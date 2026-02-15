Двоє людей поранено, один підірвався на вибухівці на Сумщині після обстрілів РФ
У Сумській області внаслідок російських атак у неділю постраждали троє цивільних.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, інциденти сталися в Охтирському районі. Постраждали дві жінки та один чоловік.
Наслідки атак у громадах
У Чернеччинській громаді ворожий безпілотник поцілив у житловий будинок. На момент удару людей у приміщенні не було.
61-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Медики надали їй допомогу на місці.
У Великописарівській громаді російські війська атакували цивільний автомобіль. 43-річну жінку з пораненнями госпіталізували.
Також у цій громаді чоловік наїхав на вибухонебезпечний предмет. Він отримав поранення та звернувся по медичну допомогу.
"В Охтирському районі постраждали двоє цивільних жінок та чоловік", — повідомив Григоров.
За інформацією ОВА, стан постраждалих не уточнюється. Один із поранених проходитиме лікування амбулаторно.
Атака на Конотоп
Увечері 15 лютого росіяни знищили об'єкт інфраструктури у Конотопі на Сумщині.
Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін. За його словами, обійшлося без жертв та постраждалих.
"Тепер місто без світла… Все на генераторах…", - додав очільник Конотопу.
- Раніше президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями. Він наголосив, що ворог може використати похолодання для нових атак.
