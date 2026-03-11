РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9034 посетителя онлайн
Новости Цена на нефть Заявления Трампа
1 704 22

В США впервые за 50 лет построят новый нефтеперерабатывающий завод, - Трамп

Трамп решил построить завод по переработке нефти в США

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что в стране впервые за 50 лет будет построен новый крупный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Впервые за 50 лет

По словам Трампа, США возвращаются к настоящему энергетическому доминированию.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что компания America First Refining открывает первый новый нефтеперерабатывающий завод в США за 50 лет в Браунсвилле, штат Техас", - говорится в публикации.

По словам президента, историческая сделка достигает 300 млрд долларов и является огромной победой "для американских рабочих, энергетиков" и жителей Техаса.

Читайте также: Трамп угрожает Ирану "беспрецедентными" последствиями из-за возможного минирования Ормузского пролива

Укрепление национальной безопасности США

Трамп отметил, что инвестиции в проект сделали партнеры США и в Индии, а также крупнейшая частная индийская энергетическая компания Reliance, за что выразил им благодарность.

"Новый нефтеперерабатывающий завод в порту Браунсвилла будет обеспечивать топливом рынки США, укрепит нашу национальную безопасность, увеличит производство энергии в Америке, принесет миллиарды долларов экономического эффекта и станет самым чистым НПЗ в мире", - подчеркнул глава Белого дома.

Также он добавил, что новый НПЗ обеспечит рост мирового экспорта и создаст тысячи рабочих мест и экономический рост в регионе.

Резюмируя, Трамп сказал, что многомиллиардные сделки возвращаются в страну благодаря его программе "Америка прежде всего", а также упрощению процедур получения разрешений и снижению налогов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефть резко подешевела после заявления Трампа о том, что война на Ближнем Востоке "почти завершена"

Автор: 

нефть (458) США (7245) Трамп Дональд (4762)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
він буде чудовий?
показать весь комментарий
11.03.2026 00:34 Ответить
+4
і він буде найкращим у cвіті, такого заводу ще ніхто ніколи не мав і мати не буде
показать весь комментарий
11.03.2026 00:48 Ответить
+2
Ну просто ПісДіл найвищої проби
показать весь комментарий
11.03.2026 00:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
він буде чудовий?
показать весь комментарий
11.03.2026 00:34 Ответить
Ну просто ПісДіл найвищої проби
показать весь комментарий
11.03.2026 00:35 Ответить
Можна було б насміхатися, якби в нас щось будувалося.
показать весь комментарий
11.03.2026 01:04 Ответить
НПЗ у нас у найближчі років двадцять будувати не будуть, навіть якщо завтра активні бойові дії закінчаться.
Військові виробниццтва будуються.
показать весь комментарий
11.03.2026 01:09 Ответить
заводік часом не сімейству трумпа належить?
показать весь комментарий
11.03.2026 00:44 Ответить
Гігантоманія у випадку війни виявиться мінусом. Доказано російсько-українською війною.
показать весь комментарий
11.03.2026 00:48 Ответить
Якої війни?

А знаєш правда, може ж бути колись в далекому-далекому майбутньому якась війна десь. Краще нічого не будувати, нічого не робити, бо все може виявитися марно. Краще сидіти і чекати, ну може хтось кине кістку, щоб зголоду не здохнули...
показать весь комментарий
11.03.2026 01:06 Ответить
а знаєш, може статися, прийде цапик і забере останню кістку. Ти що заперечуєш, що расія напала на Україну?
показать весь комментарий
11.03.2026 01:11 Ответить
і він буде найкращим у cвіті, такого заводу ще ніхто ніколи не мав і мати не буде
показать весь комментарий
11.03.2026 00:48 Ответить
і не будував - і не побудує. Пірамида Хеопса ***********
показать весь комментарий
11.03.2026 01:12 Ответить
Трєвожна как-то... Чи-то відкрив ... Чи-то паситроіт... Нєпанятна...
Як би на Цензорі вихідний від цього бовдура надали?
показать весь комментарий
11.03.2026 01:58 Ответить
Основні оператори нафтопереробних заводів у США здебільшого обрали модернізацію існуючих потужностей замість будівництва нових заводів через прогнозоване зниження попиту на пальне в найближчі роки та тривалий регуляторний процес, необхідний для таких проєктів.

США до Трампа та інші західні країни прискорили плани глобального зеленого переходу від викопного пального.
Деякі нафтопереробні заводи США були закриті або переобладнані для виробництва біопалива.
У бізнесі, де період окупності інвестицій перевищує десятиліття, малоймовірно, що інвестиції будуть витрачені на бізнес, попит на який зменшується.
показать весь комментарий
11.03.2026 02:59 Ответить
У Європі та Китаї очевидна тенденція купівлі більшої кількості електромобілів, ніж автомобілів на бензині.
В Європі електромобілі стають все більш популярними, і значна частка нових реєстрацій автомобілів припадає на електромобілі.
показать весь комментарий
11.03.2026 03:02 Ответить
У 2025 році понад 25% нових автомобілів, проданих у світі, були електричними.
показать весь комментарий
11.03.2026 03:05 Ответить
За даними Федерального статистичного управління (Destatis), у 2025 році відновлювані джерела енергії забезпечували 58,6% внутрішнього виробництва електроенергії в Німеччині, що трохи менше ніж 59,5% у 2024 році, оскільки збільшилось використання природного газу.
показать весь комментарий
11.03.2026 04:40 Ответить
Німеччина витрачає мільярди на термоядерний синтез.
У Німеччині сподіваються, що технологія ядерного синтезу забезпечить чисту та надійну енергію у великому обсязі.
Інвестиції в термоядерні технології - розумна довгострокова стратегічна ставка - це дозволяє Німеччині залишатися в авангарді глобальної технологічної гонки і - поряд з відновлюваними джерелами енергії - має вирішальне значення для забезпечення енергетичного суверенітету після відмови від викопного палива.
Синтез - процес, зворотний тому, що відбувається на ******** атомних електростанціях: поділ ядер, за якого великі атоми розщеплюються в ланцюговій реакції з вивільненням енергії. На відміну від поділу ядер, ядерний синтез не залишає радіоактивних відходів, що обіцяє забезпечити екологічність енергії без забруднення навколишнього середовища і виробництво її у великому обсязі.
показать весь комментарий
11.03.2026 04:47 Ответить
DW
"перші термоядерні електростанції будуть підключені до мережі "приблизно через два десятиліття", але тільки якщо необхідних зусиль докласти вже зараз."
показать весь комментарий
11.03.2026 04:49 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2026 04:34 Ответить
Тисячі дерев, тисячі ракет.
показать весь комментарий
11.03.2026 04:35 Ответить
Маск теж вложився в новий НПЗ?
показать весь комментарий
11.03.2026 05:02 Ответить
За попередні 50 років ВСІ, хто в змозі щось будувати - ВИМЕРЛИ. Як мамонти. В соплучених штатах - теж. Тому досить марити, трампусіку.
показать весь комментарий
11.03.2026 07:07 Ответить
Трамп подумав, подумав і вирішив, а ***** знімати санкції з кацапів, якщо можна самим зайняти цю нішу.
показать весь комментарий
11.03.2026 08:17 Ответить
 
 