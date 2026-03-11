В Черновцах во время вскрытия нашли гранату в теле военного, которое передали в рамках обмена с РФ

В Черновцах во время вскрытия тела погибшего военного нашли гранату. Это тело передали из РФ в рамках обмена. Ранее уже были случаи, когда обнаруживали взрывчатку, но это впервые, когда в самом теле. Экспертов, проводивших вскрытие, пришлось эвакуировать.

Об этом глава областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский рассказал "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По его словам, взрывчатку преимущественно находили в карманах, но в последнем случае обнаружили гранату под кожей. Она залетела через брюшную полость, прошла сквозь тело, но не взорвалась - осталась под правым бедром.

"Когда эксперт начал вскрытие тела умершего, сделал вскрытие черепной полости, грудной полости, дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорвавшуюся гранату", - говорит Бачинский.

После этого из морга эвакуировали всех работников и пригласили пиротехников для изъятия гранаты.

"Ее вывезли на полигон, там взорвали, а так могла взорваться в морге. Поэтому из-за таких случаев у нас сначала работают пиротехники, ГСЧС, а уже потом - мы. Это очень серьезный подход, но так случилось, что сразу не определили, что такое взрывное устройство находится в теле умершего", - рассказывает Бачинский.

Возвращение тел украинских военных

Во время последней репатриации 26 февраля Украине передали еще тысячу тел погибших. Сейчас все они проходят процедуру идентификации, которая может длиться достаточно долго.

Как объясняли в МВД, российская сторона нередко передает по несколько тел в одном пакете. Кроме того, бывают случаи, когда останки одного человека эксперты обнаруживают в разных пакетах или даже во время разных этапов репатриации.

Украинские специалисты проводят ДНК-экспертизу каждого тела или фрагмента. Ранее также фиксировали случаи, когда Россия пыталась передать тела своих военных вместе с погибшими украинцами во время обмена. По меньшей мере три таких тела Украина вернула российской стороне.

