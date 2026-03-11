У США вперше за 50 років побудують новий нафтопереробний завод, - Трамп
Президент США Дональд Трамп анонсував, що в країні вперше за 50 років буде побудовано новий великий нафтопереробний завод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
Вперше за 50 років
За словами Трампа, США повертаються до справжнього енергетичного домінування.
"Сьогодні я з гордістю оголошую, що компанія America First Refining відкриває перший новий нафтопереробний завод у США за 50 років у Браунсвіллі, штат Техас", - йдеться в публікації.
За словами президента, історична угода сягає 300 млрд доларів і є величезною перемогою "для американських робітників, енергетиків" і жителів Техасу.
Зміцнення національної безпеки США
Трамп зазначив, що інвестиції в проєкт зробили партнери США і в Індії та найбільша приватна індійська енергетична компанія Reliance, за що висловив їм подяку.
"Новий нафтопереробний завод у порту Браунсвілла забезпечуватиме паливом ринки США, зміцнить нашу національну безпеку, збільшить виробництво енергії в Америці, принесе мільярди доларів економічного ефекту і стане найчистішим НПЗ у світі", - наголосив глава Білого дому.
Також він додав, що новий НПЗ забезпечить зростання світового експорту і створить тисячі робочих місць та економічне зростання в регіоні.
Резюмуючи Трамп сказав, що багатомільярдні угоди повертаються в країну завдяки його програмі "Америка насамперед", а також спрощенню процедур отримання дозволів і зниженню податків.
- Раніше ми повідомляли про зниження ціни природного газу в Європі після заяв Трампа про ймовірне швидке завершення війни з Іраном.
Будь ласка, зачекайте...
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Військові виробниццтва будуються.
А знаєш правда, може ж бути колись в далекому-далекому майбутньому якась війна десь. Краще нічого не будувати, нічого не робити, бо все може виявитися марно. Краще сидіти і чекати, ну може хтось кине кістку, щоб зголоду не здохнули...
Прочитай комент на який я відповів і спробуй своїм крихітним мозком зрозуміти яку війну мав на увазі той коментатор (підказка, ця війна не триває зараз).
Ну що ж остаточний висновок щодо тебе - повний ідіот.
Як би на Цензорі вихідний від цього бовдура надали?
США до Трампа та інші західні країни прискорили плани глобального зеленого переходу від викопного пального.
Деякі нафтопереробні заводи США були закриті або переобладнані для виробництва біопалива.
У бізнесі, де період окупності інвестицій перевищує десятиліття, малоймовірно, що інвестиції будуть витрачені на бізнес, попит на який зменшується.
В Європі електромобілі стають все більш популярними, і значна частка нових реєстрацій автомобілів припадає на електромобілі.
У Німеччині сподіваються, що технологія ядерного синтезу забезпечить чисту та надійну енергію у великому обсязі.
Інвестиції в термоядерні технології - розумна довгострокова стратегічна ставка - це дозволяє Німеччині залишатися в авангарді глобальної технологічної гонки і - поряд з відновлюваними джерелами енергії - має вирішальне значення для забезпечення енергетичного суверенітету після відмови від викопного палива.
Синтез - процес, зворотний тому, що відбувається на ******** атомних електростанціях: поділ ядер, за якого великі атоми розщеплюються в ланцюговій реакції з вивільненням енергії. На відміну від поділу ядер, ядерний синтез не залишає радіоактивних відходів, що обіцяє забезпечити екологічність енергії без забруднення навколишнього середовища і виробництво її у великому обсязі.
"перші термоядерні електростанції будуть підключені до мережі "приблизно через два десятиліття", але тільки якщо необхідних зусиль докласти вже зараз."
Коли людям на вуга капає лапшина про гарні електробрички, то люди починають вірити.
Потрібно відмовитися від лобізму електроавто!
Саме покупець має обирати на чому їздити. Через обмеження викидів та обов'язковість різні електронні помічники водію, звичайні авто із ДВЗ стали більше одноразовими ніж були 10-20 років тому.
Викиди від авто є, але ресурси які потрібні для електроавто ОБМЕЖЕННІ, тож елеткрифиікація транспорту є дорожчим за ДВЗ, і не є СТАЛОЮ, бо через 100 років буде проблема із виробництвом електроавто, бо буде нестача ресурсів.
Якщо видубуток викопного палива : нафти, газу та вугілля буде ріним сьогоденню, то за 50-70-123 вичерпаються розвідані запаси відповідно.
Електроавто залежить від речовин із нафти: це гума, пластик, ізоляця кабелю, синтетичні волокна, індустріальні масла для промисловості. Бітум для астфальту...
Потрібно РАЦІОНАЛЬНО використовувтаи наявні ресурси, а не будувати утопію для ельфів.
Спалення усіх корисних копан не підвищіть со2 до критичного рівня для людей, тварин та рослин.
Для людей 5000 ppm для рослин 1800 ppm, буде лише *2 від сьогоднішнього рівня із збільшенням врожайності та приросту біомаси (якщо у грунті досить добрив).
У шкільних класах рівень со2 може бути більший у кілька разів, як що людина вижила, то і не треба її вступати до агресивних еко-активістів.
Більшу частину історії коли суходол був заселений рослинами та тваринами, а це останні 500 млн. років, температура, рівень моря та со2 були вищими за сьогодення.
Зменшення темпу потепління лише розтягне його у часі, бо воно почалося із кінцем льодовикого періоду, на території України 25000-15000 років тому була тундрастеп, а зараз ні...