Увеличилось количество жертв удара РФ по Глухову: раненый мужчина скончался в больнице

Число жертв вчерашнего удара РФ по Глуховской общине возросло до 2.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Есть новая жертва

"К сожалению, в больнице скончался раненый вчера 63-летний житель Глухова. Мужчина получил ранения в результате удара врага управляемой авиабомбой по местному предприятию", - говорится в сообщении.

Врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар КАБами по Глуховской громаде, один человек погиб, трое - ранены.

