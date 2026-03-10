РФ вдарила КАБами по Глухівській громаді: один чоловік загинув, троє - поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська 10 березня завдали удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді на Сумщині. Унаслідок атаки на одному з підприємств загинув цивільний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

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"Сьогодні ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Глухівській громаді", - ідеться в повідомленні.

Постраждалі

На жаль, унаслідок удару на одному з підприємств загинув цивільний чоловік. Він отримав травми, несумісні з життям. Особу наразі встановлюють.

Також, попередньо, є постраждалі.

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"Усі наслідки атаки уточнюються. Уточнену інформацію повідомлю додатково", - зазначили в ОВА.

Оновлення

"Молодого чоловіка вбили росіяни, завдавши удару керованими авіабомбами по цивільних підприємствах у Глухові. Йому було 27 років.

Також постраждали троє чоловіків: 42, 59 та 63 років.

Один із поранених перебуває в операційній, двоє – у відділеннях лікарні під наглядом медиків. Лікарі надають необхідну допомогу.

Частина людей під час атаки встигла спуститися в укриття, що допомогло уникнути більшої кількості жертв і постраждалих", - уточнив пізніше очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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