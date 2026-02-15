Два человека ранены, один подорвался на взрывчатке на Сумщине после обстрелов РФ
В Сумской области в результате российских атак в воскресенье пострадали трое гражданских.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Сумской ОГА Олега Григорова.
По его словам, инциденты произошли в Ахтырском районе. Пострадали две женщины и один мужчина.
Последствия атак в громадах
В Чернеччинской громаде вражеский беспилотник попал в жилой дом. На момент удара людей в помещении не было.
61-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Медики оказали ей помощь на месте.
В Великописаревской громаде российские войска атаковали гражданский автомобиль. 43-летнюю женщину с ранениями госпитализировали.
Также в этой громаде мужчина наехал на взрывоопасный предмет. Он получил ранения и обратился за медицинской помощью.
"В Ахтырском районе пострадали две гражданские женщины и мужчина", — сообщил Григоров.
По информации ОВА, состояние пострадавших не уточняется. Один из раненых будет проходить лечение амбулаторно.
Атака на Конотоп
Вечером 15 февраля россияне уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе Сумской области.
Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.
"Теперь город без света... Все на генераторах...", - добавил глава Конотопа.
- Ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни. Он подчеркнул, что враг может использовать похолодание для новых атак.
