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Новини
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Через заборону полювання зростає кількість диких тварин, які нищать врожаї, - аграрії

шкода посівам

З початком повномасштабного вторгнення в Україні фактично припинилося сезонне полювання. У результаті чисельність диких тварин у багатьох регіонах помітно зросла, і вони дедалі частіше виходять на поля та завдають збитків аграріям. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише фахове аграрне видання Kurkul.

Як зазначається в матеріалі, зимові обліки свідчать про зростання популяцій мисливських видів. Наприклад, на Чернігівщині у 2026 році зафіксували 15 265 косуль – це на 6% більше, ніж роком раніше. Чисельність диких кабанів збільшилася на 17% – до 2 626 особин. Найбільше зросла кількість лисиць – до 3 466, що на 44% більше, ніж у 2025 році. Також збільшилася популяція вовків – 289 проти 272.

Подібна ситуація і в інших регіонах. На Харківщині, за даними Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, чисельність шакалів зросла з 17 особин у 2022 році до 54 на початок 2025 року.

"Традиційно були лисиці та дикі кабани. Зараз з'явилися і шакали, і вовки. До введення воєнного стану відстріл відбувався під час сезонного полювання. Заборона призвела до збільшення їхньої чисельності", – розповів журналістам голова обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок на Полтавщині Костянтин Боровик. За його словами, популяція лисиці червоної на Полтавщині вже у 3–4 рази перевищує допустиму норму.

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Зростання кількості диких тварин безпосередньо впливає на аграріїв. Кабани пошкоджують посіви кукурудзи та інших культур, косулі й олені витоптують зернові та озимі. Про такі випадки регулярно повідомляють фермери, зокрема на Одещині. Крім того, шакали почали заходити на подвір’я та ферми, де можуть нападати на свійських тварин.

Окрему загрозу становлять хвороби. Дикий кабан є природним резервуаром вірусу африканської чуми свиней. Збільшення популяції цих тварин прямо пов’язують зі спалахами АЧС серед свійських свиней. Паралельно ветеринарні служби фіксують зростання випадків сказу, основним переносником якого залишається лисиця.

Щоб зменшити шкоду, фермери використовують різні способи відлякування тварин. Найпоширеніші з них – електричні огорожі, газові гармати, акустичні або ультразвукові відлякувачі. Проте жоден із цих методів не дає повної гарантії захисту, адже тварини часто звикають до сигналів або обходять перешкоди.

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До початку війни контроль за чисельністю диких тварин забезпечували мисливські господарства та єгерські служби. Після запровадження воєнного стану полювання фактично заборонили, а фінансування єгерських служб скоротилося. У деяких регіонах влада вже почала дозволяти організоване регулювання чисельності окремих видів. Зокрема, у грудні 2025 року Рада оборони Полтавської області дала дозвіл на відстріл лисиці та дикого кабана групами мисливців.

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Водночас фермери не можуть самостійно відстрілювати диких тварин, навіть якщо вони пошкоджують врожай. Згідно із Законом України "Про мисливське господарство та полювання", мисливські тварини у природній волі належать до державного мисливського фонду. Добувати їх можна лише за ліцензією або відстрільною карткою. Незаконний відстріл вважається браконьєрством і тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Питання компенсації збитків від диких тварин також залишається відкритим. Закон передбачає, що користувачі мисливських угідь можуть відшкодовувати шкоду власникам земель, однак чіткого механізму нарахування та виплати таких компенсацій в Україні немає.

У державних органах зазначають, що одним із можливих способів фінансового захисту для аграріїв залишається страхування посівів. Водночас системного механізму компенсації втрат від потрави дикими тваринами в Україні поки що не створено.

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аграрії (1684) полювання (42) сільське господарство (826)
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Топ коментарі
+10
Щодо шакалів, то вони в Україну приїхали на танках.
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10.03.2026 16:28 Відповісти
+9
Якби Трамп був президентом, цього б ніколи не сталося.
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10.03.2026 16:34 Відповісти
+8
Лисиці зовсім з розуму посходили. Добре хоч вовки поля не знищують.
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10.03.2026 16:18 Відповісти
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Лисиці зовсім з розуму посходили. Добре хоч вовки поля не знищують.
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10.03.2026 16:18 Відповісти
в мене собака пасеця на двори траву їсть
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10.03.2026 16:25 Відповісти
Шлунок чистить... Придивися - вона потім, ті клубки трави, відригує... І коти так роблять...
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10.03.2026 16:31 Відповісти
................................... Зараз знайдеться "розумака", який тобі скаже, що лисиці масово їдять виноград, дині і кавуни... В принципі-то, дійсно, їдять... (Коли їсти нема чого). Але, коли в полі мишви повно - на біса їм рослинна їжа?
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10.03.2026 16:29 Відповісти
Яр Холодний, як мисливець зі стажем скажу: лисиця- універсальний хижак. Вона жере все ( як людина і ведмідь,доречі)! Вона має найкращі шанси вижити в важкі часи безкормиці. Куди там вовкам! Але ця мерзота часто казиться, сказ розповсюджує, жере не тільки мишей-полівок: домашня птиця їй смакує!
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10.03.2026 17:58 Відповісти
Бл...ь!!! А я з рогаткою, з 1985 року, бігаю... У мене 11 лисиць взяті на ствол, в одиночку, з підходу, в степу... Ти розумієш, що таке - взять скрадом, посеред степу, лисицю, коли вона писк миші чує за півкілометра? Усі - "хрестовки - сиводушки", Казахський кряж... Сам вичиняв. Остання шкура до цих пір лежить - бо моїм дівкам "не до шмиги"...
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10.03.2026 18:15 Відповісти
на початку широкомасштабного вторгнення загальна чисельність лисиць в Україні складала близько 45 тисяч. Зараз ця цифра наближається до 100 тисяч (якщо вже не перевищила). Відстрілюапти у себе на пдвір'ї не маєш права, бо не мисливець, і не маєш "відстрілки". Але щоб компенсувати збитки від задавлених курей та кролів, можеш завести блог, і вести стріми процесу полювання лисиць на своєму подвір'ї. Срібна кнопка ютуба гарантовано компенсує збитки. А інакше і курей\нутрій\кролів не буде, та ще і держава буде штрафувати, навіть якщо вб'єш лисицю на своєму подвір'ї з арбалєта.
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10.03.2026 16:36 Відповісти
Полюй собі мовчки з пневматичної гвинтівки з газовою пружиною і кулею близько грама . Нічим не гірше за дробовика виходить і ніхто навіть уваги не зверне .
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10.03.2026 16:58 Відповісти
та хоч з лука. Тут головне щоб сусіди не розбовкали, бо тоді до розходів на стріли ще і штраф додасться.
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10.03.2026 17:05 Відповісти
Твоє слово проти слова сусідів нічого не значить . Тебе повинні схватити за руку "на місці злочину" ...... інакше ніяк , довести що саме ти стріляв з пневматики тріжки важче аніж Ощадбанкові виправдатися що гроші він віз "в білу " (((((( P.S. А от із лука - стрьомно, бо на стрілі відбитки можуть залишитися
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10.03.2026 17:14 Відповісти
ну так, якщо залишати на подвір'і трупи лисиць з устромленими стрілами, то тут і балістичної експертизи не треба, все і так ясно. Головне щоб не звернули увагу на велику руду шкіру перед комином, на якій лежить пес із твоїми котами.
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10.03.2026 17:22 Відповісти
Ти ще і досі мариш лисячим хутром ? (( Так мода навіть по селах вже років двадцять як минулася . А от сказу захопити при вичинці як два пальці об асфальт ......
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10.03.2026 17:25 Відповісти
зараз хутром ніхто не марить. Але коли ти почнеш відстрлювати з пневматики у себе на подвір'ї у передмісті Києва десяток-півтора лисиць, то треба бути повним довбнем щоб не зробити щеплення від сказу не тільки собі та членам родини, але всім своїм домашнім собакам та котам.. І якщо не маєш хисту пошити шапку, то хоч коврик для домашніх улюбленців навіть криворукий зробить.
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10.03.2026 17:33 Відповісти
Людям щеплення від сказу не роблять (( Їм вводять якусь "муть" якщо вже стався факт контакту із хворою на сказ твариною і її слина попала у кров людини . Цей процес не тільки болісний , але іще і має наслідки для нервової системи людини , тому це вже як крайній метод від безвиходдя . А щодо щеплення домашніх тварин , то це обов'язкова ветеринарна процедура щорічна .
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10.03.2026 18:06 Відповісти
людям щеплення від сказу роблять, і якщо щепленн робиться не в екстренному випадку (після укусу), то воно платне, і буде вам коштувати 1200-1300 гривень. Просто у нас люди зазвичай не роблять такого щеплення, навіть коли вони входять до зони ризику.
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10.03.2026 18:13 Відповісти
Цікаво де це можна прочитати , це корисно для військових якщо без наслідків для здоров'я. Точно від сказу , а не від правця ?
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10.03.2026 18:23 Відповісти
наслідки для здоров'я у вас можуть бути після укуса.
Вірус сказу передається через укуси тварин. Якщо людина входить до зони ризику, тобто працює вєтєрінаром, або там якимось єгєрєм-лісником, то мабуть там щеплення має бути обов'язковим. Я не вєтєрінар, і не лісник, тому про обов'язковість не знаю. Але якщо по вашому подвір'ї бродять лисиці, то ваші домашні тварин, а відповідно і ви з членами своєї сім'ї автоматично попадаєте у зону ризику. Антирабічна вакцина для людини коштує зараз 1200-1300 гривень. Я собі не робив, бо сижу рівно на жопі у Києві, а от сестра робила всій сім'ї а також всім собакам і котам, бо вони на літній сезон виїжджають у чернігівську глухомань.
і не плутайте з правцем. Правець - це бацила, а не вірус.
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10.03.2026 18:43 Відповісти
"наслідки для здоров'я у вас можуть бути після укуса." після укусу якщо вчасно не пролікуватися будуть не наслідки , а страшна смерть (((
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10.03.2026 19:02 Відповісти
ну, добре що хоч це ви усвідомлюєте.
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10.03.2026 20:12 Відповісти
Я так і не почув назви вакцини для людей , яка не спричиняє ускладнень для нервової системи людини і створює імунітет до сказу ..... Що я усвідомив - я без вас розберуся , наперед дякую за відповідь на двічі задане запитання , яку, сподіваюся, ви надасте без посилання на "робила сестра " , бо з того що видає інтернет - дієвої не існує , просто є профілактична (пре-експозиційна) вакцинація , яка не позбавляє від лікування у випадкові зараження , а просто його спрощує ((( І тут ми упираємося у факти - коли людина отримає зараження без видимих ознак сказу у тварини -носія , але при цьому не проведе вчасно курс лікування - до дупи така вакцинація ((((
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10.03.2026 20:23 Відповісти
я не збираюсь вас навчати чи повчати. То ваше життя, і ви самі за нього відповідальні. Тому, звісно, розбирайтесь самі.
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10.03.2026 20:26 Відповісти
Всього доброго ! Не хворійте ! До вакцинації від сказу підходьте виважено , це ще більше не вивчено аніж вакцинація від ковіду , хоч ніби і допомагає (((
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10.03.2026 20:31 Відповісти
я не належу до церкви антивакцинаторів, і послуговуюсь виключно доказовою медициною, а не порадами допусувачів форуму Цензора.
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10.03.2026 20:46 Відповісти
Упаси Боже , я нікого не відмовляв від вакцинації , сам двічі пфайзером штрикнутий . Я про те, що вакцинація від сказу ще менше вивчена аніж антиковідна . І нічого вам і вашим лисицям не рекомендував , своїх вистачає , навіщо мені ваші , тим більше їхні шкурки . А взагалі - ми відійшли від теми , ми розпочинали як знищити лисиць так щоб і сусіди задоволені , і коти у порядку, і ютуб не тривожити ((
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10.03.2026 21:05 Відповісти
Підкажи, будь ласка, що це за "пневматична гвинтівка з газовою пружиною (може, поршнем?), і кулею, близько грама"? Ти описав "дуру", для купівлі якої потрібен дозвіл від поліції, як на гладкоствольну вогнепальну зброю. У мене не сама потужна, однак вона стоїть біля верхньої межі дозволеного, щоб не вважать її "мисливською зброєю". Так от, лисицю, в голову, метрів з 30, я вб'ю. Найважча куля, для неї , важить 0,68 грама...
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10.03.2026 17:28 Відповісти
Підказую - люба що зветься "магнум" замість простої витої пружини там газовий амортизатор , де початкова швидкість кулі за 300 м/с . Лисицю з 20 -25 м я уб'ю навіть задрипаним кросманом з простою пружиною кулькою 0,86 гр . Чому ти важчими не користуєшся .... може тому що зараз вони коштують без малого не як 12 калібр за штуку , а якихось "шершнів" ніде немає у продажу. Щодо "дури" , то це трішки не той калібр і трішки не той принцип , вони без пружини , на стисненому повітрі , в Україні тільки за спецдозволом і не простим сірим , карабіна купиш , а таку пневматику - не факт .
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10.03.2026 18:01 Відповісти
"Тормоз"! Найсильніша "пневматичка", калібру 4,5 мм, яку дозволено купувать без дозволу з поліції - це "Діана-54". Там швидкість польоту кулі - 260 м,сек. Її називають ще "вбивцею оптики". Бо віддачею свої оптичні приціли, розносить. Так от, з неї стріляють так само, кулею вагою 0,68 грама.
Ти "чув дзвін, та не знаєш, де він...".
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10.03.2026 18:08 Відповісти
"Гальмо "! https://hunter.rozetka.com.ua/ua/310121098/p310121098/ це перше і найдешевше , замовиш якщо сам знайти не в змозі (( 305 метрів . "Вбивці " вони тому що у них "оптика " вартістю 50 гривень стоїть , хочеш щоб не збивалася- купуй від вогнепальної , але той приціл мінімум вдвічі дорожчий від самої пневматики . Те що ти до старості дожився і навчився стріляти кульками 0.68 грама по горобцях не робить тобі великої честі - візьми важчу і побачиш у чому різниця . Щодо дзвону .... я не "великий воїн " як ти , тому просто від скуки маю 5 рушниць мисливських , не "крутих" бо випендрюватися не маю потреби - два іжі, два хатсани і атаармс , мені вистачає , ну а ти далі розповідай про дзвони поки не посралися . бо вже давно це з тобою робив ((
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10.03.2026 18:22 Відповісти
"Здуру можна і х.. поламать...". Ти можеш мать хоч десяток "стволів" - але не буть мисливцем... Я не "горобців" бив, а ондатр, зайців, і качок з гусьми... (хоч і тихцем - бо полювать з "пневматикою", заборонено...
Я тобі, "молодому дурню", пояснюю, які найвищі параметри для "пневматики", на які не треба дозволу поліції...
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10.03.2026 18:41 Відповісти
Без образ , "дідусю" , ти безнадійно відстав від життя (( Я тобі посилання скинув - не полінись , почитай , бо так і помреш телепнем ! А тепер саме головне - те на що потрібна "зеленка" - через розетку не продають , не продають його у кіосках базарних , а тільки у спеціалізованих магазинах . А ти далі розповідай про "параметри пневматики ", забороненої для вільного продажу , от тільки спочатку поцікався її калібром , а не швидкістю кулі , бо калічить і вбиває не просто швидкість , а енергія яку куля може передати обєкту саме тому хоч 5.45 при 1300-1400 Дж. швидша - скоріше тебе укладе 7.62 на 2100-2250 Дж яка майже на 200 м/с повільніша . І уяви собі що під кулю 7.62 є пневматика , навіть в Україні за ціною карабіна https://ibis.net.ua/zbroia/details/gvintivka-pnevmatichna-optima-*****-bp-pcp-7-62-mm/ от ,правда , тільки з дозволом ((
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10.03.2026 19:00 Відповісти
Тьфу, "твою ж дивізію!!!"... А про що я тобі, пеньку, талдичу? Що на ствол пневматики, сильнішої "Діани-54", потрібен ДОЗВІЛ ПОЛІЦІЇ!!! І "простому" селянину його не отримать!
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10.03.2026 19:04 Відповісти
Ти у своєму житті щось крім тієї сраної діани тримав ? Не потрібно ніякого дозволу на любу пневматичну гвинтівку калібром 4.5 мм незалежно від початкової швидкості кулі . А хто тобі не дає стріляти з 4.5 мм при початковій швидкості > 300 м/с кулею вагою 1 грам , а не 0.68?
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10.03.2026 19:22 Відповісти
Все, "проїхали"... Тепер і тобі можна сказать: "Я тобі "стрижене", а ти мені - "брите"... Не бачу сенсу далі сперечаться - ти не розумієш моїх слів...
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10.03.2026 19:32 Відповісти
То не я "не розумію " , то ти сам не знаєш чого хочеш . Он нижче як написав про статтю , то до чого там придратися - підтримую повністю ! Давай на сьогодні все , завтра долаємося !
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10.03.2026 19:35 Відповісти
Щодо шакалів, то вони в Україну приїхали на танках.
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10.03.2026 16:28 Відповісти
То двоногі , а чотирилапі на сході і півдні жили і нікому не заважали допоки двоногі їх не потривожили
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10.03.2026 17:00 Відповісти
Якби Трамп був президентом, цього б ніколи не сталося.
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10.03.2026 16:34 Відповісти
я б сказав, майже нульова чисельність шакалів за 4 роки майже не змінилася, шакал троохи збільшена лисиця, яких багато тисяч, невже у репортажі натяк на те, що треба перебити кілька шакалячих сімей, вони так сильно навантажують екостстему?
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10.03.2026 16:46 Відповісти
Ти іноді їздиш за місто ? Якщо так , то уважно дивися на поля обабіч дороги , бо коли козуля стрибає , то їй плювати на твоє авто , а тепер вони через дорогу скачуть часто з поля на поле .
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10.03.2026 17:02 Відповісти
Колись їздив по Пущі-Водиці на велосипеді, тішило душу, коли переді мною час від часу вискакували косулі, лисиці, зайці, зараз, мабуть, таке б не сталося, мені здається їх винищили, принаймні на околицях Києва, у нас різні реакції про позитивні відчуття
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10.03.2026 17:19 Відповісти
З "позитивних відчуттів" у мене це коли я повністю зупинив авто, бо побачив як пара косуль біжить до дороги , а цап вискочив на шлях , а потім "атакував" машину , стрибнув на капот , обірвав копитами двірники і розколов скло лобове , а потім відбіг на узбіччя і дивиться ,падло, що іще зробити ((( Я тобі про зростання чисельності , а ти мені про "позитив" . "Позитив" для фермера це коли восени комбайн виїздить на поле , а там кожні п'ятдесят метрів кабани накрутили круги як візерунки на фото про НЛО , ти рік пропрацював , а збирати нема чого (( зараз ось іще фазани додалися, весною по полях як газонокосарки працюють , а восени навіть картоплю на городах жеруть ..... романтика коротше кажучи (((
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10.03.2026 17:35 Відповісти
P.S. Я житель сільський , тому мені за романтикою у пущу їздити потреби немає - лисиці інодіпрямо по двору гуляють , а по вулиці щоночі на відео попадаються , одного разу борсук "заблукав" , навіть відео є , зайці ходять селом , а не стрибають , на батьківському дворищі є невеличкий лісок , то там родина козуль живе , коли приїзджаю туди , то цап із кущів починає озиватися , мовляв , чому приїхав заважати ....
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10.03.2026 17:41 Відповісти
на околицях Києва лисиць повно.
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10.03.2026 17:36 Відповісти
В грудні їхав з дніпровщини на волинь і по дорозі було 4 розчавлені лисиці в різних областях..раніше лише собаки були
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10.03.2026 17:10 Відповісти
знову мисливська мафія лобіює вбивство інших живих істот. Хочеться постріляти - велкам на нуль. Екіпіровані, на джипах, з бухлом - звикли жити, вбиваючи інших. В інших країнах дикі тварини навіть в містах бігають спокійно. В Польші, Британії ті ж лисиці крадуть їжу із смітників, в США куча відео, де дикі тварини заходять в будинки. Я в наших лісах косулі чи лисиці вже років 20 не бачив
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10.03.2026 17:36 Відповісти
"Я в наших лісах косулі чи лисиці вже років 20 не бачив" А скільки років ти у них не був - 30 чи 40 ? (( Мар'їнський парк то не ліс , раптом що (( В "інших країнах" тварини бігають по містах не тому що на них не полюють , а тому що залісненість Європи і України трішки велика різниця . У Європі , здається , у господарському обороті близько 50 % площ , а в Україні в лісостепу більше 80 % тільки рілля ((
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10.03.2026 17:47 Відповісти
В цьому році був, а що ? Раніше були і кабани, і лисиці, і косулі. Останні 20 років - нічого
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10.03.2026 18:05 Відповісти
А що ? А те що я тиждень тому під Потапцями на Канівщині прямо на полі табун козуль десь голів сорок прямо на узбіччі бачив ,а коли через дорогу скачуть - задовбався рахувати.
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10.03.2026 18:29 Відповісти
А до чого тут "мисливська мафія"? Ти навіть ЗАГОЛОВОК статті, не прочитав...Ініціатори обговорення - АГРАРІЇ! Чи ти не знаєш значення слова "аграрій"? Це - селянин, який займається вирощуванням сільськогосподарської продукції...
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10.03.2026 17:51 Відповісти
Знаємо тих "аграріїв" на джипах в камуфляжі.
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10.03.2026 18:04 Відповісти
Я і тебе вже знаю... "Ти йому - "стижене", а він тобі - "брите"!!!...
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10.03.2026 18:17 Відповісти
Залиш свій телефон - я тебе восени на поле у гості покличу - подивишся що там буде ,якщо знову чума свиней не викосить .
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10.03.2026 18:26 Відповісти
В КИЇВІ КІЛЬКІСТЬ ШАКАЛІВ НАЙБІЛША У ЦЕНТРІ,
ЛИСИЦЮ ТА ВОВКА МОЖНА ОКРЕМО ДОЗВОЛИТИ В ЧОМУ ПРОБЛЕМА??
А КАБАНИ ТА КОСУЛЬ ХАЙ РОСТУТЬ,СКІЛЬКИ ТАМ ВОНИ ЗЇДЯТЬ,ЛАТИФУНДИСТИ ПРОСТО ПИ...ть!!!!!
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10.03.2026 18:29 Відповісти
Проблема у тому що на київських шакалів не дають ліцензії , а просто так за лайно довічне отримати дурних немає ((((
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10.03.2026 18:30 Відповісти
як нейметься товстожопим мисливцям, як раніше, сафарі влаштовувати на тих нещасних тварин. Всі здоровані заброньовані, в сейфах арсенал зброї пилом припадає, водка з еивом не п'яться, селфі з трупами нема де робити але на війну хай простолюдини йдуть
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10.03.2026 18:32 Відповісти
коли тебе або твоїх рідних покусає скажена лисиця, або "домашній котик", який сказ отримав від контакту з нею - отоді будеш філософствувати про "товстожопих мисливців" , грінпісівцю ((
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10.03.2026 19:33 Відповісти
в інших країнах дикі тварини в містах гуляють і ніхто сказом не хворіє, але побажав, то чекай...
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10.03.2026 21:13 Відповісти
ти у всіх "інших країнах" жив , знаєш їхню статистику захворювання на сказ і методи регуляції конкретних видів тварин ? (( То ти у нас , мабуть, правнук Дарвіна . А тебе нехай таки покусає , тоді знатимеш що триндіти про мисливців . Пи.Си. Свого часу Британія винищила до останньої особини усе поголів'я ВРХ , та інших копитних , а вся країна сцялася кип'ятком бо м'ясце любили їсти . Причину ніби знайшли , правда , ніхто не розбирався звідки з'явилися перші інфіковані тварини з яких те м'ясо-кісткове борошно виготовили . Давай далі "жгі" про гуляючих тварин , а краще розкажи як Париж виглядає без сміттєвих баків з пацюками на Марсовому полі ((
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10.03.2026 21:30 Відповісти
 
 