РФ вдарила КАБами по Глухівській громаді: один чоловік загинув, троє - поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські війська 10 березня завдали удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді на Сумщині. Унаслідок атаки на одному з підприємств загинув цивільний чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"Сьогодні ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Глухівській громаді", - ідеться в повідомленні.
Постраждалі
На жаль, унаслідок удару на одному з підприємств загинув цивільний чоловік. Він отримав травми, несумісні з життям. Особу наразі встановлюють.
Також, попередньо, є постраждалі.
"Усі наслідки атаки уточнюються. Уточнену інформацію повідомлю додатково", - зазначили в ОВА.
Оновлення
"Молодого чоловіка вбили росіяни, завдавши удару керованими авіабомбами по цивільних підприємствах у Глухові. Йому було 27 років.
Також постраждали троє чоловіків: 42, 59 та 63 років.
Один із поранених перебуває в операційній, двоє – у відділеннях лікарні під наглядом медиків. Лікарі надають необхідну допомогу.
Частина людей під час атаки встигла спуститися в укриття, що допомогло уникнути більшої кількості жертв і постраждалих", - уточнив пізніше очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
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