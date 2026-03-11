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Зросла кількість жертв удару РФ по Глухову: поранений чоловік помер у лікарні
Кількість жертв вчорашнього удару РФ по Глухівській громаді зросла до 2.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Є нова жертва
"На жаль, у лікарні помер поранений учора 63-річний мешканець Глухова. Чоловік отримав поранення внаслідок удару ворога керованою авіабомбою по місцевому підприємству", - йдеться у повідомленні.
Лікарі боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що РФ вдарила КАБами по Глухівській громаді, один чоловік загинув, троє - поранені.
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Pan Konotop #390804
показати весь коментар11.03.2026 08:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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