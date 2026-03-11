У Чернівцях під час розтину знайшли гранату в тілі військового, яке передали у межах обміну з РФ

У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового знайшли гранату. Це тіло передали з РФ в межах обміну. Раніше вже були випадки, коли виявляли вибухівку, але це вперше, коли у самому тілі. Експертів, які проводили розтин, довелося евакуювати.

Про це голова обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський розповів "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За його словами, вибухівку переважно знаходили у кишенях, але в останньому випадку виявили гранату під шкірою. Вона залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула - залишилась під правим стегном.

"Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату", - каже Бачинський.

Після цього з моргу евакуювали усіх працівників і запросили піротехніків для вилучення гранати.

"Її вивезли на полігон, там підірвали, а так могла вибухнути у морзі. Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім - ми. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває у тілі померлого", - розповідає Бачинський.

Повернення тіл українських військових

Під час останньої репатріації 26 лютого Україні передали ще тисячу тіл загиблих. Наразі всі вони проходять процедуру ідентифікації, яка може тривати досить довго.

Як пояснювали у МВС, російська сторона нерідко передає по кілька тіл в одному пакеті. Крім того, бувають випадки, коли рештки однієї людини експерти виявляють у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.

Українські фахівці проводять ДНК-експертизу кожного тіла чи фрагмента. Раніше також фіксували випадки, коли росія намагалася передати тіла своїх військових разом із загиблими українцями під час обміну. Щонайменше три такі тіла Україна повернула російській стороні.

Дивіться: Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 300 захисників та 2 цивільних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж