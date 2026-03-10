На доплати суддям-науковцям витрачають сотні мільйонів гривень, але в дисертаціях часто виявляють плагіат, - ЗМІ

Базова місячна зарплата суддів складає щонайменше від 63 тис. до 157 тис. грн. Проте реальні виплати в рази вищі. Все завдяки надбавкам за стаж, за додаткову посаду, за знання іноземних мов та за науковий ступінь.

Про це йдеться в матеріалі NGL Media, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Журналісти встановили, що кожен п’ятий український суддя є сертифікованим науковцем – кандидатом (доктором філософії) або доктором юридичних наук.

Водночас якість їхніх наукових робіт викликає сумніви у незалежних експертів, а у текстах неодноразово викривали плагіат.

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Судді-науковці

Видання звернулося до Державної судової адміністрації, яка своєю чергою розподілила його на свої територіальні управління та господарські, адміністративні, апеляційні суди, а також у Верховний суд і ВАКС.

Всього було отримано 108 відповідей. Не надали відповідей у визначений строк теруправління ДСА у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Миколаївській областях, Господарський суд Донецької області та Київський апеляційний суд. Хмельницький окружний адміністративний суд двічі відмовився надати відповідь.

Встановлено, що загалом в Україні працюють 916 суддів з науковим ступенем. Захистивши кандидатську і чи докторську дисертацію, вони отримують щомісячну надбавку до зарплати у 15% чи 20% відповідно.

"Загалом майже 20% від загальної кількості суддів мають науковий ступінь і. Найбільший частка науковців, понад 65%, виявилася у Верховному суді – 96 зі 146 суддів. Лише на доплати до їхніх зарплат щороку витрачається близько 30 млн грн", - йдеться в матеріалі.

Минулого року надбавки за наукові ступені суддів обійшлися українському бюджету щонайменше у 123 млн грн, а за останні чотири роки загальна сума сягнула майже 490 млн гривень.

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Доплати отримують навіть у ліквідованих судах

Торік понад 2,3 млн грн доплат за наукові ступені отримали судді Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК), який був ліквідований ще у грудні 2022 року. Ці судді не здійснюють правосуддя, але формально залишаються на посадах – поки не пройдуть кваліфікаційне оцінювання. Лише тоді вони можуть бути звільнені чи переведені в інший суд.

Загалом 18 суддів ОАСК продовжують отримувати надбавки за науковий ступінь. Серед них і Марина Бояринцева, яка також нібито фігурувала на "плівках Вовка" і. Бояринцева провалила кваліфікаційне оцінювання, тож на неї чекає звільнення, зазначають журналісти.

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Порушення

У громадській організації "Дисергейт" перевіряють дисертації суддів спільно з Громадською радою доброчесності у процесі конкурсу до апеляційних судів та кваліфікаційного оцінювання суддів.

Керівниця "Дисергейту" Світлана Благодєтєлєва-Вовк каже, що з перевірених нею у 2025 році дисертацій суддів переважна більшість містить порушення – перш за все, плагіат.

"У 36 з перевірених мною 52 робіт є плагіат, це грубе порушення академічної доброчесності. Але є ще інша річ – це якість наукового продукту. От дисертація судді чи юриста – це просто компіляція уривків текстів з різних авторів, і на основі цього зроблено висновки, що "ось у нас, значить, дійсно щось урегульоване, але не дорегульоване". В крайньому випадку вони проводять опитування працівників органів, чи там щось їм подобається, чи не подобається", - пояснила вона.

Є випадок, коли колишній працівник Держпродспоживслужби подався на конкурс у Чернігівський апеляційний суд, але ГРД виявила, що його дисертація на 22% збігається з іншою науковою роботою.

Наразі відомо лише про один випадок, коли суддя після перевірки дисертації самостійно відмовився від наукового ступеня. Це Богдан Базарник, суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області, у дисертації якого виявили низку запозичень із чужих наукових робіт без посилань, тобто академічний плагіат.

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Також відомо лише про один випадок, коли суддя повернув надбавку за науковий ступінь. Це суддя Великоберезнянського райсуду у Закарпатській області Петро Тарасевич, який теж отримав ступінь в МАУП, яка не мала права його видати. Коли йому звернули на це увагу, суддя повернув 642 тис. грн на рахунок ДСА у Закарпатській області.

На думку Світлани Благодєтєлєвої-Вовк, зменшити випадки плагіату та інших порушень академічної доброчесності можливо буде лише тоді, коли держслужбовцям перестануть доплачувати за наукові ступені.

"У світі ніде немає доплат за науковий ступінь – окрім країн колишнього СРСР. Тоді це існувало як практика купівлі лояльності, а зараз – я не знаю, це вже якась бізнес-система. Потрібно позбавити цієї доплати. Якщо це стосується науковців і освітян, то там необхідно провести реформування оплати праці", – переконана керівниця "Дисергейту".

У Верховній Раді і Міністерстві освіти уже не перший рік обговорюють можливість залишили такі доплати лише для наукових і науково-педагогічних працівників. Натомість державні службовці, які не займаються наукою професійно, мали б їх втратити.

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