Двоє людей поранено, один підірвався на вибухівці на Сумщині після обстрілів РФ

У Сумській області внаслідок російських атак у неділю постраждали троє цивільних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, інциденти сталися в Охтирському районі. Постраждали дві жінки та один чоловік.

Наслідки атак у громадах

У Чернеччинській громаді ворожий безпілотник поцілив у житловий будинок. На момент удару людей у приміщенні не було.

61-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Медики надали їй допомогу на місці.

У Великописарівській громаді російські війська атакували цивільний автомобіль. 43-річну жінку з пораненнями госпіталізували.

Також у цій громаді чоловік наїхав на вибухонебезпечний предмет. Він отримав поранення та звернувся по медичну допомогу.

"В Охтирському районі постраждали двоє цивільних жінок та чоловік", — повідомив Григоров.

За інформацією ОВА, стан постраждалих не уточнюється. Один із поранених проходитиме лікування амбулаторно.

Атака на Конотоп

Увечері 15 лютого росіяни знищили об'єкт інфраструктури у Конотопі на Сумщині.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін. За його словами, обійшлося без жертв та постраждалих.

"Тепер місто без світла… Все на генераторах…", - додав очільник Конотопу.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями. Він наголосив, що ворог може використати похолодання для нових атак.

