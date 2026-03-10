Приложение DELTA Mobile получило новую функцию "Радар" для оповещения военных о воздушных угрозах
В мобильном приложении DELTA Mobile появился новый инструмент – Радар. Он предназначен для персонального информирования военнослужащего о воздушных угрозах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Радар
В случае приближения воздушной угрозы Радар отправляет уведомление для выбранной зоны, отображает на карте движение вражеских воздушных объектов и позволяет настроить радиус и формат оповещения – голосовой или звуковой.
Новый инструмент призван обеспечить наиболее полную картину угроз – без необходимости переключаться между различными сервисами.
В дальнейшем планируется интеграция дополнительных источников данных в инструмент Радар, что позволит расширить возможности обнаружения и информирования о воздушных угрозах.
Что известно о приложении DELTA Mobile
DELTA Mobile – это мобильное приложение экосистемы DELTA для ситуационной осведомленности. Оно дает пользователям доступ к ключевой информации на карте и уведомлениям прямо со смартфона.
Приложение также поддерживает работу в условиях ограниченного или отсутствующего интернет-соединения.
В то же время DELTA Mobile спроектирован с фокусом на безопасность данных. Приложение работает в защищенном контуре, а обновления и контроль версий осуществляются централизованно через систему управления мобильными устройствами (MDM).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль