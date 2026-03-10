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Саудівська Аравія готує масштабну закупівлю українських БпЛА

Ураїнськими дронами зацікавилися у Саудівській Аравії

Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі українських систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal. Країни Перської затоки планують використати український досвід для захисту від дронів-камікадзе, якими Росія атакує Україну.

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Українські технології для боротьби з дронами

За даними джерела видання, Ер-Ріяд веде переговори щодо придбання дронів-перехоплювачів та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) українського виробництва. Вартість контракту може сягати мільйонів доларів, хоча фінальний документ ще не підписано.

Окрім Саудівської Аравії, інтерес до українських технологій проявили й інші країни регіону. Зокрема, представники Катару вже відвідували Україну для вивчення досвіду протидії безпілотникам.

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Альтернатива дорогим ударам

Країни Перської затоки зіткнулися з тими самими іранськими дронами "Шахед", які Росія застосовує проти України. Досі США та їхні союзники часто збивали ці дешеві апарати за допомогою дорогих ракет, що є економічно невигідним.

"Український підхід пропонує альтернативні методи: дрони-перехоплювачі, які врізаються у ворожий безпілотник, або системи РЕБ, що глушать сигнали зв'язку дрона і змушують його втрачати ціль", — йдеться у повідомленні.

Наразі США вже перекинули до Перської затоки частину комплексів Merops — перехоплювачів, які пройшли успішні випробування в бойових умовах в Україні.

  • Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим вирушила до країн Близького Сходу для переговорів щодо безпеки та протидії повітряним загрозам.

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Саудівська Аравія (620)
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Топ коментарі
+7
Шейхи дали добро?/бабло/
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10.03.2026 22:12 Відповісти
+7
Буде повторення історії ковіду та масок?
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10.03.2026 22:17 Відповісти
+7
Зелений підар любим способом намагається знизити бойові можливості ЗСУ, стійкість та здатність держави до опору.
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11.03.2026 05:33 Відповісти
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Шейхи дали добро?/бабло/
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10.03.2026 22:12 Відповісти
добро+бабло= добло.... Новий термін!
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10.03.2026 22:13 Відповісти
Бабло перемагає зло!
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10.03.2026 22:20 Відповісти
Бабло перемагає - далі можна текст пропустити...
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10.03.2026 22:47 Відповісти
А потім «нейтральні» араби , які допомогають кацапам обходити санкції продадуть дрони до рашки! І через декілька місяців вони полетятьпо Україні!
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11.03.2026 04:05 Відповісти
Ну от і все... У шейхів грошей - "шо у дурного - махорки...". Виробництво дронів-перехоплювачів - це не виробництво танків чи літаків - будівництва великих заводів, не потребує... Головне - закупівля комплектуючих, та їх зборка... Для першого потрібні гроші, для другого - вмілі руки, і голови... Гроші є у шейхів, руки та голови - у нас...Великобританія, під німецькими бомбами, воюючи, умудрялася поставлять танки і літаки, до СРСР...
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11.03.2026 06:39 Відповісти
Ну, літаки до СРСР поставляли США, які ні під чиїми бломбами не були. А танками проти бомб не дуже повоюєш...
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11.03.2026 07:38 Відповісти
"Алльо, гараж!"
Основні напрямки поставок з Великобританії:

Бронетехніка: Тисячі британських танків, включаючи легкі «Валентайн», піхотні «Черчилль» та «Матильда», які активно використовувалися в боях.Авіація: Літаки-винищувачі, зокрема «Харрікейн» та «Спітфайр», складали значну частину авіаційної допомоги.Транспорт та матеріали: Вантажівки, джипи, авіадвигуни, обладнання, кольорові метали та порох, що дозволяло радянській промисловості працювати ефективніше.Логістика: Доставка здійснювалася переважно через арктичні конвої, що було пов'язано з високим ризиком.
Загалом ленд-ліз (США та Великобританія) дозволив СРСР отримати понад 14 000 літаків, 7 000 танків та велику кількість іншої техніки. Ці поставки, попри менший обсяг порівняно з американськими, відіграли важливу роль на початковому та найбільш критичному етапі війни.
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11.03.2026 07:55 Відповісти
Ну, я статистику не дивився, читав спогади винищувачів, які літали на аерокобрі і спогади бомберів, які на боїнгах воювали. Жодного спогаду совєтських літунів на спітфайері мені не траплялось. Може, наприклад, якісь підрозділи дачу Сраліна охороняли, про таке спогади не дуже напишеш.

Загалом, Вашу критику я вважаю конструктивною і визнаю, що я був неправий.
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11.03.2026 09:38 Відповісти
Визнання приймаю... Ти, просто, не повністю обізнаний... В основному, британські літаки використовувалися на Ленінградському та Карельському фронті . Здебільшого, авіацією ВМС... Тобі таке прізвище - Сафонов, знайоме?

В октябре 1941 года командование ВВС СФ вверило майору Сафонову вновь сформированный https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=78-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 78-й истребительный авиаполк, оснащённый британскими самолётами https://ru.wikipedia.org/wiki/Hawker_Hurricane Hawker Hurricanehttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]. 15 января 1942 года Б. Ф. Сафонов был награждён третьим орденом Красного Знамени, а в начале марта 1942 года четырём лётчикам-североморцам (и среди них Б. Ф. Сафонову) за сотрудничество в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%C2%BB операции «Бенедикт» по оснащению советских ВВС британской авиатехникойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6], глава британской миссии генерал-лейтенант https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C Макфарлан вручил высший авиационный орден https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании - Крест «За выдающиеся лётные заслуги».

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 30 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1942 года подполковник Б. Ф. Сафонов, будучи уже командиром https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 2-го гвардейского смешанного Краснознамённого авиаполка ВВС СФ, вылетел во главе звена истребителей на прикрытие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B8 каравана судов https://ru.wikipedia.org/wiki/PQ-16 PQ-16, идущих к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA Мурманску. Во время боя с превосходящими силами противника звено распалось, и Борис Сафонов остался в одиночестве. Он передал по радио, что сбил три бомбардировщика https://ru.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_88 Ю-88, после чего связь с ним оборвалась. Последними его словами были: «Мотор подбит, иду на вынужденную». Точная причина гибели Сафонова неизвестна. По одной из версий (позже объявленной официальной), его «https://ru.wikipedia.org/wiki/Curtiss_P-40 Киттихаук» потерпел катастрофу из-за неполадок в моторе. Также возможно, что самолёт Сафонова был сбит оборонительным огнём бомбардировщиков, о чём была сделана запись в оперативной сводке 2-го ГКАП за 30 мая. Моряки с одного из кораблей видели, как одиночный «Киттихаук» перешёл в крутое пике, врезался в воду и быстро затонул.

У часи "перестройки", якось їхав з одним дідком, у поїзді. Так він, бачачи на мені форму ВПС, розговорився і розказав, що у війну служив авіамеханіком, на "СевМорФлоте". Обслуговував саме "КіттіХауки". Хвалив мотори. Казав - "Нам запрещали в них лезть. Но они вырабатывали по два-три ресурса, прежде, чем мы их снимали, для отправки на ремонт, в Англию. Там даже на кожухе табличка была, алюминиевая, с надписью. на хорошем русском языке: "Механик! Не лезь в двигатель! Не мешай ему работать!"
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11.03.2026 09:51 Відповісти
Саудівська Аравія, після США, має найбільші запаси ракет до PATRIOT.
Так що можливий бартер.
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10.03.2026 22:17 Відповісти
Саудівська Аравія розгорнула 108 пускових установок Patriot та 4 батареї THAAD для перехоплення іранських ракет у березні 2026 року.
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10.03.2026 22:19 Відповісти
Система Patriot була основою повітряної оборони Саудівської Аравії з тих пір, як Королівство придбало свої перші батареї в 1990-х роках після ракетних атак Іраку типу «Скад» під час війни в Перській затоці 1991 року.
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10.03.2026 22:23 Відповісти
Критичною вразливістю є глибина запасів. За приблизною вартістю близько 12 мільйонів доларів США за ракету PAC-3 MSE для міжнародних клієнтів, за оцінкою CSIS, кожне успішне перехоплення іранської балістичної ракети, вартість якої оцінюється від 500 тисяч до 2 мільйонів доларів, відповідає коефіцієнту асиметрії витрат від шести до двадцяти чотирьох разів на користь Ірану.
Січневе затвердження в 2026 році продажу на 9 мільярдів доларів 730 додаткових перехоплювачів PAC-3 MSE - приблизно по 12,3 мільйона доларів за ракету - відображає терміновість поповнення запасів, які тривала кампанія Ірану могла б витратити протягом кількох тижнів.
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10.03.2026 22:28 Відповісти
Interceptor - PAC-3 MSE
Cost Per Round $12 million
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10.03.2026 22:33 Відповісти
THAAD interceptor
Cost Per Round $41 million
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10.03.2026 22:35 Відповісти
Коли ракета PAC-3 MSE вартістю 12 мільйонів доларів знищує дрон Shahed-136 вартістю приблизно $35,000, співвідношення вартості досягає 343:1 - показник, який, якщо тривати тижнями чи місяцями, виснажить навіть значні фінансові ресурси Саудівської Аравії.
Ця динаміка не є теоретичною; фінансовий вплив конфлікту вже можна виміряти на саудівських ринках, і аналіз CSIS, опублікований у грудні 2025 року, попереджав, що держави Перської затоки стикаються з «серйозними проблемами запасу перехоплювачів» у будь-якому тривалому конфлікті з Іраном.
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10.03.2026 22:37 Відповісти
За оцінками оборонної промисловості, запаси ППО-ракетоносіїв PAC-3 MSE у Королівстві до замовлення на поповнення у січні 2026 року становили приблизно 1 200 ракет.
При рівні споживання 10-20 перехоплювачів на день - приблизно такої швидкості дотримувалися у перший тиждень конфлікту - існуючий запас вичерпався б протягом 60-120 днів без додаткових поставок.
Додаткові 730 перехоплювачів, схвалені у січні, продовжили б цей період, але виробництво ракет PAC-3 MSE на підприємствах Raytheon в Арізоні обмежене приблизно 620-700 одиницями на рік, що створює вузьке місце, яке не можна одразу вирішити навіть значними витратами.
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10.03.2026 22:40 Відповісти
Victor Litarchuk Саудівська Аравія, після США, має найбільші запаси ракет до PATRIOT.
Так що можливий бартер.

Смієтеся? Хто ж зараз віддасть ракети ППО? Максимум заплатять непогано і поплескають по плечу - молодець, Володя. Може орден який дадуть.
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10.03.2026 23:01 Відповісти
За одну ракету всі дрони? Ціни які?
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11.03.2026 00:00 Відповісти
Буде повторення історії ковіду та масок?
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10.03.2026 22:17 Відповісти
Ще є гарна новина-у Японії змінили закон і тепер продаватимуть зброю країнам у яких є воєнні конфлікти...
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10.03.2026 22:26 Відповісти
нам ядерка нужна. А у Японии её нет(...
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10.03.2026 22:54 Відповісти
Навіщо вам ядерка? Вона ж у вас є.....
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11.03.2026 00:35 Відповісти
Ядерку ніхто не продасть. Таких зрададників, як Кравчук і Кучма в інших країнах до влади не допускають.
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11.03.2026 07:42 Відповісти
можно расширять и модернизировать техно лаборатории. Украине нужен свой MIT создавать и эти компании производители должны сразу обучать студентов и работать в компаниях. Как в США надо делать все.
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10.03.2026 22:32 Відповісти
В Норвегии есть/была компания которая продавала игрушечные размером в палец дроны армии США по $250 000. Поставили камеру получше и батарейку помощнее и готово.
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10.03.2026 22:52 Відповісти
А БЧ, з двигуном, ти, теж, "помощнее", не забув поставить? І якої ж величини буде твій "палець"? Ті, "размером с палец", використовуються для РОЗВІДКИ, всередині приміщення... Вони, хоч і маневрені, але повільні, та мають малий радіус польоту. А для збиття шахєда потрібні швидкісні, з радіусом польоту в кілька кілометрів, та щоб несли не менше півкілограма вибухівки! Тому твій "палець" повинен стать товщиною, як член у слона, і довжиною сантиметрів з тридцять...
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11.03.2026 06:50 Відповісти
І до чого тут це?
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11.03.2026 19:43 Відповісти
Я тобі перерахував те, що потрібно, щоб перетворить "кишеньковий" розвідувальний дрон, на ударну бойову одиницю...
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14.03.2026 16:37 Відповісти
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10.03.2026 23:59 Відповісти
хоч би оголосили, на яких умовах! у нас що, надлишок бпла?
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11.03.2026 00:40 Відповісти
Зелений підар любим способом намагається знизити бойові можливості ЗСУ, стійкість та здатність держави до опору.
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11.03.2026 05:33 Відповісти
Ти там від дзеркала відійди бо він ненавчаємий .Якби тебе ще б в аренду здати , то було б і ще ширше і глибше і виробництво розширилось і мені більше було і ще одним зеленим провокатором в Україні не смерділо б. А поки що маємо кацапський ланцет з ші на Хрещатику і спробу забарижити свої дрони ,щоб якимось ,вам, більше було.
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18.03.2026 06:08 Відповісти
 
 