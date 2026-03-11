Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что российские власти остались без инструментов для пропаганды за рубежом из-за ограниченного доступа к Telegram и иностранным социальным сетям.

Об этом он сказал во время конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

По словам Пескова, Россия "стремительно теряет инструментарий" для распространения своей пропаганды за рубежом, в частности в странах так называемого ближнего зарубежья. Он отметил, что телеэфир сейчас имеет ограниченное влияние, поскольку его легко отключить.

Спикер Кремля также заявил, что в мире и странах СНГ, на которые Россия пытается распространять свое информационное влияние, наиболее популярны социальные сети, которые он назвал "враждебными". По его словам, российские власти не работают на этих платформах, в частности в мессенджере Telegram, и теперь вынуждены искать новые способы донесения своих месседжей за рубеж.

