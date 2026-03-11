Зросла кількість жертв удару РФ по Глухову: поранений чоловік помер у лікарні

Кількість жертв вчорашнього удару РФ по Глухівській громаді зросла до 2.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Є нова жертва

"На жаль, у лікарні помер поранений учора 63-річний мешканець Глухова. Чоловік отримав поранення внаслідок удару ворога керованою авіабомбою по місцевому підприємству", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Обстріли Сумщини: загинула жінка, 19 людей постраждали, під ударом цивільна та критична інфраструктури. ФОТОрепортаж

Лікарі боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила КАБами по Глухівській громаді, один чоловік загинув, троє - поранені.

Читайте: Двоє людей поранено, один підірвався на вибухівці на Сумщині після обстрілів РФ