 тис. до 157 тис. грн. Проте реальні виплати в рази вищі. Все завдяки надбавкам за стаж, за додаткову посаду, за знання іноземних мов та за науковий ступінь.
Про це йдеться в матеріалі NGL Media, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Журналісти встановили, що кожен п’ятий український суддя є сертифікованим науковцем – кандидатом (доктором філософії) або доктором юридичних наук.
Водночас якість їхніх наукових робіт викликає сумніви у незалежних експертів, а у текстах неодноразово викривали плагіат.
Судді-науковці
Видання звернулося до Державної судової адміністрації, яка своєю чергою розподілила його на свої територіальні управління та господарські, адміністративні, апеляційні суди, а також у Верховний суд і ВАКС.
Всього було отримано 108 відповідей. Не надали відповідей у визначений строк теруправління ДСА у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Миколаївській областях, Господарський суд Донецької області та Київський апеляційний суд. Хмельницький окружний адміністративний суд двічі відмовився надати відповідь.
Встановлено, що загалом в Україні працюють 916 суддів з науковим ступенем. Захистивши кандидатську і чи докторську дисертацію, вони отримують щомісячну надбавку до зарплати у 15% чи 20% відповідно.
"Загалом майже 20% від загальної кількості суддів мають науковий ступінь і. Найбільший частка науковців, понад 65%, виявилася у Верховному суді – 96 зі 146 суддів. Лише на доплати до їхніх зарплат щороку витрачається близько 30 млн грн", - йдеться в матеріалі.
Минулого року надбавки за наукові ступені суддів обійшлися українському бюджету щонайменше у 123 млн грн, а за останні чотири роки загальна сума сягнула майже 490 млн гривень.
Доплати отримують навіть у ліквідованих судах
Торік понад 2,3 млн грн доплат за наукові ступені отримали судді Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК), який був ліквідований ще у грудні 2022 року. Ці судді не здійснюють правосуддя, але формально залишаються на посадах – поки не пройдуть кваліфікаційне оцінювання. Лише тоді вони можуть бути звільнені чи переведені в інший суд.
Загалом 18 суддів ОАСК продовжують отримувати надбавки за науковий ступінь. Серед них і Марина Бояринцева, яка також нібито фігурувала на "плівках Вовка" і. Бояринцева провалила кваліфікаційне оцінювання, тож на неї чекає звільнення, зазначають журналісти.
Порушення
У громадській організації "Дисергейт" перевіряють дисертації суддів спільно з Громадською радою доброчесності у процесі конкурсу до апеляційних судів та кваліфікаційного оцінювання суддів.
Керівниця "Дисергейту" Світлана Благодєтєлєва-Вовк каже, що з перевірених нею у 2025 році дисертацій суддів переважна більшість містить порушення – перш за все, плагіат.
"У 36 з перевірених мною 52 робіт є плагіат, це грубе порушення академічної доброчесності. Але є ще інша річ – це якість наукового продукту. От дисертація судді чи юриста – це просто компіляція уривків текстів з різних авторів, і на основі цього зроблено висновки, що "ось у нас, значить, дійсно щось урегульоване, але не дорегульоване". В крайньому випадку вони проводять опитування працівників органів, чи там щось їм подобається, чи не подобається", - пояснила вона.
Є випадок, коли колишній працівник Держпродспоживслужби подався на конкурс у Чернігівський апеляційний суд, але ГРД виявила, що його дисертація на 22% збігається з іншою науковою роботою.
Наразі відомо лише про один випадок, коли суддя після перевірки дисертації самостійно відмовився від наукового ступеня. Це Богдан Базарник, суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області, у дисертації якого виявили низку запозичень із чужих наукових робіт без посилань, тобто академічний плагіат.
Також відомо лише про один випадок, коли суддя повернув надбавку за науковий ступінь. Це суддя Великоберезнянського райсуду у Закарпатській області Петро Тарасевич, який теж отримав ступінь в МАУП, яка не мала права його видати. Коли йому звернули на це увагу, суддя повернув 642 тис. грн на рахунок ДСА у Закарпатській області.
На думку Світлани Благодєтєлєвої-Вовк, зменшити випадки плагіату та інших порушень академічної доброчесності можливо буде лише тоді, коли держслужбовцям перестануть доплачувати за наукові ступені.
"У світі ніде немає доплат за науковий ступінь – окрім країн колишнього СРСР. Тоді це існувало як практика купівлі лояльності, а зараз – я не знаю, це вже якась бізнес-система. Потрібно позбавити цієї доплати. Якщо це стосується науковців і освітян, то там необхідно провести реформування оплати праці", – переконана керівниця "Дисергейту".
У Верховній Раді і Міністерстві освіти уже не перший рік обговорюють можливість залишили такі доплати лише для наукових і науково-педагогічних працівників. Натомість державні службовці, які не займаються наукою професійно, мали б їх втратити.
Будь ласка, зачекайте...
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Анекдот про адвокатів, але так само це стосується і суддів:
"Молодий адвокат звертається до свого батька - старого адвоката і радісно каже: «Батьку! Я виграв справу, яку ти вів 20 років!»
Батько йому відповідає: «Ти дурень, синочку! Завдяки цій справі я вас 20 років годував»..."
Отак ці "штовхачі юридичних наук" і працюють, тупо смокчуть гроші з клієнта і з державного корита.
Якщо не давати Вам зі школи списувати нікому (а це теж плагіат - це його корінь), то 99% Вас школу би не закінчило і крутило би коровам хвости в селі. А людина з шкільним атестатом і, тим більше, університетським дипломом сприймалася б як Господь Бог. За 200 метрів треба було б шляпу знімати і кланятися. Але як у нас 99% ставляться до сокласника, який чесний і списувати не дасть ? Отож . . . **********.
А потім тих самих людей батьки "запихнуть" в універ "най буде диплом", а вони не вчаться, бо ж можна списати чи заплатити. А потім ті самі люди тут пишуть, що ай-яй-яй, як все погано в країні.
Так а форумчани (їх більшість) чим кращі ? Не списували в школі, чесно все здавали в універі ? Та ладно . . .
Проблема не в конкретному юристі з плагіатом в науковій роботі, а в тому - що це відображення цілого народу, який за століття звик жульнічати. Ми всі міфологізуємо "народ" (протиставляючи його держслужбовцям) - він у нас і мудрий, і працьовитий, і талановитий, і чесний, бла-бла-бла. Ага . . . таких і в українському народі, і в усіх інших 2-5-10% максимум. А решта - або тупі, або ліниві, або вороваті, або все разом . . . Але при цьому цей самий народ вважає за можливо вилити купу гною на юриста, а собі в дзеркало при цьому не плюне, хоча часто заслуговує не менше.
Але які, нахрін, "відкриття" в судовій справі?! Які, в сраці, тут можуть бути "винаходи"?
Бракує томувсьму прокурорсько/суддівському/чиновницькому... непотребу ще доплачувати за те, що гарно їсть і гарно какає. Бо ж за все решта ніби вже є...
Наука чого, в чому? Вивчити право? Знати закони? Так то є його професійний ОБОВ`ЯЗОК!
В тому і є його робота, за яку суспільство йому платить скажені гроші і казкові пенсії.
То за то, що він щось вивчив, йому ще й доплачувати? А якщо безграмотний, то просто 65 тисяч "зарплати"?
Як?! Яким чином то впливає на роботу суду сьогодні?! Яким чином то покращує роботу суду тут, сьогодні, в Україні? От що, яким боком то до роботи суду і судді?
Мало того, от за таку ХЕРНЮ тому "науковцю" ми ще маємо доплачувати?
До речі якщо він тим займається, то коли він свої прямі посадові обо`язки виконує?
Має вільний час? ЩЗось собі досліджує, з чимось знайомиться: Пише статті, друкується? та прапор в руки! На дошку пошани його, якщо гонорар за статті йому мало.
Але ще й доплата?! Охреніти...
Видно що цей факультет робить більше проблем чим користі
"Весь мир до основанья мы разрушим, а затем . . ." Людство вже бачило, що було "затем".
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим -
Кто был ничем, тот станет всем.
Багато хто з читачів навіть не зрозуміє, що це за слова...
І через те, що не розуміє, не дивиться на дистанцію 100 років (а краще - ще більше), а дивиться лише "тут і зараз" (бо у школі / університеті не вчився, як слід), то і наступає на ті самі граблі . . .
А якщо загалом - перезаснувати державу.
Як кажуть мудрі (в плані менеджменту) японці - якщо систему змінити одразу на понад 50%, вона перестане працювати
Питання - нахіба нам така система?
Приблизно 75% рішень НЕ ОСКАРЖУЄТЬСЯ навіть в апеляцію, бо сторони з ними погоджуються.
До Верховного Суду оскаржується менше 6%.
Скасовується апеляційними чи касаційними судами меншість з тих рішень, які оскаржені, що говорить про відносну якість рішень судової системи.
Так, помилки є, але в цілому судова система свою роботу робить. Те, що Ви говорите - це просто огульно і хайп. Зараз модно ненавидіти будь-яку владу. Та власне в Україні це завжди модно - це просто риса національного характера - "всі погані, всіх до стінки".
Спробуйте уявити життя без лікарень (бо лікарі погані), без університетів (бо преподи корумповані і вчать вчорашнім знанням), без поліції і судів (бо там "система працює виключно на себе"), без органів самоврядування ("бо крадуть"). На секунду уявіть, що немає кого викликати, до кого звернутися за вирішенням спору, хто поремонтує водогін . . .
Триндіти - воно "не мішки таскати".
Система - з проблемами. Але вона цілком життєздатна. Просто над нею потрібно працювати.
Гвинтик, котрий годується з системи, не буде критикувати цю систему.
Поки судді/прокурори/поліцаї/адвокати бавляться в "правосуддя", люди працюють щоб забезпечити всіма благами цих трутнів. А що трутні? Хоч одну сволоту покарано за корупційні злочини? Того ж вбивцю Тандира система досі відмазує. Судді - ганьба нещасної країни.
А про адвокатів - читайте анекдот на самому початку коментарів, там про вас усіх.
https://first.vaks.gov.ua/publications/vaks-ukhvalyv-vyrok-u-spravi-suddi-rayonnoho-sudu-donechchyny-ta-advokata/ ВАКС ухвалив вирок у справі судді районного суду Донеччини та адвоката - Перша інстанція
https://first.vaks.gov.ua/publications/antykorsud-ukhvalyv-vyrok-u-spravi-ekssuddi-hospodarskoho-sudu-sumshchyny/ Антикорсуд ухвалив вирок у справі екссудді Господарського суду Сумщини - Перша інстанція
https://first.vaks.gov.ua/publications/antykorsud-ukhvalyv-vyrok-na-pidstavi-uhody-pro-vyznannia-vynuvatosti-u-spravi-shchodo-suddi-ta-advokata-z-rivnenshchyny/ Антикорсуд ухвалив вирок на підставі угоди про визнання винуватості у справі щодо судді та адвоката з Рівненщини - Перша інстанція
https://first.vaks.gov.ua/publications/vaks-ukhvalyv-vyrok-shchodo-suddi-kyivskoho-raysudu-odesy/ Достатньо чи продовжувати ?
"Обвинувальний акт у справі надійшов до Вищого антикорупційного суду ще у червні 2023 року. Однак розгляд справи неодноразово затягувався". Джерело: https://censor.net/ua/n3604202
Отак "працює" наша система, яку ви намагаєтеся виправдати. І це все навколо якогось хабаря в $4000. А там де крутяться мільйони, ВАКС навіть не сунеться.
Поцікавтеся справою одеського "Краяна", яку наша дорогоцінна система обсмоктує вже десятий рік. Вкрадено як мінімум 92 млн грн (2016 рік!!!), одна з підозрюваних вже навіть померла, а покараних досі нема.
По решті вироків навіть дивитися не стану, переліченого мною для мене достатньо.
Читайте ще раз анекдот про сина адвоката
Я не кажу, що все ідеально - але я кажу, що не все безнадійно. Світ не чорно-білий, в ньому багато відтінків.
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1971050/ Відкриття Судового року у Верховному Суді: підсумки, досягнення та перспективи діяльності національної судової системи
Далі можна не коментувати
По всім соцопитуванням рівень задоволеності судовими послугами разюче відрізняється у тих осіб, які в суді реально справи мали, і у тих, які про суд знають лише з засобів масової інформації. Перші набагато краще оцінюють суд чомусь. Цікаво, чому ?
Я - адвокат, працюю по судових справах 30 років (20 як адвокат, 10 до того просто як юрист). В судах далеко не все так погано, як Ви хочете представити. У мене за плечима понад 400 судових справ, в тому числі великих і дуже великих. Жодного разу не довелося брати участь у корупційних домовленостях з судами (хвала Богу) - може тому, що жадібний, може тому, що правильний, не знаю. Але я ЖОДНОГО разу не зустрівся з вимаганням хабаря з боку судді - бо у мене на фейсі написано "не дам". І тим не менше, моя особиста статистика - 98% справ виграні. Так, бували і програші, так іноді мені здавалося, що проти мене спрацювало "телефонне право", але то були разові кейси, а не стандартна практика.
Більшість персоналу суду (як суддів, так і "працівники суду" за Вашою термінологією) - нормальні люди. Не знаю, ну принаймні у нас в Ужгороді точно. Проблеми бувають, не без них. Але вони не 100% і навіть не 50%.
Часто сторони свою тупість, небажання платити кваліфікованим правникам, завідому програшність ситуації не хочуть розуміти як причину програшу - їм комфортніше сказати, що у всьому винуватий корумпований або тупий суд. Але це не так, принаймні далеко не завжди так.
1. Проте реальні виплати в рази вищі. Все завдяки надбавкам за стаж, за додаткову посаду, за знання іноземних мов та за науковий ступінь. Джерело: (Цензор.Нет).
НЕМАЄ У СУДДІВ НАДБАВОК ЗА ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Почитайте ст. 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", яка єдина регулює зарплати суддів, і покажіть мені, де там надбавка за іноземні мови.
2. Торік понад 2,3 млн грн доплат за наукові ступені отримали судді Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК), який був ліквідований ще у грудні 2022 року. Ці судді не здійснюють правосуддя, але формально залишаються на посадах - поки не пройдуть кваліфікаційне оцінювання. Лише тоді вони можуть бути звільнені чи переведені в інший суд. Загалом 18 суддів ОАСК продовжують отримувати надбавки за науковий ступінь. Джерело: (Цензор.Нет)
РЕАЛЬНІСТЬ Ч. 10 СТ. 135 ЗАКОНУ :
"Суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), НЕ МАЄ ПРАВА на отримання доплат до посадового окладу."
3. Надбавки мають сенс, тому що дозволяють стимулювати як підвищення суддями свого професійного рівня, так і утримувати більш якісні кадри в системі через додаткове матеріальне стимулювання. Краще най працює високоінтелектуальний суддя, ніж посередня по рівню компетенції особа (рівня якої було достатньо для зайняття посади, але "не зірка") буде приймати рішення по Вашій справі. Знання коштують грошей - гарний професіонал за копійки в тому пеклі працювати не буде. А суд - це пекло не тільки для сторін, але насамперед для суддів, я це як адвокат кажу, який 30 років ходить по судам і бачить дикий режим роботи цих людей.
4. Якщо у стаді є паршива вівця (вибачте за аналогії), то це не привід забити все стадо. Знайшли плагіат у дисертаціях - ставте питання про позбавлення особи наукового ступеня (є процедура, передбачена законодавством), тоді ставте питання про повернення коштів (ст. 1215 ЦК це дозволяє, якщо мала місце недобросовісність з боку отримувача), а також ставте питання про дисциплінарну відповідальність судді (аж до звільнення) за порушення суддівської етики (це можливо). А не огульно вимагайте понизити соціальні стандарти всій професії, в т. ч. тим, хто доброчесно захистився.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЄ БУТИ ІНДИВІДУАЛЬНА, БО КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ = ФАШИЗМ / РАШИЗМ / ТОТАЛІТАРИЗМ
Те, що воно буде повертатися, бо з 2021 року зарплати суддям заморожені, а інфляція / девальвація знецінила їх за цей час наполовину - теж "до гадалки не ходи".
Те, що в жодній країні світу корупція не дорівнює нулю - теж давайте не будемо ідеалістами.
Окрім суддів у нас є й інші категорії населення, і їм ніхто не компенсуватиме наслідки інфляції / девальвації.
Що стосується інших категорій - ну Ви неправі. У приватному секторі зарплата з 2021 завжди зростала. А у суддів - ні. Пенсіонерам навіть пенсії індексують, за ці 5 років пенсії виросли удвічі, а у суддів життя завмерло на 2021 році. Так що . . .
Людина отримувала пенсію 3300 , зараз добавили 300 - тепер отримує 3600 ... це нормально ? А суддям з.п 100 000 і це мало ?!
Зрозумійте, в країні завжди буде майнова нерівність - завжди. Ніде і ніколи не буде, що середня чи, тим більше, мінімальна пенсія є вищою за заробітну плату працюючої особи, тим більше, якщо це якась вагома суспільна посада типу судді. Тому треба говорити не про те, що у суддів "забагато", а про те, що у пенсіонера "замало". І не забирати додатково надбавки у суддів в умовах, коли у них і так з/п стала менше на 50%, а думати, як підняти і зберегти стимул працювати.
Це стресова робота + робота, яка вимагає високого професійного рівня. В умовах, коли зарплату знецінюють, а ще і хочуть навіть номінально знизити + в умовах, коли через 1-2-3 уродів суспільство поливає лайном всю професію, Вам би хотілося працювати ??? Я би 100 разів подумав. Зараз був конкурс у місцеві і апеляційні суди - я, наприклад, не захотів брати участь. Бо для мене це означало б втрату доходів + робота з перспективою інфаркту через 10 років. Нафіг треба . . . Най пролетаріїв хтось інший судить, дякую, не хочу.
https://first.vaks.gov.ua/publications/vaks-ukhvalyv-vyrok-u-spravi-suddi-rayonnoho-sudu-donechchyny-ta-advokata/ ВАКС ухвалив вирок у справі судді районного суду Донеччини та адвоката - Перша інстанція
https://first.vaks.gov.ua/publications/antykorsud-ukhvalyv-vyrok-u-spravi-ekssuddi-hospodarskoho-sudu-sumshchyny/ Антикорсуд ухвалив вирок у справі екссудді Господарського суду Сумщини - Перша інстанція
https://first.vaks.gov.ua/publications/antykorsud-ukhvalyv-vyrok-na-pidstavi-uhody-pro-vyznannia-vynuvatosti-u-spravi-shchodo-suddi-ta-advokata-z-rivnenshchyny/ Антикорсуд ухвалив вирок на підставі угоди про визнання винуватості у справі щодо судді та адвоката з Рівненщини - Перша інстанція
https://first.vaks.gov.ua/publications/vaks-ukhvalyv-vyrok-shchodo-suddi-kyivskoho-raysudu-odesy/ Достатньо чи продовжувати ?
А потім дивуються і чого у нас наука і сраці.
- а чому в ЗСУ нема таких виплат ?
Щоб наші судді та й крали ?
Та вони тільки цим і займаються.
Усі.
Он суддя Щасна не дасть збрехати.