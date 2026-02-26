В Україну повернули тіла ще 1000 полеглих захисників, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 лютого, відбулися репатріаційні заходи, в межах реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

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Буде проведено ідентифікацію

Зазначається, що у подальшому слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

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Реалізація репатріаційних заходів

Повідомляється, що репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

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"Вчергове висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", - йдеться в повідомленні Коордштабу.

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Також окрема подяка особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію.



