533 3

Приложение DELTA Mobile получило новую функцию "Радар" для оповещения военных о воздушных угрозах

застосунок

В мобильном приложении DELTA Mobile появился новый инструмент – Радар. Он предназначен для персонального информирования военнослужащего о воздушных угрозах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Радар

В случае приближения воздушной угрозы Радар отправляет уведомление для выбранной зоны, отображает на карте движение вражеских воздушных объектов и позволяет настроить радиус и формат оповещения – голосовой или звуковой.

Новый инструмент призван обеспечить наиболее полную картину угроз – без необходимости переключаться между различными сервисами.

В дальнейшем планируется интеграция дополнительных источников данных в инструмент Радар, что позволит расширить возможности обнаружения и информирования о воздушных угрозах.

Что известно о приложении DELTA Mobile

DELTA Mobile – это мобильное приложение экосистемы DELTA для ситуационной осведомленности. Оно дает пользователям доступ к ключевой информации на карте и уведомлениям прямо со смартфона.

Приложение также поддерживает работу в условиях ограниченного или отсутствующего интернет-соединения.

В то же время DELTA Mobile спроектирован с фокусом на безопасность данных. Приложение работает в защищенном контуре, а обновления и контроль версий осуществляются централизованно через систему управления мобильными устройствами (MDM).

Ну на самом деле отличная тема. Судя по тому что есть куча мониторинговых групп на прифронтовых территориях, куда официально можно выкладывать информацию о воздушных атакующих объектах противника - то подавляющее большинство того что летит - нашими заранее отслеживается. Другое дело что военный на линии фронта или рядом с линией фронта не всегда может читать постоянно что и куда летит. Другое дело если система сама будет давать ему предупреждение о воздушной цели в его районе, как минимум это даст возможность воврямя укрыться.

10.03.2026 16:06 Ответить
Навіщо писати кацапською мовою?

10.03.2026 17:01 Ответить
Не кацапской а русской. Одним из диалектов славянских языков. Который почему то себе присвоили московиты. А я не собираюсь отдавать им свой язык.

10.03.2026 18:00 Ответить
 
 