РФ ударила КАБами по Глуховской громаде: один человек погиб, трое - ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)
10 марта российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде в Сумской области. В результате атаки на одном из предприятий погиб гражданский мужчина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
"Сегодня враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде", - говорится в сообщении.
Пострадавшие
К сожалению, в результате удара на одном из предприятий погиб гражданский мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность пока устанавливается.
Также, предварительно, есть пострадавшие.
"Все последствия атаки уточняются. Уточненную информацию сообщу дополнительно", - отметили в ОГА.
Обновление
"Молодого мужчину убили россияне, нанеся удар управляемыми авиабомбами по гражданским предприятиям в Глухове. Ему было 27 лет.
Также пострадали трое мужчин: 42, 59 и 63 лет.
Один из раненых находится в операционной, двое – в отделениях больницы под наблюдением медиков. Врачи оказывают необходимую помощь.
Часть людей во время атаки успела спуститься в укрытие, что помогло избежать большего количества жертв и пострадавших", – уточнил позже глава Сумской ОВА Олег Григоров.
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