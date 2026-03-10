Приложение DELTA Mobile получило новую функцию "Радар" для оповещения военных о воздушных угрозах

В мобильном приложении DELTA Mobile появился новый инструмент – Радар. Он предназначен для персонального информирования военнослужащего о воздушных угрозах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Радар

В случае приближения воздушной угрозы Радар отправляет уведомление для выбранной зоны, отображает на карте движение вражеских воздушных объектов и позволяет настроить радиус и формат оповещения – голосовой или звуковой.

Новый инструмент призван обеспечить наиболее полную картину угроз – без необходимости переключаться между различными сервисами.

В дальнейшем планируется интеграция дополнительных источников данных в инструмент Радар, что позволит расширить возможности обнаружения и информирования о воздушных угрозах.

Что известно о приложении DELTA Mobile

DELTA Mobile – это мобильное приложение экосистемы DELTA для ситуационной осведомленности. Оно дает пользователям доступ к ключевой информации на карте и уведомлениям прямо со смартфона.

Приложение также поддерживает работу в условиях ограниченного или отсутствующего интернет-соединения.

В то же время DELTA Mobile спроектирован с фокусом на безопасность данных. Приложение работает в защищенном контуре, а обновления и контроль версий осуществляются централизованно через систему управления мобильными устройствами (MDM).

