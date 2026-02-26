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Новини Фото Репатріація тіл полеглих військових
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В Україну повернули тіла ще 1000 полеглих захисників, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 лютого, відбулися репатріаційні заходи, в межах реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

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Повернуто ще 1000 тіл захисників

Буде проведено ідентифікацію

Зазначається, що у подальшому слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

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Повернуто ще 1000 тіл захисників

Реалізація репатріаційних заходів

Повідомляється, що репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

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Повернуто ще 1000 тіл захисників

"Вчергове висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", - йдеться в повідомленні Коордштабу.

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Також окрема подяка особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію.

Повернуто ще 1000 тіл захисників
Повернуто ще 1000 тіл захисників

Автор: 

військовослужбовці (5190) повернення (354) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (83)
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Сум.Слава Героям.
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26.02.2026 14:20 Відповісти
Низький уклін та Памятаймо Козаків, що життя поклали за Вільну від московитів Україну!!
Родичі полеглих Захисників України прийдуть в Урядовий квартал, щоб заглянути зеленському і аброхамії з разумковим в очі, а потім і Суд Людський!!! Бо мають на то ПРАВО!! «Зелені коридори» на кордоні перевантажені військовозобов'язаними родичами від слуг НЕ народу!!
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!!
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26.02.2026 14:29 Відповісти
Скільки там тіл з конча-заспи, м'ясники
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26.02.2026 14:30 Відповісти
Схиляю голову…….
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26.02.2026 17:37 Відповісти
Де це написано ?
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27.02.2026 01:30 Відповісти
 
 