В США впервые за 50 лет построят новый нефтеперерабатывающий завод, - Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что в стране впервые за 50 лет будет построен новый крупный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Впервые за 50 лет

По словам Трампа, США возвращаются к настоящему энергетическому доминированию.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что компания America First Refining открывает первый новый нефтеперерабатывающий завод в США за 50 лет в Браунсвилле, штат Техас", - говорится в публикации.

По словам президента, историческая сделка достигает 300 млрд долларов и является огромной победой "для американских рабочих, энергетиков" и жителей Техаса.

Читайте также: Трамп угрожает Ирану "беспрецедентными" последствиями из-за возможного минирования Ормузского пролива

Укрепление национальной безопасности США

Трамп отметил, что инвестиции в проект сделали партнеры США и в Индии, а также крупнейшая частная индийская энергетическая компания Reliance, за что выразил им благодарность.

"Новый нефтеперерабатывающий завод в порту Браунсвилла будет обеспечивать топливом рынки США, укрепит нашу национальную безопасность, увеличит производство энергии в Америке, принесет миллиарды долларов экономического эффекта и станет самым чистым НПЗ в мире", - подчеркнул глава Белого дома.

Также он добавил, что новый НПЗ обеспечит рост мирового экспорта и создаст тысячи рабочих мест и экономический рост в регионе.

Резюмируя, Трамп сказал, что многомиллиардные сделки возвращаются в страну благодаря его программе "Америка прежде всего", а также упрощению процедур получения разрешений и снижению налогов.

Ранее мы сообщали о снижении цены природного газа в Европе после заявлений Трампа о вероятном скором завершении войны с Ираном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефть резко подешевела после заявления Трампа о том, что война на Ближнем Востоке "почти завершена"