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У США вперше за 50 років побудують новий нафтопереробний завод, - Трамп

Трамп вирішив побудувати завод з переробки нафти в США

Президент США Дональд Трамп анонсував, що в країні вперше за 50 років буде побудовано новий великий нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

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Вперше за 50 років

За словами Трампа, США повертаються до справжнього енергетичного домінування.

"Сьогодні я з гордістю оголошую, що компанія America First Refining відкриває перший новий нафтопереробний завод у США за 50 років у Браунсвіллі, штат Техас", - йдеться в публікації.

За словами президента, історична угода сягає 300 млрд доларів і є величезною перемогою "для американських робітників, енергетиків" і жителів Техасу.

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Зміцнення національної безпеки США

Трамп зазначив, що інвестиції в проєкт зробили партнери США і в Індії та найбільша приватна індійська енергетична компанія Reliance, за що висловив їм подяку.

"Новий нафтопереробний завод у порту Браунсвілла забезпечуватиме паливом ринки США, зміцнить нашу національну безпеку, збільшить виробництво енергії в Америці, принесе мільярди доларів економічного ефекту і стане найчистішим НПЗ у світі", - наголосив глава Білого дому.

Також він додав, що новий НПЗ забезпечить зростання світового експорту і створить тисячі робочих місць та економічне зростання в регіоні.

Резюмуючи Трамп сказав, що багатомільярдні угоди повертаються в країну завдяки його програмі "Америка насамперед", а також спрощенню процедур отримання дозволів і зниженню податків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафта різко подешевшала після заяви Трампа про те, що війна на Близькому Сході "майже завершена"

Автор: 

нафта (6618) США (26759) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
+7
він буде чудовий?
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11.03.2026 00:34 Відповісти
+7
і він буде найкращим у cвіті, такого заводу ще ніхто ніколи не мав і мати не буде
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11.03.2026 00:48 Відповісти
+5
заводік часом не сімейству трумпа належить?
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11.03.2026 00:44 Відповісти
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він буде чудовий?
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11.03.2026 00:34 Відповісти
Ну просто ПісДіл найвищої проби
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11.03.2026 00:35 Відповісти
Можна було б насміхатися, якби в нас щось будувалося.
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11.03.2026 01:04 Відповісти
НПЗ у нас у найближчі років двадцять будувати не будуть, навіть якщо завтра активні бойові дії закінчаться.
Військові виробниццтва будуються.
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11.03.2026 01:09 Відповісти
з гольф-клубом і чір-лідершами
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11.03.2026 10:54 Відповісти
заводік часом не сімейству трумпа належить?
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11.03.2026 00:44 Відповісти
Гігантоманія у випадку війни виявиться мінусом. Доказано російсько-українською війною.
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11.03.2026 00:48 Відповісти
Якої війни?

А знаєш правда, може ж бути колись в далекому-далекому майбутньому якась війна десь. Краще нічого не будувати, нічого не робити, бо все може виявитися марно. Краще сидіти і чекати, ну може хтось кине кістку, щоб зголоду не здохнули...
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11.03.2026 01:06 Відповісти
а знаєш, може статися, прийде цапик і забере останню кістку. Ти що заперечуєш, що расія напала на Україну?
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11.03.2026 01:11 Відповісти
Ти настільки тупий, що навіть не здатний вникнути в контекст двох коментарів?
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11.03.2026 13:35 Відповісти
у дурнів завжди контекст інший, для звичайних людей не досяжний. Цапік, так яка війна?
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11.03.2026 15:22 Відповісти
Ахаха, не ганьбися.
Прочитай комент на який я відповів і спробуй своїм крихітним мозком зрозуміти яку війну мав на увазі той коментатор (підказка, ця війна не триває зараз).
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11.03.2026 15:55 Відповісти
перечитав. Звичайне кацапське бидло, що заперечує напад рабсії, Пішов на йух, цап смердючий
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11.03.2026 17:11 Відповісти
Ахахаах🤣.
Ну що ж остаточний висновок щодо тебе - повний ідіот.
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11.03.2026 20:51 Відповісти
Зразковий довбограй. Казковий цап. Перевіремо? путін - *****?
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11.03.2026 21:24 Відповісти
Американо-китайської війни, якої ж ще.
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11.03.2026 21:39 Відповісти
і він буде найкращим у cвіті, такого заводу ще ніхто ніколи не мав і мати не буде
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11.03.2026 00:48 Відповісти
і не будував - і не побудує. Пірамида Хеопса ***********
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11.03.2026 01:12 Відповісти
Трєвожна как-то... Чи-то відкрив ... Чи-то паситроіт... Нєпанятна...
Як би на Цензорі вихідний від цього бовдура надали?
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11.03.2026 01:58 Відповісти
Основні оператори нафтопереробних заводів у США здебільшого обрали модернізацію існуючих потужностей замість будівництва нових заводів через прогнозоване зниження попиту на пальне в найближчі роки та тривалий регуляторний процес, необхідний для таких проєктів.

США до Трампа та інші західні країни прискорили плани глобального зеленого переходу від викопного пального.
Деякі нафтопереробні заводи США були закриті або переобладнані для виробництва біопалива.
У бізнесі, де період окупності інвестицій перевищує десятиліття, малоймовірно, що інвестиції будуть витрачені на бізнес, попит на який зменшується.
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11.03.2026 02:59 Відповісти
У Європі та Китаї очевидна тенденція купівлі більшої кількості електромобілів, ніж автомобілів на бензині.
В Європі електромобілі стають все більш популярними, і значна частка нових реєстрацій автомобілів припадає на електромобілі.
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11.03.2026 03:02 Відповісти
У 2025 році понад 25% нових автомобілів, проданих у світі, були електричними.
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11.03.2026 03:05 Відповісти
За даними Федерального статистичного управління (Destatis), у 2025 році відновлювані джерела енергії забезпечували 58,6% внутрішнього виробництва електроенергії в Німеччині, що трохи менше ніж 59,5% у 2024 році, оскільки збільшилось використання природного газу.
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11.03.2026 04:40 Відповісти
Німеччина витрачає мільярди на термоядерний синтез.
У Німеччині сподіваються, що технологія ядерного синтезу забезпечить чисту та надійну енергію у великому обсязі.
Інвестиції в термоядерні технології - розумна довгострокова стратегічна ставка - це дозволяє Німеччині залишатися в авангарді глобальної технологічної гонки і - поряд з відновлюваними джерелами енергії - має вирішальне значення для забезпечення енергетичного суверенітету після відмови від викопного палива.
Синтез - процес, зворотний тому, що відбувається на ******** атомних електростанціях: поділ ядер, за якого великі атоми розщеплюються в ланцюговій реакції з вивільненням енергії. На відміну від поділу ядер, ядерний синтез не залишає радіоактивних відходів, що обіцяє забезпечити екологічність енергії без забруднення навколишнього середовища і виробництво її у великому обсязі.
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11.03.2026 04:47 Відповісти
DW
"перші термоядерні електростанції будуть підключені до мережі "приблизно через два десятиліття", але тільки якщо необхідних зусиль докласти вже зараз."
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11.03.2026 04:49 Відповісти
Це через неадекватну політику електрифікації через законодавчий примус.
Коли людям на вуга капає лапшина про гарні електробрички, то люди починають вірити.
Потрібно відмовитися від лобізму електроавто!
Саме покупець має обирати на чому їздити. Через обмеження викидів та обов'язковість різні електронні помічники водію, звичайні авто із ДВЗ стали більше одноразовими ніж були 10-20 років тому.
Викиди від авто є, але ресурси які потрібні для електроавто ОБМЕЖЕННІ, тож елеткрифиікація транспорту є дорожчим за ДВЗ, і не є СТАЛОЮ, бо через 100 років буде проблема із виробництвом електроавто, бо буде нестача ресурсів.
Якщо видубуток викопного палива : нафти, газу та вугілля буде ріним сьогоденню, то за 50-70-123 вичерпаються розвідані запаси відповідно.
Електроавто залежить від речовин із нафти: це гума, пластик, ізоляця кабелю, синтетичні волокна, індустріальні масла для промисловості. Бітум для астфальту...
Потрібно РАЦІОНАЛЬНО використовувтаи наявні ресурси, а не будувати утопію для ельфів.
Спалення усіх корисних копан не підвищіть со2 до критичного рівня для людей, тварин та рослин.
Для людей 5000 ppm для рослин 1800 ppm, буде лише *2 від сьогоднішнього рівня із збільшенням врожайності та приросту біомаси (якщо у грунті досить добрив).
У шкільних класах рівень со2 може бути більший у кілька разів, як що людина вижила, то і не треба її вступати до агресивних еко-активістів.
Більшу частину історії коли суходол був заселений рослинами та тваринами, а це останні 500 млн. років, температура, рівень моря та со2 були вищими за сьогодення.
Зменшення темпу потепління лише розтягне його у часі, бо воно почалося із кінцем льодовикого періоду, на території України 25000-15000 років тому була тундрастеп, а зараз ні...
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11.03.2026 10:10 Відповісти
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11.03.2026 04:34 Відповісти
Тисячі дерев, тисячі ракет.
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11.03.2026 04:35 Відповісти
Маск теж вложився в новий НПЗ?
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11.03.2026 05:02 Відповісти
За попередні 50 років ВСІ, хто в змозі щось будувати - ВИМЕРЛИ. Як мамонти. В соплучених штатах - теж. Тому досить марити, трампусіку.
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11.03.2026 07:07 Відповісти
Трамп подумав, подумав і вирішив, а ***** знімати санкції з кацапів, якщо можна самим зайняти цю нішу.
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11.03.2026 08:17 Відповісти
я доживу коли його спалять
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11.03.2026 09:44 Відповісти
 
 