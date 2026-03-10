РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6927 посетителей онлайн
Новости
1 879 19

Саудовская Аравия готовит масштабную закупку украинских БПЛА

Украинскими дронами заинтересовались в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия готовится к масштабной закупке украинских систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Страны Персидского залива планируют использовать украинский опыт для защиты от дронов-камикадзе, которыми Россия атакует Украину.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украинские технологии для борьбы с дронами

По данным источника издания, Эр-Рияд ведет переговоры о приобретении дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства. Стоимость контракта может достигать миллионов долларов, хотя окончательный документ еще не подписан.

Кроме Саудовской Аравии, интерес к украинским технологиям проявили и другие страны региона. В частности, представители Катара уже посещали Украину для изучения опыта противодействия беспилотникам.

Читайте также: Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке: Украина готова помочь в противодействии "шахидам"

Альтернатива дорогостоящим ударам

Страны Персидского залива столкнулись с теми же иранскими дронами "Шахед", которые Россия применяет против Украины. До сих пор США и их союзники часто сбивали эти дешевые аппараты с помощью дорогих ракет, что является экономически невыгодным.

"Украинский подход предлагает альтернативные методы: дроны-перехватчики, которые врезаются во вражеский беспилотник, или системы РЭБ, которые глушат сигналы связи дрона и заставляют его терять цель", — говорится в сообщении.

Сейчас США уже перебросили в Персидский залив часть комплексов Merops — перехватчиков, которые прошли успешные испытания в боевых условиях в Украине.

  • Напомним, во вторник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым отправилась в страны Ближнего Востока для переговоров по безопасности и противодействию воздушным угрозам.

Читайте также: Экспорт авто из Азии парализован из-за конфликта на Ближнем Востоке: особенно страдает Китай

Автор: 

Саудовская Аравия (141)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Шейхи дали добро?/бабло/
показать весь комментарий
10.03.2026 22:12 Ответить
+2
добро+бабло= добло.... Новий термін!
показать весь комментарий
10.03.2026 22:13 Ответить
+2
Саудівська Аравія, після США, має найбільші запаси ракет до PATRIOT.
Так що можливий бартер.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шейхи дали добро?/бабло/
показать весь комментарий
10.03.2026 22:12 Ответить
добро+бабло= добло.... Новий термін!
показать весь комментарий
10.03.2026 22:13 Ответить
Бабло перемагає зло!
показать весь комментарий
10.03.2026 22:20 Ответить
Бабло перемагає - далі можна текст пропустити...
показать весь комментарий
10.03.2026 22:47 Ответить
Саудівська Аравія, після США, має найбільші запаси ракет до PATRIOT.
Так що можливий бартер.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:17 Ответить
Саудівська Аравія розгорнула 108 пускових установок Patriot та 4 батареї THAAD для перехоплення іранських ракет у березні 2026 року.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:19 Ответить
Система Patriot була основою повітряної оборони Саудівської Аравії з тих пір, як Королівство придбало свої перші батареї в 1990-х роках після ракетних атак Іраку типу «Скад» під час війни в Перській затоці 1991 року.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:23 Ответить
Критичною вразливістю є глибина запасів. За приблизною вартістю близько 12 мільйонів доларів США за ракету PAC-3 MSE для міжнародних клієнтів, за оцінкою CSIS, кожне успішне перехоплення іранської балістичної ракети, вартість якої оцінюється від 500 тисяч до 2 мільйонів доларів, відповідає коефіцієнту асиметрії витрат від шести до двадцяти чотирьох разів на користь Ірану.
Січневе затвердження в 2026 році продажу на 9 мільярдів доларів 730 додаткових перехоплювачів PAC-3 MSE - приблизно по 12,3 мільйона доларів за ракету - відображає терміновість поповнення запасів, які тривала кампанія Ірану могла б витратити протягом кількох тижнів.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:28 Ответить
Interceptor - PAC-3 MSE
Cost Per Round $12 million
показать весь комментарий
10.03.2026 22:33 Ответить
THAAD interceptor
Cost Per Round $41 million
показать весь комментарий
10.03.2026 22:35 Ответить
Коли ракета PAC-3 MSE вартістю 12 мільйонів доларів знищує дрон Shahed-136 вартістю приблизно $35,000, співвідношення вартості досягає 343:1 - показник, який, якщо тривати тижнями чи місяцями, виснажить навіть значні фінансові ресурси Саудівської Аравії.
Ця динаміка не є теоретичною; фінансовий вплив конфлікту вже можна виміряти на саудівських ринках, і аналіз CSIS, опублікований у грудні 2025 року, попереджав, що держави Перської затоки стикаються з «серйозними проблемами запасу перехоплювачів» у будь-якому тривалому конфлікті з Іраном.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:37 Ответить
За оцінками оборонної промисловості, запаси ППО-ракетоносіїв PAC-3 MSE у Королівстві до замовлення на поповнення у січні 2026 року становили приблизно 1 200 ракет.
При рівні споживання 10-20 перехоплювачів на день - приблизно такої швидкості дотримувалися у перший тиждень конфлікту - існуючий запас вичерпався б протягом 60-120 днів без додаткових поставок.
Додаткові 730 перехоплювачів, схвалені у січні, продовжили б цей період, але виробництво ракет PAC-3 MSE на підприємствах Raytheon в Арізоні обмежене приблизно 620-700 одиницями на рік, що створює вузьке місце, яке не можна одразу вирішити навіть значними витратами.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:40 Ответить
Victor Litarchuk Саудівська Аравія, після США, має найбільші запаси ракет до PATRIOT.
Так що можливий бартер.

Смієтеся? Хто ж зараз віддасть ракети ППО? Максимум заплатять непогано і поплескають по плечу - молодець, Володя. Може орден який дадуть.
показать весь комментарий
10.03.2026 23:01 Ответить
Буде повторення історії ковіду та масок?
показать весь комментарий
10.03.2026 22:17 Ответить
Ще є гарна новина-у Японії змінили закон і тепер продаватимуть зброю країнам у яких є воєнні конфлікти...
показать весь комментарий
10.03.2026 22:26 Ответить
нам ядерка нужна. А у Японии её нет(...
показать весь комментарий
10.03.2026 22:54 Ответить
можно расширять и модернизировать техно лаборатории. Украине нужен свой MIT создавать и эти компании производители должны сразу обучать студентов и работать в компаниях. Как в США надо делать все.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:32 Ответить
В Норвегии есть/была компания которая продавала игрушечные размером в палец дроны армии США по $250 000. Поставили камеру получше и батарейку помощнее и готово.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:52 Ответить
 
 