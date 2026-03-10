Бойова система DELTA успішно пройшла незалежне оцінювання кіберзахисту: дані надійно захищені, - Міноборони
Бойова система DELTA, зокрема модуль Vezha та ШІ-платформа Avengers, успішно пройшла незалежне оцінювання кіберзахисту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Деталі
Як зазначається, під час перевірки експерти проаналізували понад 160 вимог у сфері інформаційної безпеки - жодних відхилень не виявлено.
- Vezha - модуль відеоаналізу поля бою у реальному часі. Він має голосове спілкування та спільне дешифрування відеоматеріалів. Модуль має критичне значення для ефективного застосування безпілотних систем.
- Avengers – платформа штучного інтелекту для автоматично виявлення ворожої техніки (танки, бойові машини, легку автомобільну техніку тощо). Її використання підвищує ефективність виявлення та реагування на цілі на полі бою.
Що показала діагностика?
Результати діагностики підтвердили, що система зберігає високий рівень захищеності навіть після масштабування. Це забезпечує надійний захист інформації у цифровому середовищі, а також цілісність і безпеку персональних даних військовослужбовців під час виконання службових завдань.
"Протягом двох місяців оцінювання здійснювала одна з міжнародних компаній. Фахівці проаналізували архітектуру системи та її засоби захисту, розробили методику перевірки, оцінили ефективність кіберзахисних заходів і підготували звіт із підтверджувальними матеріалами", - повідомили у Міноборони.
Подібні перевірки відбуваються регулярно. Попереднє оцінювання завершилося у липні 2024 року, яке підтвердило відповідність встановленим стандартам.
Для користувачів DELTA це означає головне - стабільну роботу системи та надійний захист даних у середовищі, де кіберстійкість є критичною складовою бойової ефективності.
Довідка
DELTA – це екосистема військових продуктів, єдиний робочий простір, в якому підтримується стримінг відео, інструменти для планування операцій і розвідки, а також має мобільний застосунок для роботи в офлайн режимі і покращеної ситуаційної обізнаності, а також багато інших корисних функціональностей. Її використання стало основою сучасного підходу до бойового управління, значно підвищивши ефективність і швидкість прийняття рішень на всіх рівнях.
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