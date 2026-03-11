РУС
Новости Атака на Сумщину
613 1

Увеличилось количество жертв удара РФ по Глухову: раненый мужчина скончался в больнице

глухів

Число жертв вчерашнего удара РФ по Глуховской общине возросло до 2.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Есть новая жертва 

"К сожалению, в больнице скончался раненый вчера 63-летний житель Глухова. Мужчина получил ранения в результате удара врага управляемой авиабомбой по местному предприятию", - говорится в сообщении.

Врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар КАБами по Глуховской громаде, один человек погиб, трое - ранены.

Автор: 

Сумская область (2118) Глухов (18) Шосткинский район (131)
