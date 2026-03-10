Застосунок DELTA Mobile отримав нову функцію "Радар" для сповіщення військових про повітряні загрози
У мобільному застосунку DELTA Mobile з’явився новий інструмент – Радар. Він призначений для персонального інформування військовослужбовця про повітряні загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Радар
У разі наближення повітряної загрози Радар надсилає сповіщення для обраної зони, відображає на мапі рух ворожих повітряних об’єктів і дозволяє налаштувати радіус та формат оповіщення – голосовий або звуковий.
Новий інструмент має на меті забезпечити найповнішу картину по загрозах – без потреби перемикатися між різними сервісами.
Надалі планується інтеграція додаткових джерел даних до інструменту Радар, що дозволить розширити можливості виявлення та інформування про повітряні загрози.
Що відомо про застосунок DELTA Mobile
DELTA Mobile – це мобільний застосунок екосистеми DELTA для ситуаційної обізнаності. Він дає користувачам доступ до ключової інформації на мапі та сповіщень прямо зі смартфона.
Застосунок також підтримує роботу в умовах обмеженого або відсутнього інтернет-з’єднання.
Водночас DELTA Mobile спроєктований із фокусом на безпеку даних. Застосунок працює в захищеному контурі, а оновлення та контроль версій здійснюються централізовано через систему керування мобільними пристроями (MDM).
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