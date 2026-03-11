У Кремлі заявили про втрату можливостей для ведення пропаганди за кордоном

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що російська влада залишилася без інструментів для пропаганди за кордоном через обмежений доступ до Телеграму та іноземних соціальних мереж.

Про це він сказав під час конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

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Подробиці

За словами Пєскова, Росія "стрімко втрачає інструментарій" для поширення своєї пропаганди за кордоном, зокрема у країнах так званого ближнього зарубіжжя. Він зазначив, що телеефір нині має обмежений вплив, оскільки його легко вимкнути.

Речник Кремля також заявив, що у світі та країнах СНД, на які Росія намагається поширювати свій інформаційний вплив, найбільш популярними є соціальні мережі, які він назвав "ворожими". За його словами, російська влада не працює на цих платформах, зокрема у месенджері Telegram, і тепер змушена шукати нові способи донесення своїх меседжів за кордон.

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