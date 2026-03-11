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Новини Репатріація тіл полеглих військових
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У Чернівцях під час розтину знайшли гранату в тілі військового, яке передали у межах обміну з РФ

У Чернівцях під час розтину знайшли гранату у тілі військового

У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового знайшли гранату. Це тіло передали з РФ в межах обміну. Раніше вже були випадки, коли виявляли вибухівку, але це вперше, коли у самому тілі. Експертів, які проводили розтин, довелося евакуювати.

Про це голова обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський розповів "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, вибухівку переважно знаходили у кишенях, але в останньому випадку виявили гранату під шкірою. Вона залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула - залишилась під правим стегном.

"Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату", - каже Бачинський.

Після цього з моргу евакуювали усіх працівників і запросили піротехніків для вилучення гранати.

"Її вивезли на полігон, там підірвали, а так могла вибухнути у морзі. Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім - ми. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває у тілі померлого", - розповідає Бачинський.

Повернення тіл українських військових

Під час останньої репатріації 26 лютого Україні передали ще тисячу тіл загиблих. Наразі всі вони проходять процедуру ідентифікації, яка може тривати досить довго.

Як пояснювали у МВС, російська сторона нерідко передає по кілька тіл в одному пакеті. Крім того, бувають випадки, коли рештки однієї людини експерти виявляють у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.

Українські фахівці проводять ДНК-експертизу кожного тіла чи фрагмента. Раніше також фіксували випадки, коли росія намагалася передати тіла своїх військових разом із загиблими українцями під час обміну. Щонайменше три такі тіла Україна повернула російській стороні.

Дивіться: Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 300 захисників та 2 цивільних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (849) Чернівці (575) Чернівецька область (151) Чернівецький район (44)
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Топ коментарі
+19
А у нас ще й досі є бидлота, що вважає що ми з ними "Адін нароТ"!
Це ж просто нЕлюди і підлягають тотальному винищенню...де б вони не знаходились, бо це звірство зашито у них в генах і НІЯКІ перевиховування нічого не змінять. Це вже треба ясно усвідомлювати всім і не шукати якийсь там "мір в глазах" - це просто стадо відвертих садистів.
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11.03.2026 14:09 Відповісти
+6
Кацапня вже давно не дивує. Андрофаги є андрофаги.
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11.03.2026 14:18 Відповісти
+5
Скоріше це граната з підствольника,але писаки на цензорі не досвідчені🤷
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11.03.2026 14:45 Відповісти
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А у нас ще й досі є бидлота, що вважає що ми з ними "Адін нароТ"!
Це ж просто нЕлюди і підлягають тотальному винищенню...де б вони не знаходились, бо це звірство зашито у них в генах і НІЯКІ перевиховування нічого не змінять. Це вже треба ясно усвідомлювати всім і не шукати якийсь там "мір в глазах" - це просто стадо відвертих садистів.
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11.03.2026 14:09 Відповісти
Тільки щось ти не сильно спішиш повертатись з Британії і знищувати рашистів - хай це хтось інший робить.
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11.03.2026 14:33 Відповісти
а ти?
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11.03.2026 14:35 Відповісти
А воно і є отой "Адін нАрот".
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11.03.2026 14:37 Відповісти
Так я й не бризкаю слиною з дивану про "тотальне знищення" і "не треба шукати миру"
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11.03.2026 14:38 Відповісти
Скоріше це граната з підствольника,але писаки на цензорі не досвідчені🤷
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11.03.2026 14:45 Відповісти
Чому автор називає "тіло померлого", а не "тіло загиблого"?
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11.03.2026 14:14 Відповісти
Загиблий не є померлим?
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11.03.2026 15:34 Відповісти
Померлий - це коли людина померла природньою смертю, а загиблий, коли вбили.
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12.03.2026 09:30 Відповісти
"Померлий" - це біологічний та медичний факт, а все інше - "приукрашення" окремих випадків смерті..
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13.03.2026 09:06 Відповісти
Кацапня вже давно не дивує. Андрофаги є андрофаги.
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11.03.2026 14:18 Відповісти
А як це?
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11.03.2026 14:18 Відповісти
"... під шкірою знайшов нерозірвану гранату"
гранату, що не вибухнула?

якісь пекельні борошна у "перевідника"...
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11.03.2026 14:23 Відповісти
"Вона залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула - залишилась під правим стегном."
Це, певно, ВОГ, з підствольника.
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11.03.2026 14:37 Відповісти
та ніхрєна )) Єдине, за що повірю - 17-й з АГС залетів і не спрацював. Там дійсно летить швидко. Але щоб ВОГом пробити тіло...
Нє, ну це війна. Тут всяке трапляється.
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11.03.2026 14:41 Відповісти
Були випадки. Ще десь в 2014-2016 році, саме ВОГ пробив руку і там і залишився - була фотографія, навіть здається на Цензорі (тоді ще не було дурної манери все блюрити чи не показувати).
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11.03.2026 15:32 Відповісти
сподіваюсь її знайшли при огляді ректума?
судячи з пошкоджень її запхали ще живому кацапу
а синці на лиці показують що він цьому не був радий

це мій висновок патологоанатома-любітеля
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11.03.2026 15:23 Відповісти
перевіряти тіла металодетектором не пробували?
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11.03.2026 15:29 Відповісти
У січні 2023 року був же випадок коли привезли пораненого в госпіталь , і тільки там після рентгенівського знімку вявили у нього в тілі нерозірвану гранату від гганатомета АГС 17. Хірурги які оперувалии хлопця одягнули спеціальні захисні костюми здійснили унікальну операцію, вилучивши з тіла пораненого бійця цю нерозірваний ВОГ . ********* застряг у ділянці серця, що створювало смертельну загрозу як для пацієнта, так і для персоналу.30-мм ВОГ-17, зліва для порівняння проміжний патрон https://uk.wikipedia.org/wiki/7,62x39_%D0%BC%D0%BC 7,62x39 мм
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11.03.2026 16:16 Відповісти
 
 