Саудовская Аравия готовит масштабную закупку украинских БПЛА
Саудовская Аравия готовится к масштабной закупке украинских систем противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Страны Персидского залива планируют использовать украинский опыт для защиты от дронов-камикадзе, которыми Россия атакует Украину.
Украинские технологии для борьбы с дронами
По данным источника издания, Эр-Рияд ведет переговоры о приобретении дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства. Стоимость контракта может достигать миллионов долларов, хотя окончательный документ еще не подписан.
Кроме Саудовской Аравии, интерес к украинским технологиям проявили и другие страны региона. В частности, представители Катара уже посещали Украину для изучения опыта противодействия беспилотникам.
Альтернатива дорогостоящим ударам
Страны Персидского залива столкнулись с теми же иранскими дронами "Шахед", которые Россия применяет против Украины. До сих пор США и их союзники часто сбивали эти дешевые аппараты с помощью дорогих ракет, что является экономически невыгодным.
"Украинский подход предлагает альтернативные методы: дроны-перехватчики, которые врезаются во вражеский беспилотник, или системы РЭБ, которые глушат сигналы связи дрона и заставляют его терять цель", — говорится в сообщении.
Сейчас США уже перебросили в Персидский залив часть комплексов Merops — перехватчиков, которые прошли успешные испытания в боевых условиях в Украине.
- Напомним, во вторник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым отправилась в страны Ближнего Востока для переговоров по безопасности и противодействию воздушным угрозам.
Січневе затвердження в 2026 році продажу на 9 мільярдів доларів 730 додаткових перехоплювачів PAC-3 MSE - приблизно по 12,3 мільйона доларів за ракету - відображає терміновість поповнення запасів, які тривала кампанія Ірану могла б витратити протягом кількох тижнів.
Cost Per Round $12 million
Cost Per Round $41 million
Ця динаміка не є теоретичною; фінансовий вплив конфлікту вже можна виміряти на саудівських ринках, і аналіз CSIS, опублікований у грудні 2025 року, попереджав, що держави Перської затоки стикаються з «серйозними проблемами запасу перехоплювачів» у будь-якому тривалому конфлікті з Іраном.
При рівні споживання 10-20 перехоплювачів на день - приблизно такої швидкості дотримувалися у перший тиждень конфлікту - існуючий запас вичерпався б протягом 60-120 днів без додаткових поставок.
Додаткові 730 перехоплювачів, схвалені у січні, продовжили б цей період, але виробництво ракет PAC-3 MSE на підприємствах Raytheon в Арізоні обмежене приблизно 620-700 одиницями на рік, що створює вузьке місце, яке не можна одразу вирішити навіть значними витратами.
Так що можливий бартер.
Смієтеся? Хто ж зараз віддасть ракети ППО? Максимум заплатять непогано і поплескають по плечу - молодець, Володя. Може орден який дадуть.