Бойова система DELTA успішно пройшла незалежне оцінювання кіберзахисту: дані надійно захищені, - Міноборони

Бойова система DELTA, зокрема модуль Vezha та ШІ-платформа Avengers, успішно пройшла незалежне оцінювання кіберзахисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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Деталі

Як зазначається, під час перевірки експерти проаналізували понад 160 вимог у сфері інформаційної безпеки - жодних відхилень не виявлено.

Vezha - модуль відеоаналізу поля бою у реальному часі. Він має голосове спілкування та спільне дешифрування відеоматеріалів. Модуль має критичне значення для ефективного застосування безпілотних систем.

Avengers – платформа штучного інтелекту для автоматично виявлення ворожої техніки (танки, бойові машини, легку автомобільну техніку тощо). Її використання підвищує ефективність виявлення та реагування на цілі на полі бою.

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Що показала діагностика?

Результати діагностики підтвердили, що система зберігає високий рівень захищеності навіть після масштабування. Це забезпечує надійний захист інформації у цифровому середовищі, а також цілісність і безпеку персональних даних військовослужбовців під час виконання службових завдань.

"Протягом двох місяців оцінювання здійснювала одна з міжнародних компаній. Фахівці проаналізували архітектуру системи та її засоби захисту, розробили методику перевірки, оцінили ефективність кіберзахисних заходів і підготували звіт із підтверджувальними матеріалами", - повідомили у Міноборони.

Подібні перевірки відбуваються регулярно. Попереднє оцінювання завершилося у липні 2024 року, яке підтвердило відповідність встановленим стандартам.

Для користувачів DELTA це означає головне - стабільну роботу системи та надійний захист даних у середовищі, де кіберстійкість є критичною складовою бойової ефективності.

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Довідка

DELTA – це екосистема військових продуктів, єдиний робочий простір, в якому підтримується стримінг відео, інструменти для планування операцій і розвідки, а також має мобільний застосунок для роботи в офлайн режимі і покращеної ситуаційної обізнаності, а також багато інших корисних функціональностей. Її використання стало основою сучасного підходу до бойового управління, значно підвищивши ефективність і швидкість прийняття рішень на всіх рівнях.