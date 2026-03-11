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Новини Пропаганда РФ
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У Кремлі заявили про втрату можливостей для ведення пропаганди за кордоном

У РФ кажуть, що РФ втрачає інструментарій для пропаганди за кордоном

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що російська влада залишилася без інструментів для пропаганди за кордоном через обмежений доступ до Телеграму та іноземних соціальних мереж.

Про це він сказав під час конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

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Подробиці

За словами Пєскова, Росія "стрімко втрачає інструментарій" для поширення своєї пропаганди за кордоном, зокрема у країнах так званого ближнього зарубіжжя. Він зазначив, що телеефір нині має обмежений вплив, оскільки його легко вимкнути.

Речник Кремля також заявив, що у світі та країнах СНД, на які Росія намагається поширювати свій інформаційний вплив, найбільш популярними є соціальні мережі, які він назвав "ворожими". За його словами, російська влада не працює на цих платформах, зокрема у месенджері Telegram, і тепер змушена шукати нові способи донесення своїх меседжів за кордон.

Читайте: Пєсков заявив про крах міжнародного права через конфлікти та дестабілізацію на Близькому Сході.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1869) пропаганда (2931) росія (70450)
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Топ коментарі
+10
Киздить. за бугром стільки корисних ідіотів, шо ще на сто років пропаганди вистачить.
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11.03.2026 14:42 Відповісти
+5
Звиздить, як дихає. А дихає, нажаль, ще вільно.
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11.03.2026 14:39 Відповісти
+1
Пох...
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11.03.2026 14:42 Відповісти
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Звиздить, як дихає. А дихає, нажаль, ще вільно.
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11.03.2026 14:39 Відповісти
Та пішов ти на....йоршик.
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11.03.2026 14:40 Відповісти
Киздить. за бугром стільки корисних ідіотів, шо ще на сто років пропаганди вистачить.
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11.03.2026 14:42 Відповісти
Пох...
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11.03.2026 14:42 Відповісти
Хай більше вусами шевелить...
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11.03.2026 14:59 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/ya-duzhe-zasmucheniy-tim-yak-susp-l-stvo-vedet-sya-na-ros-ys-k-operac---valer-y-pekar/185366#gsc.tab=0 Валерій Пекар - в чому секрет успіху касапів в антиукраїнській пропаганді:
Росіяни тривалий час намагаються нас розколоти за якимись стандартними розломами. Схід - захід, виїхав - залишився, бідні - заможні, мова в побуті, церква тощо тощо. Нічого не виходить. Соціологія показує: немає цих розломів.
Але один розлом є. Українці в цілому добре ставляться до людей з інших регіонів країни, інших конфесій, іншої мови, іншої особистої долі тощо. Ненавидять українці лише одну категорію людей -- прихильників іншої політичної сили. Це взаємно. І це не вдається прибрати. Бо тисячі людей щодня роблять щось для того, щоб зменшити мовні, етнічні, релігійні розколи. А політичні розколи, навпаки, намагаються збільшити.
Таке було вже сто з гаком років тому. І тоді погано закінчилося.
Росіяни не дурні, вони цю особливість українського суспільства збагнули і тепер використовують на повну. Будь-яка маячня матиме успіх, якщо прив'язана до політично ангажованих персон -- або до лідерів, або до їхніх публічно відомих послідовників. Немає такої дурної чи страшної речі, яку не міг би зробити Порошенко, на думку прихильників Зеленського, та Зеленський, на думку прихильників Порошенка. Те саме стосується й афілійованих з ними осіб, незалежно від професій, статусів і посад. Причетний до однієї з політичних команд? Значить, крав гроші мішками, організовував контрабанду золота, зброї та наркотиків, розпинав хлопчиків у трусиках, кохав гусей, постачав дані ворожій розвідці й намагався продати країну рептилоїдам.
Навіщо розпалювати політичну ненависть, зрозуміло -- щоб готуватися до виборів. Але вибори не завтра, якщо втратимо країну -- їх взагалі не буде. Але ж креативні команди треба тримати в тонусі, тож хай хлопці й дівчата бавляться. Це небезпечно: не можна дітям (тобто безвідповідальним персонам) гратися із сірниками, бо спалять всю країну.
Я розумію, що заклик до тимчасового політичного перемир'я заради перемоги буде висміяний всіма сторонами. Тому можу лише звернутися до тих, хто це читає: фільтруйте. Не вірте всім фейкам, які лунають з усіх боків. Врешті виявиться, що то неправда, а ваше здоров'я вже буде підірвано. Мало нам його московити підривають, навіщо ще й самим вбиватися. Не треба дарувати Москві перемог.
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11.03.2026 15:31 Відповісти
Справа не в тому шо вибори, а в тому, шо один видатний политичний дiяч, iм`я якого в негативному сенсi тут називати забонено, не вмiе вести политичну боротбу iнакше. З 2005 року, гасла не змiнюються: "всi навколо поганi, тому не мае iньшого вибору крiм "вяличайшого" мене".
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11.03.2026 16:11 Відповісти
Те, чиє "iм`я якого в негативному сенсi тут називати забонено" - підкріпіть, будь-ласка, конкретною ссиллю.
Тому що ІМНО, тут заборонено брехати. І це є в правилах форуму.
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11.03.2026 17:21 Відповісти
Я розумію, що заклик до тимчасового політичного перемир'я заради перемоги буде висміяний всіма сторонами. Тому можу лише звернутися до тих, хто це читає: фільтруйте. Не вірте всім фейкам, які лунають з усіх боків.

А тут такі "фейки"....

https://zaxid.net/druzi_ta_skandali_timura_mindicha_n1623321 Друзі та скандали Тимура Міндіча

Як армію хочуть годувати водою замість м'яса: "В країні війна, ми всі в жопі, а ви охлажденку заказуєте. Як це зрозуміти?"

Хата на Балі за гнилі овочі для солдатів: як Буський консервний виростив нового Гринкевича

ще міндіча не докинув - пошукайте.
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11.03.2026 16:11 Відповісти
****#ть шо дихає! Скоріш за усе, посилили.
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11.03.2026 16:39 Відповісти
Ага фейсбук аж смердить...а мене забанили на пів року толерастні підери...ворожа поведінка
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11.03.2026 17:40 Відповісти
 
 