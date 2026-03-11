В США впервые за 50 лет построят новый нефтеперерабатывающий завод, - Трамп
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что в стране впервые за 50 лет будет построен новый крупный нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
Впервые за 50 лет
По словам Трампа, США возвращаются к настоящему энергетическому доминированию.
"Сегодня я с гордостью объявляю, что компания America First Refining открывает первый новый нефтеперерабатывающий завод в США за 50 лет в Браунсвилле, штат Техас", - говорится в публикации.
По словам президента, историческая сделка достигает 300 млрд долларов и является огромной победой "для американских рабочих, энергетиков" и жителей Техаса.
Укрепление национальной безопасности США
Трамп отметил, что инвестиции в проект сделали партнеры США и в Индии, а также крупнейшая частная индийская энергетическая компания Reliance, за что выразил им благодарность.
"Новый нефтеперерабатывающий завод в порту Браунсвилла будет обеспечивать топливом рынки США, укрепит нашу национальную безопасность, увеличит производство энергии в Америке, принесет миллиарды долларов экономического эффекта и станет самым чистым НПЗ в мире", - подчеркнул глава Белого дома.
Также он добавил, что новый НПЗ обеспечит рост мирового экспорта и создаст тысячи рабочих мест и экономический рост в регионе.
Резюмируя, Трамп сказал, что многомиллиардные сделки возвращаются в страну благодаря его программе "Америка прежде всего", а также упрощению процедур получения разрешений и снижению налогов.
- Ранее мы сообщали о снижении цены природного газа в Европе после заявлений Трампа о вероятном скором завершении войны с Ираном.
Військові виробниццтва будуються.
А знаєш правда, може ж бути колись в далекому-далекому майбутньому якась війна десь. Краще нічого не будувати, нічого не робити, бо все може виявитися марно. Краще сидіти і чекати, ну може хтось кине кістку, щоб зголоду не здохнули...
Як би на Цензорі вихідний від цього бовдура надали?
США до Трампа та інші західні країни прискорили плани глобального зеленого переходу від викопного пального.
Деякі нафтопереробні заводи США були закриті або переобладнані для виробництва біопалива.
У бізнесі, де період окупності інвестицій перевищує десятиліття, малоймовірно, що інвестиції будуть витрачені на бізнес, попит на який зменшується.
В Європі електромобілі стають все більш популярними, і значна частка нових реєстрацій автомобілів припадає на електромобілі.
У Німеччині сподіваються, що технологія ядерного синтезу забезпечить чисту та надійну енергію у великому обсязі.
Інвестиції в термоядерні технології - розумна довгострокова стратегічна ставка - це дозволяє Німеччині залишатися в авангарді глобальної технологічної гонки і - поряд з відновлюваними джерелами енергії - має вирішальне значення для забезпечення енергетичного суверенітету після відмови від викопного палива.
Синтез - процес, зворотний тому, що відбувається на ******** атомних електростанціях: поділ ядер, за якого великі атоми розщеплюються в ланцюговій реакції з вивільненням енергії. На відміну від поділу ядер, ядерний синтез не залишає радіоактивних відходів, що обіцяє забезпечити екологічність енергії без забруднення навколишнього середовища і виробництво її у великому обсязі.
"перші термоядерні електростанції будуть підключені до мережі "приблизно через два десятиліття", але тільки якщо необхідних зусиль докласти вже зараз."