Саудовская Аравия готовит масштабную закупку украинских БПЛА

Саудовская Аравия готовится к масштабной закупке украинских систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Страны Персидского залива планируют использовать украинский опыт для защиты от дронов-камикадзе, которыми Россия атакует Украину.

Украинские технологии для борьбы с дронами

По данным источника издания, Эр-Рияд ведет переговоры о приобретении дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства. Стоимость контракта может достигать миллионов долларов, хотя окончательный документ еще не подписан.

Кроме Саудовской Аравии, интерес к украинским технологиям проявили и другие страны региона. В частности, представители Катара уже посещали Украину для изучения опыта противодействия беспилотникам.

Альтернатива дорогостоящим ударам

Страны Персидского залива столкнулись с теми же иранскими дронами "Шахед", которые Россия применяет против Украины. До сих пор США и их союзники часто сбивали эти дешевые аппараты с помощью дорогих ракет, что является экономически невыгодным.

"Украинский подход предлагает альтернативные методы: дроны-перехватчики, которые врезаются во вражеский беспилотник, или системы РЭБ, которые глушат сигналы связи дрона и заставляют его терять цель", — говорится в сообщении.

Сейчас США уже перебросили в Персидский залив часть комплексов Merops — перехватчиков, которые прошли успешные испытания в боевых условиях в Украине.

Напомним, во вторник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым отправилась в страны Ближнего Востока для переговоров по безопасности и противодействию воздушным угрозам.

