У США вперше за 50 років побудують новий нафтопереробний завод, - Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсував, що в країні вперше за 50 років буде побудовано новий великий нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

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Вперше за 50 років

За словами Трампа, США повертаються до справжнього енергетичного домінування.

"Сьогодні я з гордістю оголошую, що компанія America First Refining відкриває перший новий нафтопереробний завод у США за 50 років у Браунсвіллі, штат Техас", - йдеться в публікації.

За словами президента, історична угода сягає 300 млрд доларів і є величезною перемогою "для американських робітників, енергетиків" і жителів Техасу.

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Зміцнення національної безпеки США

Трамп зазначив, що інвестиції в проєкт зробили партнери США і в Індії та найбільша приватна індійська енергетична компанія Reliance, за що висловив їм подяку.

"Новий нафтопереробний завод у порту Браунсвілла забезпечуватиме паливом ринки США, зміцнить нашу національну безпеку, збільшить виробництво енергії в Америці, принесе мільярди доларів економічного ефекту і стане найчистішим НПЗ у світі", - наголосив глава Білого дому.

Також він додав, що новий НПЗ забезпечить зростання світового експорту і створить тисячі робочих місць та економічне зростання в регіоні.

Резюмуючи Трамп сказав, що багатомільярдні угоди повертаються в країну завдяки його програмі "Америка насамперед", а також спрощенню процедур отримання дозволів і зниженню податків.

Раніше ми повідомляли про зниження ціни природного газу в Європі після заяв Трампа про ймовірне швидке завершення війни з Іраном.

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