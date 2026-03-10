Саудівська Аравія готує масштабну закупівлю українських БпЛА

Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі українських систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal. Країни Перської затоки планують використати український досвід для захисту від дронів-камікадзе, якими Росія атакує Україну.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Українські технології для боротьби з дронами

За даними джерела видання, Ер-Ріяд веде переговори щодо придбання дронів-перехоплювачів та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) українського виробництва. Вартість контракту може сягати мільйонів доларів, хоча фінальний документ ще не підписано.

Окрім Саудівської Аравії, інтерес до українських технологій проявили й інші країни регіону. Зокрема, представники Катару вже відвідували Україну для вивчення досвіду протидії безпілотникам.

Читайте також: Зеленський і Спадкоємний принц Саудівської Аравії обговорили ситуацію на Близькому Сході: Україна готова допомогти в протидії "шахедам"

Альтернатива дорогим ударам

Країни Перської затоки зіткнулися з тими самими іранськими дронами "Шахед", які Росія застосовує проти України. Досі США та їхні союзники часто збивали ці дешеві апарати за допомогою дорогих ракет, що є економічно невигідним.

"Український підхід пропонує альтернативні методи: дрони-перехоплювачі, які врізаються у ворожий безпілотник, або системи РЕБ, що глушать сигнали зв'язку дрона і змушують його втрачати ціль", — йдеться у повідомленні.

Наразі США вже перекинули до Перської затоки частину комплексів Merops — перехоплювачів, які пройшли успішні випробування в бойових умовах в Україні.

Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим вирушила до країн Близького Сходу для переговорів щодо безпеки та протидії повітряним загрозам.

Читайте також: Експорт авто з Азії паралізовано через конфлікт на Близькому Сході: особливо страждає Китай