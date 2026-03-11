РУС
1 128 23

Рада 12 марта рассмотрит законопроект о деанонимизации Telegram-каналов в Украине, - Геращенко

телеграм,telegram

Завтра, 12 марта, Верховная Рада рассмотрит законопроект №11115 о деанонимизации украинских пользователей, которые ведут анонимные информационные каналы в мессенджере Telegram.

Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Дожали! Только что согласительный совет поддержал требование "Европейской Солидарности" рассмотреть законопроект о деанонимизации ТГ в парламенте на этой неделе. Законопроект стоит в повестке дня уже завтра!", - написала Геращенко.

Анонимные телеграмм-каналы - Рада рассмотрит законопроект

В сообщении народного депутата от "ЕС" Артура Герасимова говорится, что согласительный совет по требованию фракции "Европейская Солидарность" включил в повестку дня законопроект №11115, который фактически регулирует деятельность медиаплатформ и вводит идентификацию пользователей.

"Когда в Офисе президента поняли, что Телеграм перестанет быть анонимным, насколько мы понимаем, поступил звонок оттуда прямо на Согласительный совет. Уже через 15 минут "Слуга народа" вместе с Офисом сняли этот законопроект с повестки дня, несмотря на то, что он имеет полное право там находиться", — написал он.

Подробнее о законопроекте №11115

Согласно тексту проекта закона №11115, документ направлен на регулирование платформ совместного доступа, через которые распространяется массовая информация.

Главной целью является обеспечение прозрачности таких сервисов, контроль за контентом и защита людей от фейков или незаконных данных. В законопроекте прописано, что провайдеры обязаны публиковать условия пользования, свои контактные данные и создавать простые механизмы реагирования на жалобы.

  • Кроме того, платформы должны предоставлять возможность обжаловать действия владельцев аккаунтов и обеспечивать право на опровержение недостоверной информации.
  • Отдельно в проекте указано, что сервисы, которые не находятся под юрисдикцией Украины или ЕС, должны назначить в Украине уполномоченного представителя для взаимодействия с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Также предусматривается контроль за структурой собственности и источниками финансирования провайдеров, а государственным органам, банкам и другим учреждениям запрещается пользоваться непрозрачными платформами.

Кроме регулирования рекламного контента и внедрения инструментов медиаграмотности, документ дает возможность ограничивать доступ к тем платформам, которые отказываются выполнять требования украинского законодательства.

ВР (2422) Геращенко Ирина (36) законопроект (299) Telegram (73)
+5
Давно пора.
11.03.2026 16:57 Ответить
+5
Тоді треба всі месенджери закривати?
11.03.2026 17:07 Ответить
+4
А шо, анонімні інформаційні канали є тільки в Телеграмі?
11.03.2026 16:58 Ответить
привіт та шана з касапії!
11.03.2026 16:53 Ответить
І що ОП дозволить деанонімізувати себе та своїх прислужників?
Зірвуть голосування.
11.03.2026 16:54 Ответить
Русня в печалі
11.03.2026 16:55 Ответить
Давно пора.
11.03.2026 16:57 Ответить
Це напів-міри. Вербування відбувається не каналами, а напряму фсб-шниками. Треба закривати його повністю.
11.03.2026 16:58 Ответить
Тоді треба всі месенджери закривати?
11.03.2026 17:07 Ответить
Тільки ті що зроблені і контролюються кацапами чи білорусами - телеграм і вайбер
11.03.2026 17:11 Ответить
А хто тобі сказав, що Телеграм контролюється кацапами? Він навіть заборонений на кацапщині. Вайбер, Ватсап теж заборонений у них.
11.03.2026 17:21 Ответить
Гебеграм зроблений кацапом дуровим, вайбер зроблений білорусами. Там тисячі бекдорів.
11.03.2026 17:31 Ответить
Ну добре. Тоді чого ти проти деанонімізації телеграм каналів? Ти ж коли реєструєшся в месенджері вказуєш номер свого телефону
11.03.2026 17:38 Ответить
Це просто острах зелених перед виборами. Теракти від яких вмирає плебс їм нецікаво.
Закрити його повністю. Канали які будуть вести зза кордону все одно лишаться анонімними.
11.03.2026 17:46 Ответить
Ну так для цього ж і пропонують закон, що анонімні канали не будуть працювати на території України. Для цього пропонується запросити представника Телеграм в Україну, щоб рлзрулював це. Якщо анонімний канал то він не повинен працювати на території України.
11.03.2026 17:58 Ответить
11.03.2026 17:14 Ответить
🖕
11.03.2026 17:18 Ответить
А шо, анонімні інформаційні канали є тільки в Телеграмі?
11.03.2026 16:58 Ответить
ПаРашкінці напружилися... боти Подоляка - теж...
11.03.2026 17:01 Ответить
Все роти затикають. В телеграм від пропогандовських помиїв 75% народу втекло.
11.03.2026 17:02 Ответить
Постепенно становимся отражением нашего врага
11.03.2026 17:09 Ответить
уже давно.
ума/фантазии/желания у зешоблы воевать - ноль
хитрожопости у зешоблы красть - еще путена шоблу разденут...
11.03.2026 17:24 Ответить
ПЄС як опозиція все більше нагадує російську опозицію типу Навального.
11.03.2026 17:17 Ответить
а де ж тоді рома кравець буде харчуваться?
11.03.2026 17:24 Ответить
 
 