Из-за запрета охоты растет количество уничтожающих урожаи диких животных, - аграрии

С началом полномасштабного вторжения в Украине фактически прекратилась сезонная охота. В результате численность диких животных во многих регионах заметно возросла, и они все чаще выходят на поля и наносят ущерб аграриям. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет профессиональное аграрное издание Kurkul.

Как отмечается в материале, зимние учеты свидетельствуют о росте популяций охотничьих видов. Например, в Черниговской области в 2026 году зафиксировали 15 265 косуль – это на 6% больше, чем годом ранее. Численность диких кабанов увеличилась на 17% – до 2 626 особей. Больше всего выросло количество лисиц – до 3 466, что на 44% больше, чем в 2025 году. Также увеличилась популяция волков – 289 против 272.

Подобная ситуация и в других регионах. В Харьковской области, по данным Северо-Восточного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, численность шакалов выросла с 17 особей в 2022 году до 54 на начало 2025 года.

"Традиционно были лисы и дикие кабаны. Сейчас появились и шакалы, и волки. До введения военного положения отстрел происходил во время сезонной охоты. Запрет привел к увеличению их численности", – рассказал журналистам председатель областной организации Украинского общества охотников и рыболовов на Полтавщине Константин Боровик. По его словам, популяция лисы рыжей на Полтавщине уже в 3–4 раза превышает допустимую норму.

Рост количества диких животных напрямую влияет на аграриев. Кабаны повреждают посевы кукурузы и других культур, косули и олени вытаптывают зерновые и озимые. О таких случаях регулярно сообщают фермеры, в частности в Одесской области. Кроме того, шакалы начали заходить во дворы и на фермы, где могут нападать на домашних животных.

Отдельную угрозу представляют болезни. Дикий кабан является естественным резервуаром вируса африканской чумы свиней. Увеличение популяции этих животных напрямую связывают со вспышками АЧС среди домашних свиней. Параллельно ветеринарные службы фиксируют рост случаев бешенства, основным переносчиком которого остается лиса.

Чтобы уменьшить вред, фермеры используют различные способы отпугивания животных. Самые распространенные из них — электрические ограждения, газовые пушки, акустические или ультразвуковые отпугиватели. Однако ни один из этих методов не дает полной гарантии защиты, ведь животные часто привыкают к сигналам или обходят препятствия.

До начала войны контроль за численностью диких животных обеспечивали охотничьи хозяйства и егерские службы. После введения военного положения охоту фактически запретили, а финансирование егерских служб сократилось. В некоторых регионах власти уже начали разрешать организованное регулирование численности отдельных видов. В частности, в декабре 2025 года Совет обороны Полтавской области дал разрешение на отстрел лисы и дикого кабана группами охотников.

В то же время фермеры не могут самостоятельно отстреливать диких животных, даже если они повреждают урожай. Согласно Закону Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте", охотничьи животные в естественной среде принадлежат государственному охотничьему фонду. Добывать их можно только по лицензии или отстрельной карточке. Незаконный отстрел считается браконьерством и влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Вопрос компенсации ущерба от диких животных также остается открытым. Закон предусматривает, что пользователи охотничьих угодий могут возмещать ущерб владельцам земель, однако четкого механизма начисления и выплаты таких компенсаций в Украине нет.

В государственных органах отмечают, что одним из возможных способов финансовой защиты для аграриев остается страхование посевов. В то же время системного механизма компенсации потерь от выпаса дикими животными в Украине пока не создано.

