613 1
Увеличилось количество жертв удара РФ по Глухову: раненый мужчина скончался в больнице
Число жертв вчерашнего удара РФ по Глуховской общине возросло до 2.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Есть новая жертва
"К сожалению, в больнице скончался раненый вчера 63-летний житель Глухова. Мужчина получил ранения в результате удара врага управляемой авиабомбой по местному предприятию", - говорится в сообщении.
Врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар КАБами по Глуховской громаде, один человек погиб, трое - ранены.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Pan Konotop #390804
показать весь комментарий11.03.2026 08:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль