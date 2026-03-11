РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9220 посетителей онлайн
Новости Репатриация тел павших военных
2 553 12

В Черновцах во время вскрытия нашли гранату в теле военного, которое передали в рамках обмена с РФ

В Черновцах во время вскрытия нашли гранату в теле военного

В Черновцах во время вскрытия тела погибшего военного нашли гранату. Это тело передали из РФ в рамках обмена. Ранее уже были случаи, когда обнаруживали взрывчатку, но это впервые, когда в самом теле. Экспертов, проводивших вскрытие, пришлось эвакуировать.

Об этом глава областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский рассказал "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По его словам, взрывчатку преимущественно находили в карманах, но в последнем случае обнаружили гранату под кожей. Она залетела через брюшную полость, прошла сквозь тело, но не взорвалась - осталась под правым бедром.

"Когда эксперт начал вскрытие тела умершего, сделал вскрытие черепной полости, грудной полости, дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорвавшуюся гранату", - говорит Бачинский.

После этого из морга эвакуировали всех работников и пригласили пиротехников для изъятия гранаты.

"Ее вывезли на полигон, там взорвали, а так могла взорваться в морге. Поэтому из-за таких случаев у нас сначала работают пиротехники, ГСЧС, а уже потом - мы. Это очень серьезный подход, но так случилось, что сразу не определили, что такое взрывное устройство находится в теле умершего", - рассказывает Бачинский.

Возвращение тел украинских военных

Во время последней репатриации 26 февраля Украине передали еще тысячу тел погибших. Сейчас все они проходят процедуру идентификации, которая может длиться достаточно долго.

Как объясняли в МВД, российская сторона нередко передает по несколько тел в одном пакете. Кроме того, бывают случаи, когда останки одного человека эксперты обнаруживают в разных пакетах или даже во время разных этапов репатриации.

Украинские специалисты проводят ДНК-экспертизу каждого тела или фрагмента. Ранее также фиксировали случаи, когда Россия пыталась передать тела своих военных вместе с погибшими украинцами во время обмена. По меньшей мере три таких тела Украина вернула российской стороне.

Смотрите: Украина и РФ провели обмен пленными: освобождены 300 защитников и 2 гражданских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (120) Черновцы (50) Черновицкая область (104) Черновицкий район (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
А у нас ще й досі є бидлота, що вважає що ми з ними "Адін нароТ"!
Це ж просто нЕлюди і підлягають тотальному винищенню...де б вони не знаходились, бо це звірство зашито у них в генах і НІЯКІ перевиховування нічого не змінять. Це вже треба ясно усвідомлювати всім і не шукати якийсь там "мір в глазах" - це просто стадо відвертих садистів.
показать весь комментарий
11.03.2026 14:09 Ответить
+4
Кацапня вже давно не дивує. Андрофаги є андрофаги.
показать весь комментарий
11.03.2026 14:18 Ответить
+2
а ти?
показать весь комментарий
11.03.2026 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у нас ще й досі є бидлота, що вважає що ми з ними "Адін нароТ"!
Це ж просто нЕлюди і підлягають тотальному винищенню...де б вони не знаходились, бо це звірство зашито у них в генах і НІЯКІ перевиховування нічого не змінять. Це вже треба ясно усвідомлювати всім і не шукати якийсь там "мір в глазах" - це просто стадо відвертих садистів.
показать весь комментарий
11.03.2026 14:09 Ответить
Тільки щось ти не сильно спішиш повертатись з Британії і знищувати рашистів - хай це хтось інший робить.
показать весь комментарий
11.03.2026 14:33 Ответить
а ти?
показать весь комментарий
11.03.2026 14:35 Ответить
А воно і є отой "Адін нАрот".
показать весь комментарий
11.03.2026 14:37 Ответить
Так я й не бризкаю слиною з дивану про "тотальне знищення" і "не треба шукати миру"
показать весь комментарий
11.03.2026 14:38 Ответить
Скоріше це граната з підствольника,але писаки на цензорі не досвідчені🤷
показать весь комментарий
11.03.2026 14:45 Ответить
Чому автор називає "тіло померлого", а не "тіло загиблого"?
показать весь комментарий
11.03.2026 14:14 Ответить
Кацапня вже давно не дивує. Андрофаги є андрофаги.
показать весь комментарий
11.03.2026 14:18 Ответить
А як це?
показать весь комментарий
11.03.2026 14:18 Ответить
"... під шкірою знайшов нерозірвану гранату"
гранату, що не вибухнула?

якісь пекельні борошна у "перевідника"...
показать весь комментарий
11.03.2026 14:23 Ответить
"Вона залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула - залишилась під правим стегном."
Це, певно, ВОГ, з підствольника.
показать весь комментарий
11.03.2026 14:37 Ответить
та ніхрєна )) Єдине, за що повірю - 17-й з АГС залетів і не спрацював. Там дійсно летить швидко. Але щоб ВОГом пробити тіло...
Нє, ну це війна. Тут всяке трапляється.
показать весь комментарий
11.03.2026 14:41 Ответить
 
 