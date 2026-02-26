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Новости Фото Репатриация тел павших военных
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В Украину вернули тела еще 1000 погибших защитников, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 февраля, состоялись репатриационные мероприятия, в рамках которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по предварительной информации российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

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Вернуто еще 1000 тел защитников

Будет проведена идентификация

Отмечается, что в дальнейшем следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

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Вернуто еще 1000 тел защитников

Реализация репатриационных мероприятий

Сообщается, что репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

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Вернуто еще 1000 тел защитников

"В очередной раз выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий", - говорится в сообщении Коордштаба.

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Также отдельная благодарность личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу тел погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава, а также представителям структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, осуществляющих общую координацию.

Вернуто еще 1000 тел защитников
Вернуто еще 1000 тел защитников

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военнослужащие (6485) возврат (336) Координационный штаб (83)
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Сум.Слава Героям.
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26.02.2026 14:20 Ответить
Низький уклін та Памятаймо Козаків, що життя поклали за Вільну від московитів Україну!!
Родичі полеглих Захисників України прийдуть в Урядовий квартал, щоб заглянути зеленському і аброхамії з разумковим в очі, а потім і Суд Людський!!! Бо мають на то ПРАВО!! «Зелені коридори» на кордоні перевантажені військовозобов'язаними родичами від слуг НЕ народу!!
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!!
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26.02.2026 14:29 Ответить
Скільки там тіл з конча-заспи, м'ясники
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26.02.2026 14:30 Ответить
Схиляю голову…….
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26.02.2026 17:37 Ответить
Де це написано ?
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27.02.2026 01:30 Ответить
 
 