Два человека ранены, один подорвался на взрывчатке на Сумщине после обстрелов РФ

В Сумской области в результате российских атак в воскресенье пострадали трое гражданских.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Сумской ОГА Олега Григорова.

По его словам, инциденты произошли в Ахтырском районе. Пострадали две женщины и один мужчина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атак в громадах

В Чернеччинской громаде вражеский беспилотник попал в жилой дом. На момент удара людей в помещении не было.

61-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Медики оказали ей помощь на месте.

В Великописаревской громаде российские войска атаковали гражданский автомобиль. 43-летнюю женщину с ранениями госпитализировали.

Также в этой громаде мужчина наехал на взрывоопасный предмет. Он получил ранения и обратился за медицинской помощью.

"В Ахтырском районе пострадали две гражданские женщины и мужчина", — сообщил Григоров.

По информации ОВА, состояние пострадавших не уточняется. Один из раненых будет проходить лечение амбулаторно.

Читайте также: Россияне заявляют об атаке дронов: БпЛА летят на Москву

Атака на Конотоп

Вечером 15 февраля россияне уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе Сумской области.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

"Теперь город без света... Все на генераторах...", - добавил глава Конотопа.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни. Он подчеркнул, что враг может использовать похолодание для новых атак.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)