Рада 12 марта рассмотрит законопроект о деанонимизации Telegram-каналов в Украине, - Геращенко

Завтра, 12 марта, Верховная Рада рассмотрит законопроект №11115 о деанонимизации украинских пользователей, которые ведут анонимные информационные каналы в мессенджере Telegram.

"Дожали! Только что согласительный совет поддержал требование "Европейской Солидарности" рассмотреть законопроект о деанонимизации ТГ в парламенте на этой неделе. Законопроект стоит в повестке дня уже завтра!", - написала Геращенко.

В сообщении народного депутата от "ЕС" Артура Герасимова говорится, что согласительный совет по требованию фракции "Европейская Солидарность" включил в повестку дня законопроект №11115, который фактически регулирует деятельность медиаплатформ и вводит идентификацию пользователей.

"Когда в Офисе президента поняли, что Телеграм перестанет быть анонимным, насколько мы понимаем, поступил звонок оттуда прямо на Согласительный совет. Уже через 15 минут "Слуга народа" вместе с Офисом сняли этот законопроект с повестки дня, несмотря на то, что он имеет полное право там находиться", — написал он.

Подробнее о законопроекте №11115

Согласно тексту проекта закона №11115, документ направлен на регулирование платформ совместного доступа, через которые распространяется массовая информация.

Главной целью является обеспечение прозрачности таких сервисов, контроль за контентом и защита людей от фейков или незаконных данных. В законопроекте прописано, что провайдеры обязаны публиковать условия пользования, свои контактные данные и создавать простые механизмы реагирования на жалобы.

Кроме того, платформы должны предоставлять возможность обжаловать действия владельцев аккаунтов и обеспечивать право на опровержение недостоверной информации.

Отдельно в проекте указано, что сервисы, которые не находятся под юрисдикцией Украины или ЕС, должны назначить в Украине уполномоченного представителя для взаимодействия с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Также предусматривается контроль за структурой собственности и источниками финансирования провайдеров, а государственным органам, банкам и другим учреждениям запрещается пользоваться непрозрачными платформами.

Кроме регулирования рекламного контента и внедрения инструментов медиаграмотности, документ дает возможность ограничивать доступ к тем платформам, которые отказываются выполнять требования украинского законодательства.

