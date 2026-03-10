Застосунок DELTA Mobile отримав нову функцію "Радар" для сповіщення військових про повітряні загрози

У мобільному застосунку DELTA Mobile з’явився новий інструмент – Радар. Він призначений для персонального інформування військовослужбовця про повітряні загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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Радар

У разі наближення повітряної загрози Радар надсилає сповіщення для обраної зони, відображає на мапі рух ворожих повітряних об’єктів і дозволяє налаштувати радіус та формат оповіщення – голосовий або звуковий.

Новий інструмент має на меті забезпечити найповнішу картину по загрозах – без потреби перемикатися між різними сервісами.

Надалі планується інтеграція додаткових джерел даних до інструменту Радар, що дозволить розширити можливості виявлення та інформування про повітряні загрози.

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Що відомо про застосунок DELTA Mobile

DELTA Mobile – це мобільний застосунок екосистеми DELTA для ситуаційної обізнаності. Він дає користувачам доступ до ключової інформації на мапі та сповіщень прямо зі смартфона.

Застосунок також підтримує роботу в умовах обмеженого або відсутнього інтернет-з’єднання.

Водночас DELTA Mobile спроєктований із фокусом на безпеку даних. Застосунок працює в захищеному контурі, а оновлення та контроль версій здійснюються централізовано через систему керування мобільними пристроями (MDM).

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