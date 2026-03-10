Саудівська Аравія готує масштабну закупівлю українських БпЛА
Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі українських систем протиповітряної оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal. Країни Перської затоки планують використати український досвід для захисту від дронів-камікадзе, якими Росія атакує Україну.
Українські технології для боротьби з дронами
За даними джерела видання, Ер-Ріяд веде переговори щодо придбання дронів-перехоплювачів та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) українського виробництва. Вартість контракту може сягати мільйонів доларів, хоча фінальний документ ще не підписано.
Окрім Саудівської Аравії, інтерес до українських технологій проявили й інші країни регіону. Зокрема, представники Катару вже відвідували Україну для вивчення досвіду протидії безпілотникам.
Альтернатива дорогим ударам
Країни Перської затоки зіткнулися з тими самими іранськими дронами "Шахед", які Росія застосовує проти України. Досі США та їхні союзники часто збивали ці дешеві апарати за допомогою дорогих ракет, що є економічно невигідним.
"Український підхід пропонує альтернативні методи: дрони-перехоплювачі, які врізаються у ворожий безпілотник, або системи РЕБ, що глушать сигнали зв'язку дрона і змушують його втрачати ціль", — йдеться у повідомленні.
Наразі США вже перекинули до Перської затоки частину комплексів Merops — перехоплювачів, які пройшли успішні випробування в бойових умовах в Україні.
- Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим вирушила до країн Близького Сходу для переговорів щодо безпеки та протидії повітряним загрозам.
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Основні напрямки поставок з Великобританії:
Бронетехніка: Тисячі британських танків, включаючи легкі «Валентайн», піхотні «Черчилль» та «Матильда», які активно використовувалися в боях.Авіація: Літаки-винищувачі, зокрема «Харрікейн» та «Спітфайр», складали значну частину авіаційної допомоги.Транспорт та матеріали: Вантажівки, джипи, авіадвигуни, обладнання, кольорові метали та порох, що дозволяло радянській промисловості працювати ефективніше.Логістика: Доставка здійснювалася переважно через арктичні конвої, що було пов'язано з високим ризиком.
Загалом ленд-ліз (США та Великобританія) дозволив СРСР отримати понад 14 000 літаків, 7 000 танків та велику кількість іншої техніки. Ці поставки, попри менший обсяг порівняно з американськими, відіграли важливу роль на початковому та найбільш критичному етапі війни.
Загалом, Вашу критику я вважаю конструктивною і визнаю, що я був неправий.
В октябре 1941 года командование ВВС СФ вверило майору Сафонову вновь сформированный https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=78-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 78-й истребительный авиаполк, оснащённый британскими самолётами https://ru.wikipedia.org/wiki/Hawker_Hurricane Hawker Hurricanehttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]. 15 января 1942 года Б. Ф. Сафонов был награждён третьим орденом Красного Знамени, а в начале марта 1942 года четырём лётчикам-североморцам (и среди них Б. Ф. Сафонову) за сотрудничество в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%C2%BB операции «Бенедикт» по оснащению советских ВВС британской авиатехникойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6], глава британской миссии генерал-лейтенант https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C Макфарлан вручил высший авиационный орден https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании - Крест «За выдающиеся лётные заслуги».
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 30 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1942 года подполковник Б. Ф. Сафонов, будучи уже командиром https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 2-го гвардейского смешанного Краснознамённого авиаполка ВВС СФ, вылетел во главе звена истребителей на прикрытие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B8 каравана судов https://ru.wikipedia.org/wiki/PQ-16 PQ-16, идущих к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA Мурманску. Во время боя с превосходящими силами противника звено распалось, и Борис Сафонов остался в одиночестве. Он передал по радио, что сбил три бомбардировщика https://ru.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_88 Ю-88, после чего связь с ним оборвалась. Последними его словами были: «Мотор подбит, иду на вынужденную». Точная причина гибели Сафонова неизвестна. По одной из версий (позже объявленной официальной), его «https://ru.wikipedia.org/wiki/Curtiss_P-40 Киттихаук» потерпел катастрофу из-за неполадок в моторе. Также возможно, что самолёт Сафонова был сбит оборонительным огнём бомбардировщиков, о чём была сделана запись в оперативной сводке 2-го ГКАП за 30 мая. Моряки с одного из кораблей видели, как одиночный «Киттихаук» перешёл в крутое пике, врезался в воду и быстро затонул.
У часи "перестройки", якось їхав з одним дідком, у поїзді. Так він, бачачи на мені форму ВПС, розговорився і розказав, що у війну служив авіамеханіком, на "СевМорФлоте". Обслуговував саме "КіттіХауки". Хвалив мотори. Казав - "Нам запрещали в них лезть. Но они вырабатывали по два-три ресурса, прежде, чем мы их снимали, для отправки на ремонт, в Англию. Там даже на кожухе табличка была, алюминиевая, с надписью. на хорошем русском языке: "Механик! Не лезь в двигатель! Не мешай ему работать!"
Так що можливий бартер.
Січневе затвердження в 2026 році продажу на 9 мільярдів доларів 730 додаткових перехоплювачів PAC-3 MSE - приблизно по 12,3 мільйона доларів за ракету - відображає терміновість поповнення запасів, які тривала кампанія Ірану могла б витратити протягом кількох тижнів.
Cost Per Round $12 million
Cost Per Round $41 million
Ця динаміка не є теоретичною; фінансовий вплив конфлікту вже можна виміряти на саудівських ринках, і аналіз CSIS, опублікований у грудні 2025 року, попереджав, що держави Перської затоки стикаються з «серйозними проблемами запасу перехоплювачів» у будь-якому тривалому конфлікті з Іраном.
При рівні споживання 10-20 перехоплювачів на день - приблизно такої швидкості дотримувалися у перший тиждень конфлікту - існуючий запас вичерпався б протягом 60-120 днів без додаткових поставок.
Додаткові 730 перехоплювачів, схвалені у січні, продовжили б цей період, але виробництво ракет PAC-3 MSE на підприємствах Raytheon в Арізоні обмежене приблизно 620-700 одиницями на рік, що створює вузьке місце, яке не можна одразу вирішити навіть значними витратами.
Так що можливий бартер.
Смієтеся? Хто ж зараз віддасть ракети ППО? Максимум заплатять непогано і поплескають по плечу - молодець, Володя. Може орден який дадуть.