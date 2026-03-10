Боевая система DELTA успешно прошла независимую оценку киберзащиты: данные надежно защищены, - Минобороны

Боевая система DELTA, в частности модуль Vezha и ИИ-платформа Avengers, успешно прошла независимую оценку киберзащиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

Как отмечается, во время проверки эксперты проанализировали более 160 требований в сфере информационной безопасности - никаких отклонений не выявлено.

Vezha - модуль видеоанализа поля боя в реальном времени. Он имеет голосовое общение и совместное дешифрование видеоматериалов. Модуль имеет критическое значение для эффективного применения беспилотных систем.

Avengers – платформа искусственного интеллекта для автоматического обнаружения вражеской техники (танки, боевые машины, легкая автомобильная техника и т.д.). Ее использование повышает эффективность обнаружения и реагирования на цели на поле боя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меньше задержек, больше контроля: Минобороны цифровизировало процессы поставки военной техники

Что показала диагностика?

Результаты диагностики подтвердили, что система сохраняет высокий уровень защищенности даже после масштабирования. Это обеспечивает надежную защиту информации в цифровой среде, а также целостность и безопасность персональных данных военнослужащих при выполнении служебных задач.

"В течение двух месяцев оценку проводила одна из международных компаний. Специалисты проанализировали архитектуру системы и ее средства защиты, разработали методику проверки, оценили эффективность киберзащитных мер и подготовили отчет с подтверждающими материалами", - сообщили в Минобороны.

Подобные проверки проводятся регулярно. Предыдущая оценка завершилась в июле 2024 года и подтвердила соответствие установленным стандартам.

Для пользователей DELTA это означает главное - стабильную работу системы и надежную защиту данных в среде, где киберустойчивость является критической составляющей боевой эффективности.

Читайте: Цифровой учет имущества и техники связи введен в Силах беспилотных систем ВСУ

Справка

DELTA — это экосистема военных продуктов, единое рабочее пространство, в котором поддерживается стриминг видео, инструменты для планирования операций и разведки, а также имеет мобильное приложение для работы в офлайн-режиме и улучшенной ситуационной осведомленности, а также много других полезных функциональностей. Ее использование стало основой современного подхода к боевому управлению, значительно повысив эффективность и скорость принятия решений на всех уровнях.